231 день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Спасатели и местные жители извлекают тело из-под завалов после российского авиаудара в Лисичанске, Луганская область, Украина, 16 июня 2022 года.

12 октября — 231 день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

09:50 Российские военные возвели две понтонные переправы в районе села Дарьевка Херсонской области.

На спутниковом снимке Planet Labs за 11 октября видно, что рядом с разрушенным ранее силами ВСУ Дарьевским мостом возведены две понтонные переправы для пересечения реки Ингулец.

Одна из таких переправ была 5 сентября уничтожена ракетными ударами ВСУ.

09: 45 Генштаб Украины: Беларусь отправила в Белгородскую область первую партию Т-72

В сводке на утро 12 октября также говорится, что оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов. Поражены 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также две системы ПВО противника. Ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, более 20 других важных объектов врага.

09: 30 Польский оператор нефтепроводов PERN зафиксировал утечку на западном участке трубопровода «Дружба», по которому нефть из РФ идет в Германию. Об этом сообщает пресс-служба PERN.

Причины инцидента не известны, говорится в сообщении. Утечка замечена только на одной нитке нефтепровода, в штатном режиме продолжает работать Померанский участок (Плоцк - Гданьск), через который идетнефть, поступающая танкерами в Гданьск, а затем в Германию.

На место происшествия работают аварийно-спасательные службы.

09: 23 Иранские дроны не оправдывают надежд, которые на них возлагались, пишет ВВС, ссылаясь на доклад британской разведки.

Shahed-136 способны нести лишь небольшое количество взрывчатки, — говорится в сообщении, — и вряд . ли могут решать задачи по нанесению ударов в глубоком тылу, для которых Россия, возможно, собиралась их использовать.

09:08 Украинская ПВО сбила утром в Николаевской области 9 дронов-камикадзе Shahed-136, которые Россия использует против Украины.

Воздушные силы ВСУ ликвидировали накануне 20 российских ракет и 13 иранских дронов-камикадзе в разных регионах Украины, всего Россия осуществила 28 пусков крылатых ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, Россия заказала у Ирана 2400 дронов.

09:00 Украина перенесла часть своих ПВО на юг и восток , чтобы защитить армию, уменьшив защиту инфраструктуры в других регионах. Об этом пишет Financial Time со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.

В рамках успешных контрнаступлений на востоке и юге страны Украина переместила часть своих систем противовоздушной обороны ближе к линии фронта. Еще один собеседник Financial Time отметил, что у Украины недостаточно высокоточных систем ПВО большой дальности, и их количество необходимо увеличить.

08:40 ФСБ задержала восемь подозреваемых по делу о взрыве на Крымском мосту.

Речь идет о пятерых гражданах России и троих гражданах Украины и Армении

«Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22770 кг и в начале августа «отправлено из морского порта г. Одессы в болгарский г. Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (г. Киев) и "Baltex Capital S.A."».

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