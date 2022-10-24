Украина пригласила экспертов МАГАТЭ из-за утверждений РФ о «грязной бомбе»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить экспертов на украинские объекты из-за обвинений со стороны РФ относительно разработки и планов по взрыву некой «грязной бомбы». Украина решительно отвергает подобные обвинения.

Реклама Читать далее

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в разговоре с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси официально предложил МАГАТЭ «немедленно направить экспертов на мирные украинские объекты, которые Россия лживо называет местами разработки „грязной бомбы“».

По словам Кулебы, гендиректор МАГАТЭ согласился. В самом агентстве пока не комментировали это.

«В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать», — написал Кулеба.

In my call with @RafaelMGrossi I officially invited IAEA to urgently send experts to peaceful facilities in Ukraine which Russia deceitfully claims to be developing a dirty bomb. He agreed. Unlike Russia, Ukraine has always been and remains transparent. We have nothing to hide. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 24, 2022

Дмитрий Кулеба не уточнил, на какие именно объекты Украина пригласила экспертов МАГАТЭ.

Ранее с обвинениями в адрес Украины относительно намерения взорвать «грязную бомбу» выступили в минобороны РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне звонил министрам обороны ряда стран, в том числе Франции, и рассказывал им об этом.

Подконтрольное властям РФ агентство РИА Новости накануне утром заявило, сославшись на неназванные источники и не предоставив никаких доказательств, что задачу изготовить «грязную бомбу» в Украине поставили руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований. Как написал российский государственный ресурс, работы над этой бомбой уже находятся в завершающей стадии.

Позднее минобороны РФ выступило с официальным комментарием, где во многом повторяются утверждения «РИА Новости». Там говорится, что «двум организациям Украины» поручили создать «грязную бомбу». Ведомство сослалось на некую собственную информацию, не предоставив никаких доказательств. В заявлении минобороны РФ в связи с обвинениями в разработке «грязной бомбы» перечисляются целый ряд украинских объектов: кроме названных «РИА Новости» двух объектов минобороны называет АЭС, места захоронения радиоактивных отходов, Харьковский физико-технический институт.

Российское ведомство также заявляет, что располагает некими сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.

Минобороны РФ утверждает, что Украина планирует взорвать «грязную бомбу» и выдать это за «нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности». Утверждается, что минобороны РФ привело в готовность «силы и средства к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения».

Власти Украины решительно отвергают обвинения в разработке «грязной бомбы». Накануне глава МИД Украины отметил, что «россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами». В офисе президента Украины назвали эти обвинения «предсказуемым абсурдом».

Министерства иностранных дел Франции, Великобритании и США (министрам обороны этих стран, а также Турции накануне звонил Шойгу) выпустили совместное заявление, где говорится, что они «отвергают явно ложные инсинуации России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории» и рассматривают эти заявления как предлог для эскалации со стороны России.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться