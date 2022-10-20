239-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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239 дней назад началось полномасштабное российское вторжение на территорию Украины. Все это время RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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14:35 Синегубов: под российской временной оккупацией остается менее 2% Харьковской области

По словам главы областной военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, ВСУ продолжают оттеснять линию обороны российских войск. На сегодняшний день Украина деоккупировала 544 населенных пунктов Харьковской области, 19 из которых освобождены за последние шесть дней. Всего под российской оккупацией осталось только 2% области.

14:15 Главное управление разведки Украины: спецслужбы РФ вероятно готовят теракты против собственного населения

ГУР опубликовало фотографию памятки о террористических актах, которую распространяют военкоматы на территории РФ. В ведомстве убеждены, что так готовится почва для российских провокаций с тем, чтобы впоследствии обвинить Украину.

В памятке рассказывается о риске терактов в адрес мирного населения и о неких «диверсантах», которые могут оставлять в кустах, на скамейках и дорогах заминированные телефоны, кошельки и планшеты, а также детские вещи. «Это может произойти в любом городе европейской части России», — уточняется в документе.

13:35 Россия стягивает войска на границе Беларуси и Украины

Радыё Свабода сравнило спутниковые снимки белорусского военного аэродрома Зябровка в 50 километрах от границы с Украиной. Видно, что появилось несколько насыпей для радиолокационных станций. Издание сообщает, что местные жители полторы недели назад видели массовое прибытие в Зябровку российской техники и военных.

Российская авиация вылетала с Зябровки для атак на Украину с первого дня полномасштабного вторжения. Кроме того, рядом с аэродромом развернут полевой госпиталь.

12:56 ЕС ввел санкции против Ирана из-за поставок дронов-камикадзе

В течение трех последних дней в Евросоюзе согласовали и приняли новые санкции против Ирана. Ограничительные меры связаны с поставками иранских дронов-камикадзе в Россию, которая массированно использует их на территории Украины.

Накануне военный эксперт и член общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в эфире телеканала РБК, не заметив, что начался прямой эфир, сказал ведущим следующее: «Сильно лодку раскачивать не будем, поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских... потому что это классика историй - ж*па есть, а слова нету, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают».

Таким образом, Пухов, который входит еще и в экспертный совет при правительстве РФ, признал иранское происхождение дронов.

12:42 Германия подготовит пять тысяч украинских военных

Миссия Евросоюза по оказанию военной помощи Украине EUMAM Ukraine, решение о создании которой Совет ЕС утвердил на этой неделе, вскоре начнет свою работу. В рамках этой программы Германия проведет обучение пяти тысяч украинских военнослужащих. Намерение завершить подготовку солдат к весне 2023 года подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Канцлер отметил, что Украина получила финансовую поддержку, достаточную для покрытия ее потребностей до конца года.

12:27 Чехия отправит новый пакет военной помощи Украине

Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что на заседании кабинета министров передала на утверждение перечень военного оборудования, которое на данный момент не нужно Чехии и может быть передано Украине. Чернохова не уточнила, о какой именно технике идет речь, назвав лишь ее стоимость — 22 миллиона чешских крон. Ранее помощь была оказана Киеву на сумму в 400 миллионов крон.

💙💛Držíme slovo a stále podporujeme Ukrajinu vojenskými dodávkami.



Na jednání vlády dál překládám ke schválení dary nepotřebné vojenské techniky,kterou můžeme poskytnout.



Před dvěma týdny za téměř 400 a dnes za 22 mil.Kč. Promiňte, že nemohu být konkrétní. 🙏🏻#SlavaUkraini — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 19, 2022

12:15 Власти Москвы начали оборудовать бомбоубежища

Сразу несколько российских изданий сообщают о мероприятиях по подготовке бомбоубежищ в Москве. Источник «Вёрстки» в ГБУК «Жилищник» сообщил, что сотрудников коммунальных служб города «сгоняют» для оборудования бомбоубежищ в подвалах жилых домов. Информацию подтвердил и бывший муниципальный депутат по району Раменки Николай Бобринский. По данным SOTA, подготовительные мероприятия начались после совещания у вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.

Ранее SOTA узнала, что московские больницы начали обустраивать операционные в прибольничных бомбоубежищах. Департамент здравоохранения Москвы выпустил соответствующее внутреннее распоряжение. В самом ведомстве информацию отрицают.

11:32 Школам в Белгородской области рекомендовано «продлить каникулы»

Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области РФ Вячеслав Гладков рекомендовал школам продлить каникулы на неделю. «Мера абсолютно вынужденная, вопрос касается безопасности и оперативной обстановки», — уточнил глава области. Гладков объяснил свое решение многочисленными просьбами, поступающими к нему от родителей школьников.

Еще до начала каникул, с 11 октября, в самом Белгороде и десяти районах Белгородской области все средние учебные заведения были переведены на дистанционное обучение. А детские сады работали «в режиме дежурных групп».

11:18 Российские войска и оккупационные власти покидают Энергодар

Первые сообщения о том, что российские военнослужащие и представители оккупационных властей начали покидать Энергодар, находящийся рядом с Запорожской АЭС, поступали еще вчера. Местные телеграм-каналы писали о том, что российские солдаты стали вывозить из города ценное имущество. Сегодня информацию подтверждает украинская компания «Энергоатом», в частности рассказывая о «массовом ограблении» гостиницы «Скифская».

Уточняется, что 19 октября днем и в ночь на 20 октября российские военные и служащие «выносили оттуда и паковали в автобусы и грузовики все что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие предметы быта».

10:47 SOTA: указ Путина о военном положении был готов заранее и не связан со вчерашним заседанием Совбеза РФ

Журналисты SOTA открыли метаданные файла с указом Путина о военном положении, который он подписал вчера «по итогам» заседания Совбеза РФ. Выясняется, что указ был отсканирован еще вечером 18 октября, то есть за день до заседания Совета безопасности.

10:20 New York Times: Россия перебросила вооружения из Сирии в Украину

По данным The New York Times, Россия перебросила в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 и около двух тысяч солдат, ранее дислоцировавшихся в Сирии. Количество военнослужащих составляет как минимум от 1200 до 1600 человек. NYT ссылается на западные и израильские спецслужбы.

09:55 Российские войска обстреляли детскую спецшколу в Запорожской области

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что спецшкола в поселке Камышеваха Запорожской области подверглась российскому обстрелу сегодня утром. Жертв нет, но разрушена гражданская инфраструктура и жилые дома.

09:25 Президент Швейцарии прибыл с визитом в Украину

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис опубликовал фото своего прибытия: «Я снова в Украине, через год после моего последнего визита. Моя цель — получить представление о военной и гуманитарной ситуации, подготовке к восстановлению страны».

Zurück in der #Ukraine, ein Jahr nach meinem letzten Besuch 🇺🇦 Das Ziel: Mir vor Ort ein Bild der Kriegssituation, humanitären Lage & Vorbereitungsarbeiten für den #Wiederaufbau des Landes machen. pic.twitter.com/xOCdTzMoMJ — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 20, 2022

09:17 На всей территории Украины кроме Крыма — воздушная тревога

09:10 Николаевская область подверглась ракетным ударам

Российские ракеты С-300 были запущены сегодня утром по Николаевской области. Об этом сообщил Виталий Ким. Глава областной военной администрации уточнил, что в результате атаке оказались повреждены только газоны. Жертв и разрушений нет.

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