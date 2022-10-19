Российская армия приступила к эвакуации гражданского населения из Херсона

Российские военные приступили к эвакуации гражданского населения из оккупированного Херсона. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в подконтрольной России администрации аннексированного города Алешки, куда на паромах вывозят жителей Херсона. Накануне также сообщалось о начале эвакуации жителей четырех оккупированных правобережных районов области, а также подконтрольной Москве администрации региона.

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Жители Херсона получили СМС с призывом покинуть город. «Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999», — сказано в сообщении администрации аннексированной Херсонской области, которое приводит российское госагентство РИА «Новости». В городе Алешки, который располагается на левом берегу Днепра, развернуты пункты временного размещения.

В оккупированную часть Херсонской области въезд для гражданских лиц закрыт, об этом объявил руководитель коллаборационных властей региона Владимир Сальдо. Накануне он объявил об эвакуации 50–60 тысяч жителей четырех правобережных районов Херсонской области на левый берег. Также сообщалось, что на левый берег Днепра эвакуируют все оккупационные органы власти Херсонской области.

Ранее, 13 октября Сальдо попросил у президента России помочь с вывозом жителей области в регионы России «на учебу и отдых». В российском правительстве пообещали выдать сертификаты на покупку жилья тем жителям Херсонской области, которые решат переехать на постоянное место жительства в Россию.

По утверждению назначенного оккупационными властями заместителя администрации области Кирилла Стремоусова, «речь идет об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость», — цитируют его российские СМИ. Стремоусов утверждает, что украинские военные начнут наступление «в ближайшее время».

В свою очередь, Сальдо заявил, что ВСУ якобы готовят провокацию, которая может создать «непосредственную опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра».

В украинском «Центре национального сопротивления» назвали заявления оккупационных властей о якобы запланированных военных преступлениях от ВСУ «вражеской пропагандой, которая пытается отвлечь внимание россиян от провала армии РФ», а также призвали «жителей временно оккупированной Херсонщины сохранять бдительность и по возможности покинуть регион и выехать на подконтрольную территорию Украины».

Украинский Генштаб сообщает 19 октября, что в Херсонской области продолжаются активные боевые действия. «Территориальные общины вдоль линии боевого столкновения и в тыловых районах системно подвергаются вражеским обстрелам, ракетным ударам, атакам дронами. Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи, продолжает наносить огневое поражение украинским войскам с применением авиации, тяжелой артиллерии, РСЗО и минометов».

Западные военные эксперты полагают, что украинская армия может освободить Херсон от российских захватчиков уже во второй декаде октября. Об этом пишет издание Financial Times без указания на источники. «Украинские силы прорвали российскую линию фронта в Херсоне в начале месяца, признало тогда Министерство обороны России, что стало крупнейшим продвижением Украины на юге с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале», — пишет газета.

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