230-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Медицинский работник проходит мимо горящего автомобиля в Киеве после ударов российской армии. 10 октября 2022.

11 октября — 230-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:00 ГСЧС Украины: в результате массированных обстрелов 10 октября погибли 19 человек, еще 105 ранены

В результате массированных обстрелов российской армией украинских городов погибли 19 человек, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще 105 ранены.

В ведомстве уточнили, что при обстрелах были повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях, а также в столице – Киеве, где произошло более 30 пожаров.

На утро вторника, 11 октября, без электричества остается еще 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

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