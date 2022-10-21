Владимир Зеленский: необходимость международной миссии на границе Беларуси и Украины «с каждым днем становится все более актуальной»

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Европейским Советом в четверг вечером подчеркнул свои опасения по поводу открытия второго, «северного фронта» со стороны Беларуси. Минск заявляет об «оборонительном» характере своих действий. Москва ничего не комментирует.

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Угроза возобновления наступления российских вооруженных сил на северном фронте нарастает,

— заявил прессе представитель Генштаба Украины Алексей Громов. По его словам, «на этот раз наступление может вестись западнее белорусской границы, чтобы перекрыть основные пути поставок иностранного вооружения и военной техники», которые поступают, в частности, через Польшу.

Согласно спутниковым снимккам от 14 октября, предоставленным американской Planet Labs, которые публикует белорусское бюро «Радио Свобода», на военной базе «Зябровка» (Гомельская область, 50 км от границы с Украиной) можно увидеть ракетные комплексы С-300 и С-400, а также состав с горючим.

Для сравнения издание предлагает более ранний снимок, от 24 августа, с отсутствием техники.

На снимке от 14 октября также отчетливо видны песчаные насыпи в северной части аэродрома. «Радио Свобода - Беларусь» заостряет внимание на том, что на подобных насыпях часто устанавливаются радиолокаторы для идентификации целей и наведения ракет.

Спутниковый снимок военной базы "Зябровка", Гомельская область, Беларусь, 14 октября 2022 г. © Planet Labs

Один из жителей Гомельского района на условиях анонимности сообщил изданию, что российские военные прибыли на аэродром в начале октября.

Российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку полторы недели назад. Русские живут там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к Зябровке закрыт, как и прежде. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей,

— сказал журналистам собеседник.

Со своей стороны, Минск заверяет, что объединенные силы Беларуси и РФ имеют «чисто оборонительный характер». Александр Лукашенко, единственный союзник Москвы, неоднократно повторявший, что не даст «втянуть Беларусь в эту войну», развертывание союзной группировки войск с участием российских военных объясняет опасениями нападения на страну со стороны Украины, в подготовке которого он обвиняет Киев.

Внутри страны развертывание союзной группировки объясняется «принимаемыми военным руководством Беларуси мерами по стратегическому сдерживанию и реализации эффективной военной политики, позволяющей противостоять современным военным угрозам».

«Очевидным признаком подготовки Запада к войне является направленность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки. В их ходе отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях», — заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин в четверг.

Объявленное создание совместных вооруженных сил Москвой и Минском представляет собой самый последний пример соучастия,

— отреагировали страны «Большой семерки» в пресс-релизе, повторив свой призыв к властям Минска «прекратить позволять силам российской армии» использовать свою территорию для поддержки военных действий Москвы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что у Лукашенко будут «проблемы», если он будет более активно участвовать в войне в Украине.

Украина не планировала и не планирует военных действий против Беларуси,

— заверяет Зеленский.

Москва развертывание совместной с Беларусью группировки войск не комментирует.

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