238-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Волонтеры просят пожилую женщину покинуть свой дом в Заречном в Донецкой области Украины недалеко от линии фронта

238 дней назад началось полномасштабное российское вторжение на территорию Украины. Все это время RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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12:25 Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины

Сообщается о ракетах над Сумской областью.

11:40 ВСУ объявили о 223 сбитых дронах-камиказде иранского производства

Об этом сообщили в пресс-службе командования военно-воздушных сил Украины. Там заверили, что украинские солдаты сейчас сбивают около 85% таких дронов, однако в первые недели использования этого типа оружия процент был меньше.

Иранские дроны-камикадзе Shahed-132 российская армия маркирует как «Герань-2». Из-за характерного звука и низкой высоты полета их называют «газонокосилками». Летят такие аппараты на сравнительно низкой скорости – около 180 км/ч, что делает их более уязвимыми для систем ПВО. Однако им все равно удается поражать цели в том числе в самом центре Киева

Как много дронов-камикадзе находятся в распоряжении Москвы, точно неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Кремль заказал у Ирана 2400 таких дронов. В Тегеране поставки отрицают.

11:05 Губернатор Белгородской области сообщил о новых обстрелах ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о «сильном» обстреле города Шебекино недалеко от границы с Украиной. По его словам, есть пострадавшие, удары пришлись по «гражданским объектам», в том числе спортивному центру. Выстрелы продолжаются, отметил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что снаряд попал в «один из объектов инфраструктуры» Белгорода.

В Киеве удары официально не комментировали.

10:40 Россия закрыла въезд в оккупированную часть Херсонской области для гражданских лиц

Об этом заявил глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким объявил, что Россия готовит «провокацию» и может нанести ракетные удары по оккупированному РФ Херсону.

10:25 Российская армия приступила к эвакуации гражданского населения из Херсона

Как сообщили в подконтрольной России администрации аннексированного города Алешки, куда попадают жители Херсона, в населенный пункт уже приходят паромы. Развернуты пункты «временного размещения». Как рассказывает корреспондент российского издания «Известия», на входе на паромы полиция с собаками досматривает сумки.

09:55 Оккупационные власти Энергодара: город обесточен после ночной попытки штурма ВСУ

ВСУ обстреляли Энергодар – город, где расположена Запорожская атомная электростанция – из американских ракетных систем HIMARS. Удары пришлись по объектам «гражданской инфраструктуры», город обесточен. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу подконтрольной Москве администрации города.

Пострадавших при обстреле нет, уточнили в Энергодаре. Разбита дорога, которая используется для проезда в город.

Владимир Рогов, представитель оккупационных властей в аннексированной РФ части Запорожской области, объявил РИА Новости, что ВСУ ночью пытались захватить атомную электростанцию. Из Запорожья якобы вышла «большая группа» десантных катеров, бой с ними шел около трех с половиной часов. Высадиться десанту не удалось, рассказал Рогов.

Официального подтверждения этой информации ни со стороны Минобороны РФ, ни Генштаба Украины, нет.

09:40 Неэффективное командование усугубляет проблемы российской армии: британская разведка выпустила очередную сводку

Через восемь месяцев после начала вторжения основные элементы управления армией России становятся все более неэффективными. На тактическом уровне почти наверняка обостряется нехватка способных русских младших офицеров для руководства недавно мобилизованными резервистами.

Показания очевидцев свидетельствуют, что 15 октября 2022 г. однополчанин расстрелял 11 российских солдат недалеко от Белгорода после оскорбительных комментариев офицера по отношению к новобранцам из числа этнических меньшинств.

Плохое командование низшего звена, вероятно, усугубляет низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских войск.

Четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших вторжением в феврале 2022 года, уволены. Их замена пока мало что сделала для улучшения боевых характеристик России.

Их замена пока мало что сделала для улучшения боевых характеристик России. Отсутствие преемственности в командовании, вероятно, будет иметь более разрушительные последствия, чем аналогичные проблемы имели бы в западных вооруженных силах. Согласно российской доктрине, разработка планов в основном осуществляется лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба.

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