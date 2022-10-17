236-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Женщина греет свою собаку в Кившаровке, Харьковская область на востоке Украины. Жители Кившаровки живут без газа, электричества и водопровода уже около трех недель. Воскресенье, 16 октября 2022 г.

236 дней назад началось полномасштабное российское вторжение на территорию Украины. Все это время Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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15:52 Павел Чиков прокомментировал заявление Собянина о завершении мобилизации в Москве

15:38 Количество жертв ракетного удара в Киеве выросло до четырех человек

Под обломками дома в Шевченковском районе Киева, куда рано утром попал российский дрон, обраружили четвертого погибшего. Об этом соощил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

15:17 Главы МИД стран Евросоюза приняли решение о создании миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM)

В заявлении Европейского совета в частности говорится, что цель миссии — повышение боеспособности ВСУ для сохранения территориальной целостности Украины и защиты гражданского населения. Единственной страной, которая оказалась против инициативы, стала Венгрия.

В рамках миссии 15 тысяч украинских военных пройдут специальное обучение на территории ЕС. Штаб миссии под руководством французского вице-адмирала Эрве Блежана будет находиться в Брюсселе.

Бюджет миссии, которая продлится два года, составит 106,7 миллионов евро.

Сегодня мы усиливаем нашу поддержку Украины в защите от незаконной агрессии России. Миссия военной помощи ЕС будет обучать украинские вооруженные силы, чтобы они могли продолжать свою мужественную борьбу. EUMAM — это не просто учебная миссия, но четкое доказательство того, что ЕС будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо. Глава Еврокомиссии Жозеп Боррель

14:42 На актера Артура Смольянинова составлен протокол о «дискредитации российской армии»

По сведениям РИА Новости, материалы административного дела в отношении Артура Смольянинова поступили в Гагаринский суд Москвы. В прошлый четверг вышло интервью актера изданию Meduza, где он рассказал, что покинул Россию.

14:36 Президент Грузии готова пересмотреть визовый режим с Россией

Саломе Зурабишвили не исключила, что Грузия может пересмотреть визовый режим с Россией, который «в сегодняших условиях является довольно либеральным». Окончательное решение будет за правительством Грузии.

14:33 Повреждена критическая инфраструктура Винницкой области

Российская армия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Уже известно об аварийном отключении электричества в Ровно, Львове и части Хмельницкой области.

По оценке Русской службы Би-би-си, сегодняшняя российская атака «по масштабам сравнима с той, что была 10 октября в ответ на подрыв Крымского моста».

14:23 В Львовской области слышны взрывы. Информацию опровергают

Позже информацию опроверг глава областной военной администрации Максим Козицкий.

14:07 Военком Москвы: розыскные мероприятия в отношении уклонистов в Москве будут прекращены

Военный комиссар города Москвы Максим Локтев заявил прокремлевскому каналу Shot, что с сегодняшнего дня в Москве будут остановлены поиски уклонистов в связи с завершением «частичной» мобилизации.

13:52 В Новочеркасске задержан молодой человек, обливший краской баннер «Слава героям России»

Молодой человек, который облил красной краской рекламный баннер с портретом российского военнослужащего задержан сотрудниками ФСБ. Издание Avtozak LIVE сообщает, что сотрудники спецслужб уже записали видео, где задержанный извиняется и говорит, что готов пойти добровольцем на войну в Украине в качестве медика.

13:34 В Норвегии арестовано четверо россиян, фотографировавших стратегические объекты

Норвежский телеканал NRK пишет об аресте четверых россиян, которые были задержаны в городе Мушёэн. Трое мужчин и одна женщина передвигались на машине с российскими номерами. Их автомобиль был остановлен и обыскан норвежской полицей. Все четверо заявляют, что являются туристами.

С начала полномасштабного вторжения в Украину россиян уже дважды задерживали на территории Норвегии по обвинению в использовании дронов.

13:22 В Бурятии подожгли военкомат

В бурятском селе Мухоршибири ночью подожгли здание военкомата. Неизвестный закинул коктейль Молотова на крышу. В результате обгорел фасад военкомата, а само помещение не пострадало.

13:16 Украинская ПВО и истребители сбивают российские ракеты

Сообщается об активной работе ПВО в Харьковской области. В Черниговской области тем временем истребители перехватывают российские крылатые ракеты.

13:03 В Сумской области продолжаются спасательные работы. Найдено уже трое погибших

Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий подтвердил, что после утреннего удара российских ракет по Роменскому району Сумской области обнаружено уже как минимум трое погибших и девять пострадавших. Под завалами продолжают находиться люди, ведутся спасательные работы.

12:29 Актер Артур Смольянинов, высказывавшийся против войны в Украине, покинул Россию

Meduza сообщает, что актер покинул Россию на полтора месяца в связи с участием в американском проекте.

12:24 Марина Овсянникова покинула Россию и находится в Европе

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, вышедшая в эфир с плакатом «No war», вместе с дочерью покинула Россию. Ее адвокат Дмитрий Захватов сообщил изданию Avtozak LIVE: «Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию и сейчас находится в безопасности, под защитой одной из европейских стран».

