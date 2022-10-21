22 октября истекает срок действия «зерновой сделки». Продлят ли ее Украина и Россия?

Грузовое судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне загруженное кукурузой в понедельник утром отправилось из порта Одессы в Ливан.

Уже 8 миллионов тонн украинского продовольствия отправлено на экспорт безопасным коридором по Черному морю. Это стало возможным благодаря подписанию 22 июля Черноморской зерновой инициативы (BSGI), где гарантами договора с Россией и Украиной выступили Турция и ООН. Продлят ли стороны это соглашение? ООН необходимо продление сделки еще на один год, чтобы не допустить усиления продовольственного кризиса.

Реклама Читать далее

Министерство инфраструктуры Украины сообщило в четверг об отправке еще двух судов с 82 тысячами тонн продовольствия: танкер ATLANTIS ALMERIA и сухогруз ARIS T. По заявлению ведомства, грузы направляются в «страны Азии и Европы».

С момента выхода первого судна с украинским зерном из порта Одессы уже 8 млн тонн агропродукции из Украины было экспортировано по безопасному коридору в Черном море.

Экспорт украинских зерновых и другой сельхозпродукции сократился с начала войны, с 24 февраля, из-за блокировки Россией украинских черноморских портов, с одной стороны, и минированием прибрежной зоны Украиной — с другой.

22 июля, при участии Турции как посредника и под эгидой ООН, Украина и Россия подписали пакет соглашений, позволяющий разблокировать экспорт украинского продовольствия. Черноморская зерновая инициатива (BSGI), подписанная министром обороны РФ Сергеем Шойгу и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, предусматривала 120-дневный срок действия и, согласно положениям договора, может быть продлена.

Россия, тем не менее, неоднократно выступала с обвинениями в том, что условия сделки не соблюдаются.

Так, Владимир Путин в начале сентября заявил, что вместо бедных стран Украина отправляет сельхозпродукцию в основном в Европу, и, согласно его данным, до беднейших стран дошло только 3% экспортированной сельхозпродукции.

В действительности Стамбульский координационный центр, созданный для контроля всех судов, выходящих из украинских портов, отчитался о том, что 30% судов отправились в беднейшие страны.

Еще одним заявлением Путина, усилившим неопределенность в вопросе продления соглашения, стало его обвинение в адрес Украины о ее причастности к взрыву на Крымском (Керченском) мосту.

ФСБ установила, что взрывчатка была отправлена морем из Одессы. Точно не установлено, с помощью зерновозов это было сделано или нет,

— заявил Путин.

Следующее обвинение в «несоблюдении» условий сделки последовало в связи с отсутствием, по утверждению властей РФ, «облегчения экспорта» российских продуктов питания и удобрений, что является одним из ключевых пунктов соглашения для Путина.

Как сообщило агентство France-Presse, постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в четверг, на брифинге для прессы заявил, что в ходе переговоров с ООН «мы подчеркнули нашу обеспокоенность по поводу выполнения российской части соглашения <…>. Наши корабли не принимаются в европейских портах из-за санкций».

ООН хотела бы продлить BSGI на один год.

«Продление <этого> соглашения зависит от гарантии полного выполнения двух ранее заключенных соглашений», — сказал посол, подчеркнув, что переговоры мало продвинулись. Он заявил, что Москва будет «очень серьезно смотреть» на будущее сделки.

В ООН отмечают, что за короткое время реализации Инициативы «начал восстанавливаться экспорт зерновых в развивающиеся и наименее развитые страны». Одновременно в организации признали, что «до достижения прежних уровней экспорта еще далеко».

Так, из Украины в развивающиеся страны отправлен почти миллион тонн кукурузы и пшеницы. Однако экспорт в период с января по сентябрь 2022 года по-прежнему ниже уровня экспорта за тот же период 2021 года. Разница между этими двумя периодами значительна: по кукурузе она достигла 2,4 млн тонн, по пшенице — 8,1 млн тонн.

Неопределенность вокруг соглашения об экспорте украинского зерна уже привела к росту цен на некоторые продукты, — предупреждает ООН, призывая к его продлению, чтобы сохранить его благотворное влияние на экономику.

ООН в своем отчете с обновленной информацией об «Инициативе по зерну в Черном море» (BSGI) заявляет, что без этой инициативы «мало надежд на обеспечения продовольственной безопасности, особенно в развивающихся и наименее развитых странах», так как «Украина и Российская Федерация являются важными источниками продовольствия для многих развивающихся стран».

Украина и Турция, как и ООН, выступают за продление срока действия сделки.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться