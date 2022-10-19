Оккупационные власти Энергодара заявили о ночной попытке ВСУ штурмовать город

Подконтрольная России администрация оккупированного Энергодара в Запорожской области Украины заявила в среду утром, 19 октября, что ночью украинская армия обстреляла город из американских ракетных систем HIMARS. Удары пришлись по объектам «гражданской инфраструктуры», город обесточен. В свою очередь, украинские власти подтвердили, что в городе пропали вода и свет, но обвинили в обстреле Энергодара россиян.

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Представитель оккупационных властей в аннексированной Россией части Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ночью ВСУ пытались захватить атомную электростанцию. Из Запорожья якобы вышла «большая группа» десантных катеров, бой с ними шел около трех с половиной часов. Высадиться десанту не удалось, рассказал Рогов. Пострадавших при обстреле нет, уточнили в Энергодаре. Разбита дорога, которая используется для проезда в город.

Также оккупационные власти обвинили ВСУ в ракетном ударе по гражданской инфраструктуре Энергодара из РСЗО HIMARS. Удары пришлись по городской администрации, мосту на въезде в Энергодар и подстанции «Луч». Как утверждается, Энергодар полностью остался без электроэнергии после удара по подстанции. В Минобороны России и Генштабе ВСУ это не комментировали.

При этом украинские власти Энергодара обвинили в обстреле российскую армию. «Ночью Энергодар снова подвергся обстрелам. Город частично без света и воды. Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают утром. Есть сообщения о повреждениях одной из подстанций, а также здания исполкома горсовета», — написал в свою очередь в телеграме мэр Энергодара Дмитрий Орлов, который после российской оккупации был эвакуирован из города.

На фоне новостей об активизировавшихся боях вокруг ЗАЭС глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в среду, что в ближайшее время намерен вернуться в Украину для продолжения переговоров по созданию зоны безопасности вокруг станции, захваченной российской армией в самом начале полномасштабного вторжения, в начале марта 2022 года.

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