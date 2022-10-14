233-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Мужчина возле тела своего двоюродного брата, погибшего в результате российского ракетного обстрела в Николаеве, в четверг, 13 октября 2022 года.

14 октября — 233-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:20 В Нижнем Новгороде призвали в армию сына погибшей журналистки Ирины Славиной

В Нижнем Новгороде мобилизовали сына известной журналистки Ирины Славиной, покончившей с собой на фоне массированных преследований со стороны российских властей. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на публикацию в фейсбуке дочери журналистки, Маргариты Мурахтаевой.

«Ей Богу, мне кажется, государство пытается оставить только мокрый след от моей семьи», — написала она.

12:50 Российские войска атакуют ракетами Харьков

Об этом со ссылкой на нескольких представителей местных властей сообщает издание «Украинская правда». Власти призывают жителей Харькова отправляться в укрытия.

12:40 Мэрия Санкт-Петербурга подтвердила, что сотрудники военкоматов и полицейские проводят облавы на призывников в подъездах домов

Об этом пишет РБК. Ранее о таких облавах сообщал один из провластных телеграм-каналов.

12:35 Коротко о том, как сегодня развивается «контртеррористическая операция» в Беларуси

12:10 В Москве полицейские устраивают облавы на мужчин возле станций метро

Как сообщает телеграм-канал Ateo Breaking, полицейские останавливают мужчин, проверяют их данные и затем вручают им повестки в военкомат. Из-за этого на некоторых станциях образовались очереди на вход.

Как сообщают источники RFI в Москве, такие массовые «облавы» у станций метро проходят уже как минимум 3 дня подряд.

Также сегодня издание DOXA сообщило о том, что из московского пункта обогрева полицейские забрали в военкомат бездомных. Речь идёт об «Ангаре спасения», проекте православной благотворительной организации «Милосердие», уточнило издание.

Телеграм-канал «Можем объяснить» рассказывает о том, как в Москве прошла ночная облава на строителей. «Полицейские приехали на объект компании „МИПСТРОЙ1“, забирали из общежитий и запихивали в автобусы всех подряд мужчин», сообщает «МО».

11:45 Лукашенко заявил о «начале развертывания союзной группировки войск» Беларуси и России

Лукашенко заявил, что в стране, «в связи с обострением ситуации по периметру наших границ», введен «режим такой повышенной террористической опасности». Таким образом самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил обнародованное ранее сегодня заявление главы МИД этой страны о введении режима «контртеррористической операции» — из-за «планирующихся провокаций» со стороны «отдельных сопредельных государств».

Лукашенко объяснил: «Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России… Это давно прописано… В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет (…) армия Беларуси, которая будет... дополняется уже... частями Российской Федерации».

«Все по плану», — добавил самопровозглашенный лидер.

При этом в КГБ Беларуси сообщили госагентству «БелТА», что в стране не вводился режим контртеррористической операции.

Подробнее — в телеграм-канале RFI.

10:55 Правительство РФ решило восстановить Крымский мост к июлю 2023 года

Об этом говорится в правительственном распоряжении, которое публикует издание «Медуза».

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошли взрывы, в море упали несколько пролетов дорожного полотна, а на железнодорожном полотне взорвался состав с топливом. Взрывы получились громкими — не только в буквальном, но и в символическом смысле: в Крыму был взорван главный символ путинской аннексии украинских территорий. Мост, которой он сам, лично, открывал в 2018-м году. Сразу после взрывов советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал «продолжение». Источники нескольких украинских СМИ, а также The New York Times объявили о причастности к организации взрывов СБУ. Сама спецслужба не стала подтверждать или опровергать эти данные.

10:10 Французская компания Danon объявила о «передаче контроля» над своим бизнесом в России

«Сегодня Danone объявила о своем решении начать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России», — говорится в заявлении, размещенном на сайте компании: «Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения непрерывной операционной деятельности этого бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров».

Результатом «передачи контроля» над бизнесом может стать «обесцениванию активов на сумму до 1 млрд евро», — заявили в компании.

Компания также подчеркнула, что продажи EDP в России составляли в нынешнем году приблизительно 5% «от консолидированных продаж Danone» в мире.

Компания пришла в Россию в 1992 году. В ее российском филиале работают 7200 человек, отмечает Le Monde.

Подробнее — в материале RFI.

09:30 СМИ: в Белгородской области 3 сотрудника Росгвардии погибли, более 10 ранены в результате обстрела и взрыва боеприпасов

Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA. По его данным, обстрел произошел накануне вечером, 13 октября, в районе посёлка Октябрьский. После обстрела начали гореть автомобили с боеприпасами.

Местные телеграм-каналы публикуют видео взрыва.

Следственный комитет РФ сообщил о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин «поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ (Вооруженными силами Украины) территории Белгородской области».

«Сообщается, что в посёлке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — говорится в заявлении Следственного комитета.

09:10 В Беларуси ввели режим «контртеррористической операции» — из-за «планирующихся провокаций» со стороны «отдельных сопредельных государств»

Самопровозглашенные власти Беларуси объявили в стране режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей. Он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

Позднее информацию подтвердил и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ранее, 10 октября, Лукашенко заявил на совещании «по вопросам безопасности страны» о том, что Польша, Литва и Украина якобы «готовят диверсии, теракты и военный мятеж» на белорусской территории с участием «белорусских радикалов».

Лукашенко также пригрозил руководству Украины.

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины в тот же день заявило о том, что в Кремле «заставляют руководство Беларуси вступить в открытую войну».

8 октября МИД Беларуси «обвинил» Украину в «подгототовке удара» по Беларуси и вручил «ноту протеста» послу Украины в Минске.

«Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины. Призываем белорусский народ не поддаваться провокациям. […] Власти в Беларуси должны перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины», — заявило в ответ украинское министерство иностранных дел.

11 октября, выступая перед лидерами стран «Большой семерки», Владимир Зеленский обратил внимание на ситуацию с Беларусью, которую РФ с первого дня превратила в плацдарм для войны против Украины, а сейчас пытается втянуть в войну «полноценно». Для того, чтобы снизить риск провокаций со стороны Беларуси, Зеленский предложил разместить на украинско-белорусской границе международную мониторинговую миссию.

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