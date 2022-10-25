Владимир Зеленский выступил с обращением к первому парламентскому саммиту «Крымская платформа» и предложил не останавливаться на Крыме

Президент Украины приветствовал участников, впервые собравшихся на саммит созданной два года назад «Крымской платформы» в Загребе (Хорватия). Владимир Зеленский заявил, что реинтегрировать Крым станет нелегкой задачей после 8 лет аннексии. Также украинский президент предложил не останавливаться на Крыме и «расширить формат Крымской платформы — от Приднестровья и Абхазии — до Северных территорий (Курильских островов).

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С 2014 года Крым — это единственная часть Европы, в которой-де-факто продолжаются чистки — по религиозным и этническим признакам. Если ты мусульманин, российские оккупанты считают тебя виновным. Если ты кырымли <крымский татарин — ред.>, российские оккупанты считают тебя виновным. Если у тебя украинский паспорт, российские оккупанты считают тебя виновным. Люди в таких условиях уже девятый год!

— сказал Зеленский в первой части своего видеообращения.

Также украинский президент выразил уверенность, что несмотря на то, что «реинтегрировать Крым будет нелегко после стольких лет оккупации», благодаря «сотрудничеству мы сможем это обеспечить. Мы изменим ситуацию — полностью. Потому что российский потенциал агрессии будет уничтожен на корню, когда украинский флаг снова будет на своем законном месте — в городах и селах Крыма» — заявил он.

В заключительной части своего обращения украинский президент добавил, что «после деоккупации Украины настанет черед Приднестровья, Абхазии и „северных территорий“ Японии <южных Курильских островов>».

Нужно сделать этот наш формат — формат Крымской платформы — стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены, от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий,

— заявил Зеленский.

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