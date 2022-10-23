Двести сорок второй день войны России против Украины: онлайн

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Обломок ракеты в деревне Богородичне в Донецкой области

242-й день продолжается полномасштабное российское вторжение на территорию Украины. Все это время RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:50 Институт изучения войны (ISW): отступление россиян в Херсонской области продолжается

Как пишет американский Институт изучения войны, российские войска продолжают отступление на западе Херсонской области, сам Херсон же покинули большинство местных жителей.

Теперь армия РФ готовится к сдерживающим действиям: по данным оккупационных властей, на Каховском водохранилище увеличен сброс воды, возможен подрыв дамбы ГЭС, что приведет к затоплению части Херсонской области.

«Украина не заинтересована в разрушении плотины и полностью заинтересована в сохранении энергоснабжения недавно освобожденных районов Херсонской области. Южное оперативное командование Украины подтвердило, что российское военное руководство перебросило свой офицерский корпус через реку, но оставило недавно мобилизованных солдат на западном берегу Днепра», — пишет ISW.

Продолжающиеся атаки РФ на инфраструктурные объекты не повлияют на намерение Украины защищать свои границы, считают исследователи.

«Продолжающиеся российские удары по украинской гражданской инфраструктуре вряд ли подорвут украинскую волю, но по мере снижения температуры будут все больше создавать экономические и гуманитарные проблемы для Украины», — подчеркивают в ISW

10:30

9:45 Британская разведка: «линия Вагнера» нужна России, чтобы интегрировать реку Северский Донец в оборонную зону и сдержать контрнаступление Украины

Британская разведка утром в воскресенье, 23 октября, опубликовала очередную сводку:

19 октября владелец группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что команда подконтрольных ему инженеров строит обширную укрепленную «линию Вагнера» в оккупированной Россией Луганской области, и опубликовал карту, показывающую планируемые масштабы проекта.

На снимках показан участок недавно построенных противотанковых сооружений и траншейных систем к юго-востоку от Кременной в Луганской области.

Если планы настолько обширны, как утверждает Пригожин, работы, скорее всего, будут направлены на интеграцию реки Северский Донецк в оборонительную зону, частично следуя линии контроля 2015 года.

Проект предполагает, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокоэшелонированной обороны за нынешней линией фронта, что, вероятно, сдержит любое быстрое контрнаступление Украины.

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