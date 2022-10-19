Президент России Владимир Путин ввел военное положение на территории четырех аннексированных регионов Украины. Об этом он объявил на заседании Совета безопасности. В части регионов РФ же ввели два вида «готовности» – полномочия глав этих субъектов существенно расширились.

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Владимир Путин, выступая перед Советом безопасности, вновь раскритиковал «киевский режим», назвав его «неонацистским». Путин объявил, что Украина не хочет садиться за стол переговоров и не признает аннексию территорий. В связи с этим, РФ должна ввести режим военного положения как в так называемых ЛНР и ДНР, так и в Херсонской и Запорожской областях Украины, «в рамках российского законодательства».

Главные тезисы выступления Путина:

Военное положение вводится на части оккупированных Россией территорий Украины. Среди них – так называемые "самопровозглашенные ДНР, ЛНР", части Херсонской и Запорожской областей Украины. В Крыму военное положение не вводится

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Полномочия глав регионов будут расширены

В ряде регионов - Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, оккупированных Крыму и Севастополе — вводится «средний уровень реагирования». Там руководители регионов обеспечивают «особый режим транспорта и связи», «временное отселение жителей в безопасные районы», «введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней».

В регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится «уровень повышенной готовности». В них власти смогут делать все то же самое, что и в областях со «средним уровнем реагирования» —кроме введения особого режима въезда и выезда, отселения и ограничения свободы перемещения.

Что из этого действительно будут использовать власти регионов, неясно. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что «в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что «оснований для введения ограничений на Кубани нет». Похожие заявления сделали власти Курской и Воронежской областей. В оккупированном Крыму «губернатор» Севастополя заявил, что ситуация в городе «стабильная», а меры будут применяться «согласно обстановке».

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