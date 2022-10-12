Рафаэль Гросси на встрече с Путиным вновь призвал к созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. На фото: генеральный директор МАГАТЭ ожидает президента РФ перед переговорами. 11 октября 2022.

Президент России Владимир Путин заявил, что он «открыт для диалога» с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской атомной электростанции, оккупированной с марта россйскими войсками и аннексированной в результате «референдума» в конце сентября. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился во вторник с российским президентом в Санкт-Петербурге. И если никаких конкретных результатов эта встреча не дала, то МАГАТЭ отмечает, что диалог продолжится в ближайшие дни. На этот раз в Киеве.

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Мы «с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, а может быть, вызывают даже у кого-то обеспокоенность, но у нас тоже, например, всё, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции», заявил Путин перед началом встречи. Его слова цитирует сайт Кремля (пунктуация сохранена), начало встречи также транслировалось российскими телеканалами.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

«Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней, опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Но очень рассчитываем на то, что и благодаря Вашим усилиям нам удастся всю риторику на этот счёт снижать, приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене», – сказал также Путин в приветсвенной речи.

На что Рафаэль Гросси, в частности, ответил (цитата по сайту Кремля): «Как Вы справедливо заметили, вопросы сегодняшнего дня, наверное, как раз обуславливают важность нашего сегодняшнего разговора. Они чрезвычайно важны, ведь есть темы, которые имеют непосредственное отношение к физической ядерной безопасности. Касательно Запорожской АЭС: я прилагал усилия для того, чтобы избежать ядерной аварии, которая может оказать пагубные последствия для всего региона. Я с нетерпением жду нашей сегодняшней беседы с Вами».

На этом стенограмма беседы прерывается. Никакой пресс-конференции или простых заявлений для СМИ после встречи также сделано не было.

Сайт МАГАТЭ, в свою очередь, отмечает, что главной темой встречи Гросси и Путина была ситуация на Запорожской АЭС и «предотвращение ядерной аварии в Украине». По итогам встречи МАГАТЭ выпустила коммюнике, в котором отмечается «настоятельная необходимость создания защитной зоны вокруг ЗАЭС».

На прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, и они снова встретятся там позже на этой неделе после переговоров с президентом Путиным в Санкт-Петербурге.

В последние недели Гросси проводил интенсивные консультации как с Украиной, так и с РФ, по созданию такой защитной зоны вокруг атомной станции, находящейся в опасности ввиду постоянных обстрелов.

«Ситуация в регионе вокруг Запорожской атомной электростанции и в других местах становится все более опасной, ненадежной и сложной, с частыми военными нападениями, которые также могут угрожать ядерной безопасности. Сейчас как никогда, в эти чрезвычайно трудные времена, вокруг ЗАЭС должна быть установлена защитная зона. Мы не можем больше терять время. Ставки высоки», — цитирует пресс-служба МАГАТЭ слова Гросси.

Итоги встречи Путина с Гросси СМИ не были переданы.

После сентябрьских «референдумов» Запорожская АЭС вошла в состав аннексированных Россией украинских территорий. Ранее СМИ сообщали, что украинский персонал станции постепенно замещается работниками «Росатома».

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