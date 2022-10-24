Оккупационные власти Херсона объявили о создании теробороны

Оккупационные власти Херсона, подконтрольные РФ, объявили о создании отрядов территориальной обороны. Об этом говорится в сообщении «администрации Херсонской области». Согласно заявлению, вступить в нее могут «все мужчины, которые желают остаться в Херсоне». При этом выехать из города и соседних районов на левый берег Днепра по-прежнему можно.

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Как именно будет организована работа территориальной обороны и каким критериям должны соответствовать кандидаты в это образование – в том числе по гражданству – оккупационные власти не объявили.

Херсон оказался под контролем российских войск в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. В июня подконтрольная России администрация начала выдавать российские паспорта. Глава военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов тогда назвал спрос на них «ажиотажным». Однако украинские СМИ сообщили, что местных жителей принуждают получать принимать гражданство РФ. Достоверных данных о том, сколько человек получили российские паспорта в Херсоне и Херсонской области, нет.

Россия начала эвакуацию Херсона, аннексированного осенью этого года, после информации о серьезных неудачах армии в отражении украинского контрнаступления. Глава оккупационной администрации сказал, что «сдавать город никто не собирается», но местных жителей всячески призывают уехать, предлагая бесплатное жилье на территории РФ. «Медиазона» со ссылкой на очевидцев пишет, что уезжают в основном те, кто пошел на сотрудничество с российскими властями.

Снабжение российской армии в Херсоне затруднено тем, что Украина продолжает наносить удары по Антоновскому мосту – главному пути для переброски как военной техники, так и других элементом снабжения через Днепр. Понтонные переправы через реку также обстреливаются.

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