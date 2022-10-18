Верховная рада Украины признала Ичкерию территорией, временно оккупированной Россией

Верховная Рада Украины в ходе пленарного заседания во вторник, 18 октября, признала Ичкерию временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа. За соответствующее постановление проголосовали 287 депутатов, сообщает народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

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Как глава межфракционного объединения "За свободный Кавказ", я продвигал этот вопрос. Мы наконец-то на международном уровне ставим вопрос о том, что Чечня является оккупированной территорией.

— заявил в комментарии изданию Кавказ.реалии инициатор законопроекта депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. По его словам, сейчас Украина работает со всеми «международными организациями и государствами» по поддержке признания суверенитета Ичкерии и освобождению «народов, которые Россия оккупировала и периодически совершает их геноцид».

Премьер-министр Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев в комментарии Кавказ.реалии назвал случившееся историческим событием для чеченцев и для всех «угнетаемых Кремлем народов».

В сентябре Ахмед Закаев заявил в эфире телеканала «Киев», что на стороне ВСУ сражаются пять чеченских батальонов.

В первоначальной версии этой заметки указывалось, что Верховная Рада признала независимость Ичкерии, однако это не так.

Проект постановления о признании независимости непризнанной Чеченской республики Ичкерия был внесен в Верховную Раду 12 июля и еще не был рассмотрен. Соавторами законопроекта выступили два депутата Верховной Рады, члены межфракционной депутатской группы «За свободный Кавказ» Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.

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