Двести сорок первый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Эвакуированные из Херсона прибывают на станцию Джанкой в аннексированном Крыму. 21 октября 2022 г.

241-й день продолжается полномасштабное российское вторжение на территорию Украины. Все это время RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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15:28 В Белгородской области под обстрелы попал приграничный город Шебекино

Два человека погибли в результате обстрела приграничного города Шебекино. Об этом в субботу заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Изначально губернатор заявил о пяти пострадавших мирных жителях, однако позже уточнил, ранения получили 11 человек, четверо из которых в тяжелом состоянии.

Кроме того, по словам Гладкова, в результате обстрела Шебекино почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. «На устранение последствий и переподключение потребуется пять-шесть часов», — добавил он.

Гладков пообещал усилить меры по охране объектов энергетики, связи и ЖКХ в области. Владельцам бизнеса в Белгороде и на приграничных территориях рекомендовали ввести гибкий график и по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу. Ранее из-за обстрелов в Белгородской области досрочно объявили осенние каникулы в школах.

14:45 «Укрэнерго»: ущерб от сегодняшней атаки «сопоставим или может превышать» последствия обстрелов в первые дни после взрыва на Крымском мосту

Энергосистема Украины снова подверглась массированной ракетной атаке со стороны России. Попадания снарядов или работа ПВО была зафиксирована по меньшей мере в девяти областях в южной, центральной и западной частях страны. О взрывах сообщили в Волынской, Хмельницкой, Одесской, Ровенской, Кировоградской и Черкасской областях. В Киевской, Черновицкой и Львовской областях заявили, что ракеты противника были сбиты.

В результате ракетных ударов в Хмельницкой области без электроэнергии остались 672 тысячи абонентов, в Николаевской — 188 тысяч, в Волынской — 102 тысячи, в Черкасской — 242 тысячи, в Ровенской — почти 175 тысяч, в Кировоградской — почти 62 тысячи, в Одесской — 10,5 тысячи, — сообщили в офисе президента Украины.

В «Укрэнерго» объявили, что вынуждены ограничить энергоснабжение в ряде областей, чтобы «снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий». Веерные отключения электричества в Украине начались с 20 октября.

Россия начала регулярно атаковать энергетические объекты Украины после взрыва на Крымском мосту, произошедшего 8 октября. С 10 октября в результате российских атак были повреждены 30–40% украинской энергетической инфраструктуры, заявил 21 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко.

13:40 Минобороны России подтвердило удары по Харьковской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областям

Об говорится в ежедневной сводке военного ведомства.

13:04 Оккупационные власти Херсонской области потребовали от горожан немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.

Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра! Позаботьтесь о безопасности своих родных и близких! Не забывайте документы, деньги, ценные вещи и одежду.

Киев и западные военные аналитики считают, что российские войска попытаются взорвать плотину Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой отход из Херсона и не дать украинским войскам продолжать преследование вглубь Херсонской области.

В России, наоборот, обвиняют ВСУ в намерении взорвать плотину и сообщили, что начали сбрасывать воду из Каховского водохранилища, чтобы снизить масштаб возможного наводнения. Об этом в субботу рассказал глава назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в эфире программы «Соловьев Live».

12:36 Мобилизованным россиянам пообещали «отсрочку по уплате налогов и страховых взносов

«Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам», — сообщается в субботу на сайте российского правительства.

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11:23 По всей Украине второй раз за утро объявлена воздушная тревога

Согласно данным карты тревог, по всей Украине, кроме аннексированного Крыма, в 11:40 (10:40 по Парижу) объявлена воздушная тревога. До этого тревога объявлялась по всей Украине в 7:55 и продлилась в большинстве областей три часа. Ударам подверглись энергообъекты страны, есть разрушения.

10:50 «Укрэнерго» ограничило подачу электричества в Киеве и четырех областях

Сегодня, 22 октября, утром снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому диспетчерский центр „Укрэнерго“ вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах. Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.

говорится в заявлении «Укрэнерго».

С 10 октября Россия наносит удары ракетами и дронами по объектам энергосистемы Украины.

10:24 Британская разведка в ежедневной сводке анализирует возможности переправы российских войск в Херсонской области через Днепр

Российские военные продолжают укреплять переправы через Днепр и завершили строительство баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне.

Хотя использование тяжелых баржевых мостов почти наверняка было включено в советское планирование операций в Европе, российским военным, вероятно, впервые за десятилетия пришлось использовать мосты такого типа.

Использование гражданских барж, вероятно, дает России дополнительные материально-технические преимущества, поскольку во время вторжения она потеряла значительное количество военного мостового оборудования и инженерного персонала.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/BWOV2Z76bF



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/q7H2S9ffmw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 22, 2022

09:47 Сводка американского Института изучения войны о ситуации на фронте к 21 октября

По данным американских военных аналитиков,

Российские силы, вероятно, намерены продолжать отступление из западной части Херсонской области в течение следующих нескольких недель, но могут столкнуться с трудностями, если украинские силы решат атаковать.

Президент России Владимир Путин явно ставит условия для продолжения Россией затяжной войны в Украине, а не для урегулирования путем переговоров или отступления.

Российские войска, скорее всего, попытаются взорвать плотину Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой отход из Херсона и не дать украинским войскам продолжать преследование вглубь Херсонской области.

Российские оккупационные власти продолжили массовое насильственное выселение мирных жителей с западного берега Днепра под видом «эвакуации» гражданского населения.

Южное оперативное командование Украины подчеркнуло, что российские силы используют гражданских лиц в качестве живого щита при переброске военной техники через реку Днепр, а российские источники опубликовали кадры, на которых видно, как очередь гражданских лиц ожидает паром из Херсона.

Российские власти пытаются сохранить видимость устойчивой и надежной логистики на юге Украины, одновременно ускоряя меры по компенсации последствий нападения на мост через Керченский пролив.

Разногласия между региональными российскими чиновниками, министерством обороны и военными комиссариатами, а также российским гражданским населением, из которого проводится мобилизация, вероятно, обострятся в ближайшие месяцы.

Российские власти не позволяют украинцам, находящимся в России, покинуть страну, усложняя требования для разрешения на пересечение границы.

09:15 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Как пишет украинский Генштаб, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны Украины на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Тернова в Харьковской области; Белогоровка и Золотаровка в Луганской области; Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.

Российская армия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес пять ракетных и 19 авиационных ударов, совершил более 94 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Харьков, Купянск; Бахмут, Одрадовка, Марьинка, Зеленополье Донецкой области; Запорожье, а также Нововоскресенское в Херсонской области.

Для своих атак российская армия использует авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также ударные БПЛА «Shahed-136» иранского производства.

По данным разведки, между российскими и белорусскими военными отмечаются редкие случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам. Из Херсона выехала значительная часть населения. Враг готовит Херсон к уличным боям.

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