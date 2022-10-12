«Путин просчитался», но РФ не применит ядерное оружие. Главное из интервью Байдена CNN

Президент США Джо Байден в среду, 12 октября, дал эксклюзивное интервью американскому телеканалу CNN. Он объявил, что «рациональный игрок» Владимир Путин, по его мнению, «сильно просчитался», однако едва ли будет использовать ядерное оружие. Переговоры Байдена с Путиным на саммите G20, по словам главы Соединенных Штатов, возможны, хотя и не планируются.

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Президент США Джо Байден дал интервью журналисту Джейку Тапперу CNN после того, как на прошлой неделе назвал риск «ядерного Армагеддона» наиболее высоким за последние 60 лет. Именно столько прошло с так называемого Карибского ракетного кризиса 1962-го года.

В разговоре с представителем американского телеканала Байден все же отметил, что не верит в сценарий применения тактического ядерного оружия в Украине. «Не верю, что он (Путин) сделает это», — сказал президент США, назвав «безответственным» со стороны российского лидера само упоминание этого типа вооружений.

Сценарий применения ядерного оружия в Украине может привести к самым страшным последствиям, подчеркнул Байден. У Пентагона есть план на случай, если Путин все-таки решится на этот шаг, но обсуждать его с представителями СМИ нет необходимости, сказал американский президент. Варианты ответа на удары были разработаны заблаговременно, обсуждение деталей было бы «безответственным», объявил Джо Байден.

Американский президент впервые с начала войны в Украине назвал Путина «рациональным политиком» и «сильно просчитавшимся» «игроком». Речь в разговоре шла об ошибках, допущенных Владимиром Путиным еще в самом начале войны в Украине — и о самом решении российского лидера напасть на независимое государство.

«Он думал, что его встретят с распростертыми объятьями», но «просчитался», считает Джо Байден. Ставка была сделана на то, что украинцы подчинятся российской армии.

Встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G20 на Бали президент США не планирует, но разговор с ним все же возможен. Байден признал, что одна из тем, которая может быть затронута — это освобождение баскетболистки Бриттни Грайнер. Ее в Москве приговорили к девяти годам лишения свободы за «контрабанду наркотиков». Двукратная олимпийская чемпионка была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года, у нее в багаже нашли картриджи с жидкостью для курения с гашишным маслом.

Джо Байден нередко бывал в Москве и встречался с представителями российского истеблишмента еще до начала войны в Украине — и даже до своей победы на выборах президента США. Как напоминает Би-би-си, он по-разному оценивал потенциал России в отношениях с Соединенными Штатами. В 2009-м году, будучи вице-президентом, Байден выступал за «перезагрузку» в диалоге с Россией. «Россия и НАТО должны сотрудничать», — считал Байден.

В 2014-м году Джо Байден резко осудил аннексию Крыма Россией. Он выступил за введение жестких санкций в отношении РФ, а позже заявил, что Россия «не может изменять границы» в XXI веке.

Сохраняя свою оценку, Байден продолжал говорить с Путиным вплоть до начала войны в Украине. Личная встреча двух президентов прошла в Женеве состоялась в июне 2021 года.

После начала российской агрессии Байден назвал Путина «мясником» и «военным преступником». В Кремле посоветовали американскому президенту «сохранять трезвость».

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