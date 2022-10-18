237-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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237 дней назад началось полномасштабное российское вторжение на территорию Украины. Все это время RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:45 Последствия ночного российского удара по жилым кварталам города Николаева

13:15 Парламент Эстонии принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма

«За» проголосовали 88 депутатов 101-местного парламента (Рийгикогу), голосов «против» или «воздержался» не было, сообщает издание ERR.

«Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире», — говорится в документе.

«Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», — гласит резолюция.

В 101-местном парламенте Эстонии не нашлось ни одного депутата, который бы проголосовал против принятия резолюции. На архивном фото: выступление перед депутатами Рийгикогу президента Украины Зеленского. 13.04.2022 AP - Raul Mee

13:10 Кадры из российского города Ейска, где вчера на жилой дом упал российский истребитель-бомбардировщик СУ-34

12:30 Глава МВД РФ заявил о намерении нанять 42 тысячи полицейских для «работы» на оккупированных территориях Украины

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о планах набрать «к 2026 году» в полицию 42 тысячи «сотрудников» «для работы» на подконтрольных России украинских территориях. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика страны».

Как уточняет российское госагентство РИА-Новости, заявление было сделано в ходе выступления Колокольцева в Госдуме.

Колокольцев строит планы относительно Украины как минимум до 2026 года. AP - Pavel Golovkin

«У нас огромный некомплект… 90 тысяч личного состава. Если мы (…) будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях (подразумеваются незаконно оккупированные Россией территории Украины — Прим. RFI), ничего хорошего не получится», — сказал глава МВД РФ.

11:55 Зеленский: за последние девять дней разрушены 30% электростанций в Украине

«Другой вид российских террористических атак: нацелен на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Не осталось пространства для переговоров с путинским режимом», – говорится в сообщении президента Украины в твиттере.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

11:30 Шведское СМИ: газопровод «Северный поток» был взорван

Шведское издание Expressen опубликовало фотографии и видео разрушенного участка газопровода Nord Stream. Журналисты утверждают, что эти изображения подтверждают версию о подрыве газопровода. По данным Expressen, в результате взрыва, сила которого составила 2,3 балла по шкале Рихтера, уничтожено не менее пятидесяти метров газопровода.

JUST NU: Så blir nya regeringen – ministrarna avslöjas. https://t.co/7x8r8hgHm2 — Expressen (@Expressen) October 18, 2022

Предварительное расследование утечек газа из двух газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в датской части Балтийского моря показало, что они были вызваны «мощными взрывами», говорится в заявлении полиции Копенгагена, которое цитирует Le Parisien.

Следующий этап расследования будет проводиться совместно полиций Копенгагена и Службой безопасности и разведки Дании. К аналогичными выводам, пришла шведская прокуратура. Она заявила, что дело расследуется как акт саботажа.

«Новая газета. Европа» напоминает о том, что 26 сентября на двух нитках «Северного потока-1» были зафиксированы утечки газа в исключительной экономической зоне Дании, северо-восточнее острова Борнхольм. Затем утечка произошла и на одной из ниток «Северного потока-2», также в исключительной экономической зоне Дании, но юго-восточнее острова. В Дании и Швеции сейсмологические станции зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Министерство нефти и энергетики Норвегии, а также полиция Дании заявили, что после утечки зафиксировали в Северном море присутствие неизвестных подводных дронов.

11:10 В Киеве из-под завалов извлекли тело пятой жертвы российского обстрела

Из-под завалов дома в центре Киева, в который утром 17 октября попал дрон-камикадзе, достали тело еще одной погибшей жительницы, пожилой женщины. Об этом рассказал мэр города Виталия Кличко. Он уточнил, что поисково-спасательные работы еще продолжаются.

Это уже пятая жертва вчерашней российской атаки на украинскую столицу, сообщает тг-канал «Украина сейчас».

