Двести сорок третий день войны против Украины. Онлайн RFI

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24 октября — 243-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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14:25 Папа Римский и Эмманюэль Макрон обсудили войну в Украине

Папа Римский Франциск в третий раз принял президента Франции Эмманюэля Макрона в Ватикане. Главной темой аудиенции, которая продлилась 55 минут, стала война в Украине.

Президент Макрон находится в Риме с воскресенья. Накануне он выступил с речью на открытии межрелигиозного форума мира, организованном итальянской католической ассоциацией Святого Эгидия. Французский лидер призвал к миру в Украине, подчеркнув при этом, что это может произойти только тогда, когда такое решение примут сами украинцы и на «условиях» Киева.

13:30 Министр обороны Румынии подал в отставку после слов о необходимости переговоров с Россией

Министр обороны Румынии Василе Дынку объявил о своей отставке после того, как подвергся резкой критике за призыв к переговорам с Россией. 8 октября он заявил, что единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией.

«Я подал (...) прошение об отставке», — написал Дынку в Facebook, отметив «невозможность сотрудничества с президентом Клаусом Йоханнисом, главнокомандующим армией».

«Считаю необходимым выйти, чтобы не наносить ущерба процессам принятия решений (..) и не блокировать ряд проектов, абсолютно необходимых для оптимального функционирования министерства и армии», — пояснил он.

Как отмечает AFP, 60-летний Дынку, который занимает пост министра обороны с ноября 2021 года, дистанцировался от официальной линии властей Румынии в отношении Украины.

«Только Украина будет решать, когда и как она будет вести переговоры», — отреагировал на заявление Дынку президент Румынии Клаус Йоханнис. «Это наша официальная позиция, и некоторые высокопоставленные лица нашей страны должны чаще читать прессу», — сказал он.

Дынку раскритиковали, как соратники по партии, так и представители оппозиции, потребовавшие его отставки.

13:00 Иран отрицает присутствие своих военнослужащих в Крыму

С таким заявлением выступил в ходе пресс-конференции в Тегеране представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани в ответ на утверждения Вашингтона о том, что иранские военные были размещены в Крыму для того, чтобы помогать России в проведении атак беспилотников на Украину.

«Мы решительно осуждаем эти обвинения (...), которые направлены на то, чтобы отвлечь внимание общественности от деструктивной роли [США] в войне в Украине (...) посредством массового экспорта оружия и техники» в Киев, заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства. Его слова приводит агентство AFP.

Республика не участвует в войне в Украине, — повторил Нассер Канани. — Мы не поставляем оружие воюющим сторонам в этом конфликте».

В минувшие выходные украинские и израильские СМИ сообщили, что в результате обстрелов со стороны Украины в Крыму погибли десять иранских инструкторов, обучавших россиян работе с беспилотниками. Подтверждения этой информации нет.

О том, что на территории аннексированного Крыма находились специалисты из Ирана, которые помогали российским военным, сообщил 20 октября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Двумя днями ранее, 18 октября, издание The New York Times написало, что Иран направил в Крым своих инструкторов, чтобы обучить российских военных управлению поставляемыми им беспилотниками.

12:40 В воинской части в Омске умер 48-летний мобилизованный

Как сообщает «Тайга.инфо», 48-летний мобилизованный житель Хакасии Михаил Кулинченко скончался в воинской части «в результате болезни».

«Михаил Васильевич проходил военную подготовку с учётом опыта специальной операции в звании старшего лейтенанта», — цитирует издание заявление пресс-службы республики Хакасии. Глава региона Валентин Коновалов пообещал оказать помощь семье погибшего.

Это уже второй случай в Омске, пишет «Тайга.инфо».

12:30 Кремль: Путин сократил телефонные контакты с Макроном

Президент Владимир Путин сократил контакты с французским и германским коллегами Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем из-за их нежелания прислушаться к позиции России. Об этом заявил 24 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Париж и Германия не хотят оказывать посреднические усилия для урегулирования военного конфликта на Украине.

«Что касается господина Макрона и господина Шольца, просто в последнее время они не проявляют желание каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг. Поэтому с ними контактов стало меньше»,— цитирует слова Пескова «Коммерсант».

С канцлером Германии Владимир Путин в последний раз созванивался 13 сентября, с президентом Франции — 11 сентября.

12:15 Русская служба Би-би-си: В семи областях Украины отключат электричество

12:00 Кулеба: МАГАТЭ отправит в Украину экспертов после утверждений Шойгу о планах по применению «грязной» бомбы

«В ходе телефонной беседы с Рафаэлем Гросси я официально предложил МАГАТЭ срочно направить экспертов на мирные объекты, где, по лживому утверждению России, Украина разрабатывает грязную бомбу. Он согласился. В отличие от России, Украина всегда была и остается прозрачной. Нам нечего скрывать», — написал глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в своем твиттере.

In my call with @RafaelMGrossi I officially invited IAEA to urgently send experts to peaceful facilities in Ukraine which Russia deceitfully claims to be developing a dirty bomb. He agreed. Unlike Russia, Ukraine has always been and remains transparent. We have nothing to hide. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 24, 2022

11:40 Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвали разработать план помощи для послевоенного восстановления Украине по аналогии с «планом Маршалла», который был создан для восстановления Европы после Второй мировой войны. С соответствующим предложением европейские лидеры выступили в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Всемирный банк оценил ущерб, нанесенный Украине в результате боевых действий, в 350 миллиардов евро. C последствиями войны не сможет справиться ни Украина, ни отдельные ее партнеры, а потому Шольц и фон дер Ляйен предлагают сделать это совместными усилиями Евросоюза, стран «большой семерки», международных финансовых институтов и частных корпораций.

