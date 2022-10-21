На войне в Украине погиб мобилизованный IT-специалист из Райффайзенбанка

Мобилизация

На войне в Украине погиб 33-летний IT-специалист Райффайзенбанка Тимур Измайлов. Его мобилизовали, несмотря на отсрочку.

Об этом со ссылкой на сослуживцев 33-летнего мобилизованного Тимура Измайлова сообщил вечером в четверг, 20 октября, его адвокат Константин Ерохин. Он пытался вернуть своего подзащитного домой. Минобороны и военная прокуратура не предоставляют никаких данных о смерти мобилизованного.

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«Тимур сотрудник Райффайзен банка, занимал ключевую айти должность, сопровождал систему МИР, — сообщил адвокат Ерохин в своем телеграм-канале. — Мобилизован 23.09 и уже 07.10 оказался в зоне боевых действий!».

По словам защитника, 13 октября Тимур Измайлов попал под минометный обстрел и погиб.

«Подано более 7 жалоб. Подан иск. Поданы обращения на все горячие линии. Публикации в сми и тд. И такой итог», — написал адвокат.

У погибшего айтишника были основания для отсрочки. Однако военкомат отказался исключить его из списка без решения суда. Как рассказала сестра Тимура Анна каналу Ксении Собчак «Осторожно новости» 3 октября, времени на сбор необходимых документов, подтверждающих отсрочку, ее брату не дали, а сразу отправили в военную часть Наро-Фоминска, а затем в Белгородскую область. Сестра мобилизованного собрала все документы, но в военкомате с ней отказываются разговаривать.

20 октября петербургское издание «Бумага» опубликовало интервью с сестрой погибшего мобилизованного адвоката из Санкт-Петербурга Андрея Никифорова. Он прослужил две недели и погиб под Лисичанском 7 октября.

Юристу Невской коллегии адвокатов Петербурга Андрею Никифорову пришла повестка на второй день после объявления «частичной мобилизации». Он успел прослужить две недели: за три дня его «обучили», потом отправили в Белгород, где он сам покупал обмундирование, а вскоре — на оккупированные территории, где он погиб,

— пишет «Бумага».

Как подсчитало издание «Важные истории» на основе публичных данных, в первый месяц мобилизации на фронте погибло как минимум 26 мобилизованных из разных регионов России. Еще не менее 30 человек погибли, не доехав до фронта, в сборных пунктах и воинских частях.

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