Энергоатом: Россияне похитили двух сотрудников Запорожской АЭС
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Начальника службы информационных технологий и помощника генерального директора ЗАЭС увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает во вторник, 18 октября, пресс-служба компании «Энергоатом».
«Вчера 17 октября российские ядерные террористы задержали и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека», — говорится в заявлении «Энергоатома».
Сейчас о местонахождении и состоянии сотрудников ЗАЭС ничего не известно.
«Энергоатом» призывает генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и все мировое сообщество «принять все возможные меры для освобождения похищенных работников станции».
В конце сентября «Энергоатом» сообщил о похищении россиянами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова. Его автомобиль остановили и силой задержали. Мурашова завязали глаза и увезли в неизвестном направлении, рассказал президент компании «Энергоатом» Петр Котин.
Игорь Мурашов был освобожден 3 октября при содействии Рафаэля Гросси.
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