12:10 Российские ракетные удары повредили энергетической инфраструктуры

Компания «Укрэнерго» констатировала, что после сегодняшнего массированного удара российских ракет оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины.

11:59 Bloomberg: Еврокомиссия подготовила механизм ограничения цен на газ

Bloomberg пишет, что Еврокомиссия разработала механизмы по ограничению цен на газ. The Bell сообщает, что стоимость газа на нидерландском хабе TTF сегодня подешевела до $1400 за тысячу кубометров впервые с конца июня.

11:48 Почти по всей Украине вновь объявлена воздушная тревога

11:38 Продолжается разбор завалов в Киеве: 19 человек спасены, двое погибли

Спасение кота из-под завалов дома в Киеве

11:14 Сергей Собянин заявил о завершении «частичной» мобилизации в Москве

Из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева извлекли тела двух погибших. Спасены 19 человек и один кот.

Мэр Москвы объявил о том, что «частичная» мобилизация в столице завершена:

Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие. Сергей Собянин

Сообщение мэра проиллюстрировано российским флагом. Собянин отметил, что «задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме», что стало возможным «благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей».

11:06 Дроны попали в резервуар с подсолнечным маслом в Николаеве

Три дрона, выпущенные Россией по Николаевской области ночью и утром, попали в резервуары с подсолнечным маслом и здание фармацевтической компании. Пресс-секретарь Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук уточнил, что это уже второй случай атаки на хранилища с подсолнечным маслом:

Второй раз российские нацисты попали в емкости с маслом одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины. 17% мирового экспорта этой продукции проходило именно через этот терминал в городе #Николаев. Враг продолжает политику агрессии против всего мира, нанося подобные удары по гражданской инфраструктуре аграрного сектора экономики нашей страны. В прошлый раз предприятие подверглось обстрелам крылатой ракетой. На этот раз - дронами-камикадзе. Кроме того, сложная ситуация вблизи предприятия, учитывая количество масла, которое вытекает на улицу. Пожарные боролись с пламенем несколько часов. Дмитрий Плетенчук

Глава Николаевской области Виталий Ким сказал, что одно из попаданий пришлось на офис фармацевтической фирмы.

10:45 Коммерсант: компания ExxonMobil отказалась работать на проекте «Сахалин-1»

По данным «Коммерсанта», американская нефтяная компания ExxonMobil прекратила добычу на проекте «Сахалин-1». Отказ продолжать работу и отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота» связан с изменениям в страховых условиях. В результате санкций российские танкеры потеряли покрытие западных страховых компаний. Российский страховщик, предложенный на замену, не устроил американских партнеров.

Издание отмечает, что в аналогичной ситуации, но с проектом «Сахалин-2», ExxonMobil продолжает работу в штатном режиме.

10:25 Арестованы еще три россиянина по делу о взрыве на Крымском мосту

Трое россиян, Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых заключены в Москве под стражу до 8 декабря по обвинению в совершении террористического акта (ч. 2, ст 205 УК РФ). Ранее, 13 октября в Крыму арестовали пятерых фигурантов дела.

10:20 Владимир Зеленский прокомментировал ночные и утренние удары по Украине

Президент Украины призвал население сократить потребление электричества в вечерние часы с 17 до 23 часов для снижения нагрузки на энергосистему. Зеленский сообщил, что в некоторых городах и районах страны приходится ограничивать поставки электричества, но этой меры можно избежать, если сами жители будут сокращать потребление.

Президент прокомментировал массированные удары российской армии по Украине за сегодняшнюю ночь и утро:

Целую ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Победа за нами. Владимир Зеленский

10:05 На Запорожской АЭС отключилась последняя линия питания

В 03:59 отключилась последняя линия питания на Запорожской АЭС в результате ночного обстрела станции российской армией. Сообщается об отключении резервного трансформатора и запуске дизель-генераторов. НАЭК «Энергоатом» уточняет, что Россия сменила тактику и обстреливает дистанционные подстанции, через которые подписывается АЭС. Станция по-прежнему находится в зоне российской оккупации.

09:30 Россия нанесла удар по Киеву дронами-камикадзе, а также ракетный удар по Одессе, Запорожью, Сумской и Днепропетровской областям

С раннего утра Киев подвергся мощной атаке дронов-камикадзе. Среди разрушенных зданий в Киеве — жилой дом в Шевченковском районе. И еще несколько жилых и нежилых построек. Всего в столице Украины произошло 4 взрыва. Спасательные работы продолжаются. Учебные заведения Киева переведены на дистанционный режим, перекрыты некоторые участки движения транспорта.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что целью массированной атаки дронами были объекты критической инфраструктуры в центре Киева.

В Днепре и области начались отключения электричества. Ночью две ракеты попали в Криворожский район и одна в Никопольский район Днепропетровской области

Удары по Одессе скорее всего были нанесены из акватории Черного моря. На юге Украины за ночь было сбито 26 дронов-камикадзе в период с 03:30 по 07:00.

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