Сахаровская премия Европарламента присуждена «мужественному» украинскому народу
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Европарламент в среду присудил премию Сахарова «За свободу мысли» «мужественному» украинскому народу, противостоящему российскому вторжению.
Эта награда посвящена украинцам, которые борются. Тем, кто был вынужден бежать. Тем, кто потерял близких и друзей. Всем тем, кто сопротивляется и борется за свои убеждения,
— сказала председатель Европарламента Роберта Метсола, объявив о выборе парламентариев в Страсбурге.
Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы тоже,
— добавила она, подчеркнув, что украинцы рискуют своими жизнями, «чтобы защитить ценности, в которые мы все верим: свободу, демократию, правовое государство».
По ее словам, награжденный украинский народ представлен «своим президентом Владимиром Зеленским, избранными должностными лицами и гражданским обществом».
Столкнувшись с «актами чистого террора» со стороны России в Украине, о которых в среду утром вновь заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, кандидатура украинского народа достигла «консенсуса» среди политических групп парламента.
- На премию претендовали еще два финалиста: основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и «Колумбийская Комиссия по установлению истины и примирению», расследующая нарушения прав человека во время вооруженного конфликта с боевиками FARC.
- Учрежденная в 1988 году Сахаровская премия «За свободу мысли» ежегодно присуждается людям или организациям, защищающим права человека и основные свободы. Награда включает денежную составляющую 50 000 евро.
- Премией Андрея Сахарова в 2021 году был удостоен оппозиционный российский политик Алексей Навальный, на тот момент уже отбывающий 9-летний срок в российской колонии. Премию получала его дочь Дарья Навальная.
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