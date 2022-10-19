Сахаровская премия Европарламента присуждена «мужественному» украинскому народу

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Роберта Метсола и Владимир Зеленский
Роберта Метсола и Владимир Зеленский © Roberta Metsola
RFI
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Европарламент в среду присудил премию Сахарова «За свободу мысли» «мужественному» украинскому народу, противостоящему российскому вторжению. 

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Эта награда посвящена украинцам, которые борются. Тем, кто был вынужден бежать. Тем, кто потерял близких и друзей. Всем тем, кто сопротивляется и борется за свои убеждения, 

— сказала председатель Европарламента Роберта Метсола, объявив о выборе парламентариев в Страсбурге.

Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы тоже, 

— добавила она, подчеркнув, что украинцы рискуют своими жизнями, «чтобы защитить ценности, в которые мы все верим: свободу, демократию, правовое государство».

По ее словам, награжденный украинский народ представлен «своим президентом Владимиром Зеленским, избранными должностными лицами и гражданским обществом».

Столкнувшись с «актами чистого террора» со стороны России в Украине, о которых в среду утром вновь заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, кандидатура украинского народа достигла «консенсуса» среди политических групп парламента.

  • На премию претендовали еще два финалиста: основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и «Колумбийская Комиссия по установлению истины и примирению», расследующая нарушения прав человека во время вооруженного конфликта с боевиками FARC.
  • Учрежденная в 1988 году Сахаровская премия «За свободу мысли» ежегодно присуждается людям или организациям, защищающим права человека и основные свободы. Награда включает денежную составляющую 50 000 евро.
  • Премией  Андрея Сахарова в 2021 году был удостоен оппозиционный российский политик Алексей Навальный, на тот момент уже отбывающий 9-летний срок в российской колонии. Премию получала его дочь Дарья Навальная. 

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