У Києві дістали з-під завалів тіло 5-ї жертви удару дрону-камікадзе https://t.co/r9rebSCdRQ pic.twitter.com/AkbMTIFEV3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 18, 2022

10:45 В Белгородской области приостановлено движение поездов из-за «обстрела территории железнодорожной станции», сообщил местный губернатор

«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. (…) Повреждена контактная сеть железнодорожных путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия», — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Украинские СМИ публикуют фото с места предполагаемого разрушения железнодорожного полотна.

UPD 12:00 Губернатор Гладков заявил о том, что «несколько сел» Грайворонского городского округа «подверглись минометному обстрелу». «В результате обстрела Глотова есть пострадавший мужчина» (доставлен в больницу); «Снарядами задеты две линии электропередач. Без света остались два села… Аварийные бригады выехали на место», — цитирует губернатора «Медуза».

10:10 Следственный комитет РФ назвал основную версию крушения самолета в Ейске, в результате которого погибло 13 человек

Следственный комитет РФ опубликовал сообщение о расследовании причин падения военного самолёта Су-34 в Ейске (Краснодарский край). В ведомстве сообщили, что факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

«Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы. В качестве основной версии крушения следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — сообщила пресс-служба СК.

Напомним, 17 октября падение самолёта привело к пожару в девятиэтажном жилом доме, в результате чего погибло 13 человек, еще 19 получили ранения.

09:50 ExxonMobil, одна из крупнейших нефтяных корпораций мира, объявила об уходе из РФ

Американская компания Exxon Mobil Corp объявила о своем «полном уходе из России» после того, как президент Владимир Путин экспроприировал ее собственность, пишет Reuters. Это случилось после семи месяцев переговоров по поводу передачи ее 30%-ной доли в крупном нефтяном проекте, уточняет агентство. «Эксон Нефтегаз Лимитед» владеет 30% акций проекта «Сахалин-1», уточняет НГЕ.

Представитель компании заявил, что она приложила «все усилия для взаимодействия с российским правительством и другими заинтересованными сторонами». В компании не уточнили, получили ли компенсацию за оставшиеся в РФ активы, стоимость которых оценивается в более чем $4 млрд.

09:35 Генпрокуратура: 425 детей погибли и 815 получили ранения в результате российской агрессии

По состоянию на утро 18 октября 1240 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации: 425 детей погибли и более 815 получили ранения разной степени тяжести, сообщает офис генпрокурора Украины.

Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях, говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура приводит последние обнаруженные данные о вероятных преступлениях:

на месте захоронения в пгт Новоселовка Краматорского района обнаружено тело 11-летнего мальчика с признаками насильственной смерти; на месте захоронения в Лимане Донецкой области обнаружено тело 1-летней девочки с признаками насильственной смерти;

17 октября из-за обстрела российскими войсками с. Константиновка Донецкой области ранена 12-летняя девочка; 17 октября в результате обстрела войсками РФ с. Таврическое Запорожской области ранен 12-летний мальчик; 17 октября вблизи с. Диброва Изюмского района Харьковской области 16-летний парень наступил на взрывное устройство и получил тяжелые ранения; 16 октября в результате обстрела с. Дружелюбовка Харьковской области получил ранение 16-летний парень.

Также, по сведениям ГП Украины, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ «повреждено 2663 учебных заведения, 326 из них разрушены полностью».

09:15 Президент Зеленский — о массированном обстреле украинских городов российской армией: «Они продолжают делать то, что лучше всего умеют — терроризировать и убивать мирных людей».

Многие украинские города, в том числе Киев, Харьков, Запорожье, Житомир, Днепр, Кривой Рог, Николаев, в ночь с 17 на 18 октября и утром 18 октября подверглись массированным воздушным атакам российской армии. Президент Украины прокомментировал последние события в своем телеграм-канале.

«Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что лучше всего умеют — терроризировать и убивать мирных людей. В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих абсолютно мирных объектах боролись российские террористы? Государство-террорист ничего не изменит для себя вот такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что непременно будет отвечать», — заявил Зеленский.

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