При реализации плана восстановления Украины должен быть создан эффективный надзорный орган для борьбы с коррупцией. «Путь к восстановлению Украины — это также ее путь в Европейский Союз», — отмечают Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен.

11:00 Британская военная разведка: Украина все успешнее борется с иранскими дронами-камикадзе

Украинские усилия по борьбе с иранскими ударными беспилотниками «Шахед-136», становятся все успешнее, говорится в ежедневном отчете британской военной разведки.

Минобороны Великобритании ссылается, в частности, на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что Украине удается отражать до 85% атак с применением иранских дронов.

Кроме того, отмечают военные эксперты, чтобы преодолеть все более эффективную украинскую ПВО, Россия вынуждена тратить все большое количество таких беспилотников. Россия использует эти дроны в качестве замены высокоточного оружия большого радиуса действия российского производства. Это оружие становится все более дефицитным.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jVDRARAQjJ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rWoxv4qHni — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 24, 2022

10:45 Глава украинской разведки: российские оккупационные войска готовятся к обороне Херсона

Российские оккупационные войска готовятся к обороне Херсона, а не к отступлению из города, заявил в интервью «Украинской правде» глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, командующий российской группировкой в Украине, генерал Сергей Суровикин «готовит основу» для того, чтобы в случае решения о сдаче города ВСУ, все прошло гладко и российские военные могли бы быстро отступить. «Но вместе с тем я не могу вам сказать, что прямо сейчас они из Херсона убегают. Нет, такого нет», — подчеркнул глава украинской разведки.

Во многих аспектах это информационная операция и манипуляция. Есть определенные факты. Например, выводят "Промсвязьбанк", другие финансовые структуры, которые россияне туда завели. Причем как выводят — вывозят наличные средства, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят — именно переводят — всех неходячих, тяжело раненых вывозят, стараются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить, и проводят эту бешеную информационную кампанию, что "мы заботимся о людях" и тому подобное. То есть создают иллюзию того, что все пропало. А вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне,

— отметил Буданов.

Ранее сегодня российские оккупанты заявили о формировании отрядов территориальной обороны в аннексированном Херсоне.

10:20 Израиль вместо вооружений предоставил Украине разведданные для борьбы с иранскими беспилотниками

Израиль предоставил Украине разведданные, «полезные для нацеливания на иранские беспилотники», заявил источник The New York Times в Киеве.

Ранее Киев обратился к Израилю с просьбой предоставить средства ПВО, однако Израиль отказывается от предоставления Украине вооружений. Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил The New York Times, что, отказываясь от предоставления военной помощи, Израиль лишает себя возможности отточить тактику борьбы с угрозами на собственной территории. Таким образом Иран в дальнейшем сможет использовать беспилотники против Израиля.

10:10 Цена на газ в Европе опустилась до уровня начала лета

Впервые с 14 июня стоимость тысячи кубометров упала ниже 1050 долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ снижаются с начала октября. Причиной падения цен стала теплая осень в Европе. Страны ЕС тратят на обогрев меньше газа, чем планировалось, и пополняют свои хранилища.

09:45 В аннексированном Херсоне объявили о создании территориальной обороны

Российские оккупанты заявили о формировании отрядов теробороны в аннексированном Херсоне.

«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — сообщается в телеграм-канале «администрации» аннексированного региона.

09:35 Глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить высказывания ведущего Антона Красовского на телеканале RT

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания ведущего RT Антона Красовского, который в эфире с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко призвал «топить» и «жечь» украинских детей.

Ранее сегодня глава RT Маргарита Симоньян заявила, что отстраняет Красовского от эфира.

На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь,

— написала Симоньян.

Сам Красовский извинился за свои слова.

20 октября в эфире авторской программы «Антонимы» на телеканале RT в ходе беседы с писателем Сергеем Лукьяненко Антон Красовский предложил «топить» и «жечь» украинских детей.

«Вот прям топить этих детей, топить, — заявил Красовский. — Это не ваш метод, вы интеллигентные люди, писатели-фантасты, а это наш метод. Вот прямо сказал „москали оккупировали“ и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением».

Позднее этот выпуск программы был удален из соцсетей.

09:15 Военный самолет в Ейске упал из-за птиц в двигателе

Об этом сообщает в понедельник утром агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, среди обломков найдены останки двух чаек.

17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул в городе Ейск в Краснодарском крае в жилом секторе. По последним данным, погибли 15 человек, в том числе трое детей. Десятки человек пострадали. При падении самолет задел девятиэтажный жилой дом, где начался пожар.

23 октября истребитель Су-30 рухнул на частный жилой дом в Иркутске. Оба летчика погибли, среди местного населения жертв нет, заявили в МЧС. Сообщается, что авиакатастрофа произошла в ходе испытательного полета.

08:50 Париж, Лондон и Вашингтон отмели инсинуации России о «грязной бомбе»

Наши страны четко дали понять, что мы отвергаем явно ложные инсинуации России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории. Никого не обманет попытка использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации,

— цитирует агентство AFP совместное заявление министров иностранных дел Франции, Великобритании и США.

Накануне, в воскресенье, министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил главам оборонных ведомств четырех стран НАТО (в том числе министру обороны Франции). В ходе этих переговоров Шойгу заявил, что Украина якобы планирует применить «грязную бомбу», чтобы обвинить в этом Россию. Украина решительно отрицает эти обвинения.

«Мы по-прежнему полны решимости и впредь поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется», — говорится в совместном заявлении трех стран.

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