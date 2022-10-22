Энергосистема Украины снова подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны РФ

Объекты украинской энергосистемы снова под массированным ракетным обстрелом российских войск. Масштабы ущерба сопоставимы или могут превышать последствия первых подобных обстрелов 10-12 октября, случившихся после взрыва на Керченском мосту, заявили в «Укрэнерго».

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Попадания ракет и работа ПВО были зафиксированы в ряде областей юга, центра и запада Украины. С ночи российские войска выпустили по территории Украины 36 ракет, большинство из которых были сбиты, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил благодарность силам ПВО и энергетикам, которые восстанавливают пострадавшую инфраструктуру.

«Это подлиые удары по критически важным объектам. Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор», — подчеркнул Владимир Зеленский.

В офисе президента Украины сообщили, что из-за ракетных ударов в Хмельницкой области без электричества оказались 672 тысячи абонентов, в Николаевской — более 188 тысяч, в Волынской — 102 тысячи, в Черкасской — 242 тысячи, в Ровненской — более 174 тысяч, в Кировоградской — почти 62 тысячи, в Одесской — 10,5 тысяч абонентов.

Масштаб ущерба от сегодняшней атаки энергосистемы сопоствим или может превышать последствия российских обстрелов 10—12 октября — после взрыва на Керченском мосту. Об этом заявили в «Укрэнерго». Ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных ударов, сообщили в компании. Энергетики принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, оставшихся без электричества, заверили в «Укрэнерго».

В компании также сообщили, что вынуженно применяются ограничения на подачу электричества в целом ряде областей Украины, в том числе в Киевской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и других. Эти ограничения вводятся для разгрузки сети и избежания повторных аварий после ракетных атак. Веерные отключения электричества в Украине имели место и ранее в связи с российскими обстрелами.

Россия начала массированные ракетные и дроновые атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру с 10 октября. 21 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских атак повреждены 30–40% энергетической инфраструктуры страны.

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