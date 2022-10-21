Кирилл Тимошенко: В Херсонской области освобождено 88 населенных пунктов.

Украинские солдаты отбитом у российских сил участке в Херсонской области 12 октября 2022 года,12 октября 2022 года.

Согласно данным МВД Украины, к 4 октября в Херсонской области было освобождено 50 населенных пунктов. К 21 октября, по заявлениям украинских властей и военных, их число выросло до 88-ми. Можно ли сделать вывод, что контрнаступление ВСУ на Херсонщине уже началось?

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По словам заместителя руководителя офиса президента Украины Кирилла Тимошенко и данным Оперативного командования «Юг» ВСУ на 21 октября, «на Херсонщине силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тысяч человек».

Ранее в четверг, по данным Института по изучению войны, командование сообщало о действиях украинских подразделений по всей линии фронта. По словам замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерала Алексея Громова, Россия сосредоточила на херсонском направлении до 45 батальонно-тактических групп (БТГ) для защиты от продолжающегося украинского контрнаступления, а Украина улучшила свои тактические позиции в районе Благодатного. Громов не сообщил каких-либо иных подробностей.

Генштаб ВСУ в своих сводках от 20 и 21 октября предоставляет ограниченную информацию о продолжающихся контрнаступательных действиях ВСУ в Херсонской области.

21 октября генштаб ВСУ отмечает, что, «по имеющейся информации, в Бериславе Херсонской области с 19 октября этого года прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти. Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами, вместе с семьями и имуществом».

Также в сводке от 21 октября Генштаб подтверждает «огневое поражение Силами обороны Украины 19 октября этого года понтонной переправы под Антоновским мостом Херсонской области».

Conflict Intelligence Team со ссылкой на пророссийские источники делает вывод, что украинское контрнаступление на Херсонщине уже началось. Также, в сети появились видео и фото с новыми трофеями украинской армии.

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