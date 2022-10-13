Кипрские солдаты на военной технике в День независимости Кипра 1 октября 2022 года

Власти Кипра могут поставить Украине оружие советского образца, которое страна получила от СССР еще более 35 лет назад. Об этом пишет газета The New York Times, рассказывая о начатой США и другими странами «охоте» за вооружением для Киева. Как рассказывают журналисты, Украине нужно не только высокотехнологичное оружие современного образца, но и материал советской эпохи, с которым привыкла работать армия. Чтобы найти его, приходится прибегать к нестандартным схемам и пересматривать многолетние договоренности.

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По данным The New York Times, попытки найти вооружения советского образца начались еще в первые месяцы войны. Такую амуницию поставили Украине Финляндия и Южная Корея. Государственный секретарь США Энтони Блинкен также побывал в Камбодже, Демократической Республике Конго, Руанде, Мексике, Колумбии и Перу. В ходе закулисных переговоров Соединённые Штаты также призвали эти страны отправить летальное оружие в Украину, но, как утверждает американское СМИ, к успеху эти обсуждения не привели.

Еще один способ, который помог Украине получить оружие советского образца после начала войны — так называемые «круговые» поставки оружия при поддержке Германии и Греции. В Афинах заявили в сентябре, что готовы передать Украине 40 боевых машин пехоты БМП-1 в обмен на более современные. Как уточняют местные СМИ, в 1993 году Греция заказала у Германии 501 машину этого образца — и 140 из них все еще находятся на вооружении.

В июне США в очередной раз публично заявили, что использование оружия советского образца в Украине позволит сэкономить время на обучение. «В их поставках все еще есть необходимость», — объявил официальный представитель Пентагона Джон Керби.

В обучении украинских солдат использованию западного оружия имеются сложности. NYT писала, что, в частности, американские бинокли снабжены системой ночного видения и могут использовать систему GPS, но инструкция к ним прилагается на английском языке. Один из сержантов признался, что переводит ее через онлайн-переводчик. На Донбассе же не хватало баллистических снарядов, совместимых с украинскими системами.

Тренировка украинских военных на территории баз за пределами Украины продолжается — известно о курсах, проводимых в том числе в Германии и Великобритании. Как отмечает TheWall Street Journal, на них проходят обучение в том числе новобранцы, которым рассказывают о «фундаментальных» навыках для выживания в бою.

DW пишет, что в Германии на военных базах США показывают, и как обращаться с оружием западного образца. Официально ни количество обучаемых солдат, ни то оружие, на котором они тренируются, не разглашаются.

В Украине ранее признавали, что такого оружия на рынке практически нет. Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24 каналу» рассказал, что ресурс советского оружия странами Африки, Азии и Восточной Европы практически полностью израсходован.

Российский танк Т-80, захваченный украинской армией под Бахмутом AP - Inna Varenytsia

Одним из последних источников вооружения советского производства для Украины остается Кипр. До октября он 35 лет находился под оружейным эмбарго, наложенным США. Причина — территориальный спор с Турцией и попытки не допустить новой эскалации конфликта со стороны Соединенных Штатов. Сейчас под контролем Анкары находится северная часть острова.

В сентябре Госдеп США объявил об отмене ограничений. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадес назвал это «исторической вехой». МИД Турции отреагировал на это решение с возмущением, предупредив о возможной «гонке вооружений» в восточном Средиземноморье.

Как утверждает NYT, теперь Кипр может рассмотреть поставки советского вооружения Украине — речь идет в том числе о десятках комплексов ТОР и БУК, а также танках Т-80. В обмен власти Кипра требуют от Соединенных Штатов современное вооружение.

Официальные представители США отказались комментировать эту информацию The New York Times — переговоры с отдельными странами о возможных поставках оружия Соединенные Штаты не обсуждают публично, заявил спикер Госдепартаменте Нед Прайс.

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