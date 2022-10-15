234-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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15 октября — 234-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:57 Российские войска вновь обстреляли Запорожье

В ночь на субботу, 15 октября, российские войска вновь обстреляли Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, по региону было нанесено четыре авиаудара дронами и десять ударов ракетами С-300. Разрушены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры. По предварительным данным, жертв нет.

09:43 «Укрэнерго»: объект энергетической инфраструктуры в Киевской области серьезно пострадал в результате удара

В результате российского обстрела Киевской области утром 15 октября серьезно пострадал объект энергетической инфраструктуры, заявили в «Укрэнерго».

По данным предприятия, работы по его восстановлению уже ведутся. Жителей региона предупредили о возможных аварийных отключениях электричества и призвали использовать его экономно, особенно с 17:00 до 23:00.

«Не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы», — говорится в сообщении «Укрэнерго» в Telegram.

09:08 Сводка британской разведки

За последние две недели в Украину были переброшены контингенты мобилизованных российских резервистов. Их средний уровень личного снаряжения почти наверняка ниже, чем и без того скудное обеспечение ранее развернутых войск.

Многие резервисты, вероятно, должны будут приобрести собственные бронежилеты, особенно современный бронежилет 6Б45, который должен быть выдан строевым подразделениям в рамках программы индивидуальной экипировки «Ратник». Сейчас этот жилет продается в российских интернет-магазинах по цене 40 тысяч рублей (примерно 640 долларов) по сравнению с примерно 12 тысячами рублей (примерно 190 долларов) в апреле.

В 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 тысяч комплектов бронежилетов «Ратник», чего достаточно для оснащения сил, дислоцированных сейчас в Украине. Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одной из основных причин неэффективности российской армии в Украине.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/4KkxQIhrGa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NkcRRk4s2B — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 15, 2022

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