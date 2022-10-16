235-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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235 дней назад началось полномасштабное российское вторжение не территорию Украины. Все это время Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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11:30 Франция обучит две тысячи украинских солдат

Две тысячи солдат из Украины пройдут обучение во Франции в ответ на соответствующий запрос Киева. Об этом заявил глава военного ведомства страны Себастьян Лекорню в интервью газете Le Parisien.

По словам министра, обучение будет проходить «в течение нескольких недель». Солдат будут тренировать в три этапа. Сначала они пройдут общевойсковую подготовку. Затем – курсы в областях, которые, по данным украинского командования, особо необходимы на поле боя в текущей войне (в частности, логистике). Последним пунктом программы станет обучение работы с поставленной Украине амуницией и техникой.

«Мы делаем это, соблюдая законы, не становясь стороной конфликта, ведь мы не участвуем в войне. Мы лишь помогаем воюющей стране», – объявил он.

Министр напомнил, что Франция создала для помощи Украине специальный фонд объемом в сто миллионов евро. «Украинцы могут закупить на эти деньги то, что им необходимо, но у французского поставщика. Так мы поддерживаем и французскую индустрию», – отметил господин Лекорню.

11:05 Россия, вероятно, не может производить необходимое количество боеприпасов: ежедневная сводка британской разведки

Британская разведка опубликовала ежедневную сводку, посвященную событиям в Украине.

10 октября 2022 года Россия, вероятно, выпустила по Украине более 80 крылатых ракет. Президент Путин заявил, что удары были нанесены в ответ на обстрел Керченского моста.

Министерство обороны Украины сообщило, что более половины снарядов было сбито, но десятки попали по Киеву и другим населенным пунктам, убив мирных жителей и нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.

Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить современные боеприпасы такими темпами, какими они расходуются.

Эти удары показывают дальнейшее снижение российских запасов ракет большой дальности, что, вероятно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем.

10:50 При обстреле Белгорода пострадали два человека: власти

В результате обстрела Белгорода два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Куда именно пришлись удары, точно неизвестно. Телеграм-каналы сообщают, что речь обстрел мог прийтись по району аэропорта Белгорода.

Ранее над городом были слышны взрывы, по предварительным данным, работали системы ПВО.

Белгородская область и сам Белгород на этой неделе несколько раз подверглись обстрелам. Одна из ракет попала в ТЭЦ «Луч», часть Белгорода осталась без света.

10:15 Cледственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве в Белгородской области

Как пишет газета «Коммерсант», уголовное дело завели по статье о массовом убийстве (105 УК РФ). Однако к ней может добавиться и статья о терроризме – 205 УК РФ.

Согласно официальному заявлению Министерства обороны, стрельба произошла во время занятий по огневой подготовке, в которых участвовали добровольцы. Двое из них, уроженцы «одной из стран СНГ», открыли огонь по личному составу. В военном ведомстве случившееся назвали терактом. В результате погибли 15 человек.

SOTA утверждает, что жертв стрельбы может быть больше – 22 человека. 16 могли пострадать. Стрелявших же, отмечает источник SOTA, было трое, один из них скрылся.

09:55 BAZA: в Подмосковье подожгли еще один военкомат

В Подмосковье произошла очередная попытка поджечь военкомат. Об этом сообщает BAZA. По данным журналистов, в окно здания в Щелково на центральной улице кинули бутылку с зажигательной смесью. Произошел пожар.

Поджоги военкоматов в России происходили после начала полномасштабного вторжения в Украину и усилились, когда президент РФ Владимир Путин объявил о «частичной» мобилизации. «Медиазона» на 13 октября насчитала 67 нападений с начала войны. Виновников в России обвиняют не в поджоге, а в терроризме – по ней грозит до 15 лет лишения свободы.

09:30 В Донецке обстреляли здание городской администрации

Здание городской администрации Донецка — центра так называемой «ДНР», аннексированной Россией — подверглось ракетному удару. Об этом сообщили представители местных оккупационных властей, добавив, что по Донецку выпустили три американских ракеты HIMARS.

Как утверждает РИА Новости, в результате обстрела пострадали два мирных жителя. Их доставили в больницу. О погибших в экстренных службах не сообщили.

В Киеве удары официально не прокомментировали.

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