240-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Вид на здания старой мельницы постройки 1885-го года, после российской ракетной атаки в Запорожье, Украина, 14 октября 2022 года. REUTERS/Stringer

240 дней назад началось полномасштабное российское вторжение на территорию Украины. Все это время RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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14:40 На большей части территории Украины объявлена воздушная тревога.

Также сообщается о взрывах в Киевской области и Николаеве.

14:24 Александр Лукашенко дал согласие на встречу белорусских спецслужб с представителями СБУ

Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы… Да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана,

— объяснил Лукашенко.

14:10 В Крыму продлили действие высокого уровня террористической опасности

Он продлен до 7 ноября «для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан». Об этом сообщил глава аннексированного региона Сергей Аксенов.

13:58 Дмитрий Песков: точных сроков завершения частичной мобилизации нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точных сроков завершения мобилизации нет, а ошибки, допущенные при ее проведении, исправляются.

13:42 С КПП в Верхнем Ларсе уберут мобильные призывные пункты

О том, что с российско-грузинской границы уберут мобильные призывные пункты, пишет Baza. Их установили возле КПП после того, как из-за частичной мобилизации вырос поток желающих выехать из России в Грузию. На мобильнух пунктах в которых россиян проверяли, подпадают ли граждане под мобилизацию, и вручали повестки.

13:20 «Авторы стоят только на полках, без разворота»: телеграм-каналы сообщили, что в Московском доме книги запретили ставить на видное место произведения выступающих против войны писателей и «иноагентов»

13:00 Соратники Алексея Навального добавили в список лиц, в отношении которых Западу стоит ввести санкции, экс-главреда «Эха Москвы»

Сторонники Навального внесли в свой перечень «коррупционеров и разжигателей войны» бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Они предъявляют ему обвинение в фальсификации итогов электронного голосования в Госдуму в Москве в 2021 году.

Процедура подведения итогов электронного голосования не была ясна, а результатов по Москве пришлось ждать несколько часов. Венедиктов был главой московского штаба по наблюдению за выборами и являлся одним из главных сторонников электронного голосования.

12:49 Актер из «Звездных войн» помог собрать средства на 500 дронов для ВСУ

Актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера, рассказал об этом в эфире Bloomberg Radio. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский попросил его стать амбассадором и вместе с фондом United24 собирать средства на закупку дронов.

12:29 На войне в Украине погиб мобилизованный IT-специалист из Райффайзенбанка

Об этом со ссылкой на сослуживцев 33-летнего мобилизованного Тимура Измайлова сообщил вечером в четверг, 20 октября, его адвокат Константин Ерохин. Он пытался вернуть своего подзащитного домой. Минобороны и военная прокуратура не предоставляют никаких данных о смерти мобилизованного.

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12:05 ВСУ обратились к белорусской армии и населению

Они призвали народ Беларуси не вступать в войну против Украины:

Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины. Мы не хотим этого.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что наличие белорусской военной техники в Украине «нежелательно».

►Владимир Зеленский: необходимость международной миссии на границе Беларуси и Украины «с каждым днем становится все более актуальной»

11:43 Uniqlo полностью закроет некоторые их магазинов, приостановивших работу в России весной

Японский бренд Uniqlo уведомил персонал в России, что некоторые магазины, приостановившие работу в марте, будут окончательно закрыты. Сообщается, что это будет сделано для сокращения издержек в период простоя.

11:27 ВСУ подтвердили, что нанесли удар по переправе возле Херсона, но настаивают, что гражданских лиц там не было

Официальный представитель Оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк сказала, что на Антоновском мосту, по которому был нанесен удар, «гражданских не было».

То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают и сами оккупанты, потому что это комендантский час, и очень строгие меры принимают к тем, кто его может нарушить, — Гуменюк.

11:06 Почти 10 тысяч мобилизованных в РФ были возвращены домой

Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, причины для их возвращения были различными.

10:40 Reuters: лидеры стран ЕС не смогли договориться об условиях ограничений цен на российский газ

Первая часть встречи лидеров 27 стран ЕС прошла вчера в Брюсселе и закончилась за полночь. По данным агентства, договориться о едином решении по вопросу ограничения цен на российский газ не удалось, против этой меры выступила Германия.

10:17 Bloomberg: Вашингтон не исключает проведения проверки в отношении Илона Маска

Администрация президента США рассматривает возможность проверки в отношении предпринимателя Илона Маска после его сделки с Twitter, а также заявлений о Starlink в Украине и предложенном им мирном плане по завершению войны. Агентство Bloomberg пишет, что в администрации отметили, что позиция Маска кажется более дружественной к России, и не исключают проведения проверки на предмет соответствия деятельности предпринимателя интересам национальной безопасности США.

9:55 Институт изучения войны (ISW): мобилизация в России не завершится к ноябрю

9:31 Илон Маск спросил Дмитрия Медведева о том, как идут дела в Бахмуте

Зампреда Совбеза России Дмитрий Медведев в своем англоязычном твиттере прокомментировал отставку британского премьера Лиз Трасс. «Пока, пока, Лиз Трасс, поздравления латуку!», — написал он, сославшись на шутку одного из таблоидов, задававшегося вопросом в момент вступления Трасс в должность осенью о том, успеет ли испортиться латук, прежде чем она лишится кресла премьер-министра.

На это сообщение Медведева отреагировал владелец SpaceX Илон Маск.Он отметил «хороший троллинг», а затем спросил главу Совбеза: «Кстати, а как идут дела в Бахмуте?».

9:15 Стремоусов: ВСУ нанесли удар по переправе через Днепр

Замглавы администрации аннексированной части Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные нанесли ракетный удар по переправе через Днепр. По его словам, четыре человека погибли.

Заместитель главы администрации аннексированной Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что на переправе через Днепр погибли журналисты телеканала «Таврия». В частности, она назвала имя Олега Клокова, который ранее работал на телеканалах «Москва 24», Russia Today, Первом канале.

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