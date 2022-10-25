Двести сорок четвертый день войны против Украины. Онлайн RFI

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Буква "Z" на заваленной мешками с песком автобусной остановке в Довгаловке, Украина, 22 октября 2022 года.

25 октября — 244-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на канал RFI на русском в Telegram.

12:32 Возле отделения ФСБ в оккупированном Мелитополе произошел взрыв

Самодельное устройство, заложенное в автомобиль, взорвалось в Мелитополе возле бизнес-центра, принадлежащего главе оккупационной администрации Запорожья Евгению Балицкому. В здании располагается отделение ФСБ и офис пророссийской телекомпании «ЗаTV», вещающей на оккупированных территориях. Факт взрыва подтвердил как украинский глава Мелитополя Иван Федоров, так и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По словам последнего, в результате взрыва оказались повреждены несколько десятков квартир и пострадало пять человек.

12:10 Британская разведка: Россия лишилась уже более 25% боевых вертолетов

В сегодняшней сводке британская разведка констатирует, что у России по-прежнему не получается установить превосходство в воздухе. Именно поэтому для необходимой поддержки войск российское командование все чаще прибегает к рискованным вертолетным операциям.

Боевые вертолеты, однако, вылетают без достаточного прикрытия. Поэтому украинской армии с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов легко получается их сбивать. В итоге с 24 февраля Россия потеряла уже 23 ударных вертолета Ка-52, что составляет более 25% парка ВВС России.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/bZmLpOMrm8



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xz5YZDfgkT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 25, 2022

11:56 Рамзан Кадыров раскритиковал российские методы ведения войны в Украине

В ночь с понедельника на вторник в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова, на который подписано три миллиона человек, появилось длинное голосовое сообщение длиной в 13 минут на тему войны в Украине. Из этой довольно запутанной аудиозаписи понятно следующее. Кадыров убежден, что Россия «мстит»‎ Украине недостаточно жестко. По его мнению, США и НАТО ведут «одностороннюю предательскую политику», выступая на стороне Украины. С его точки зрения, у Европы нет сил противостоять России: «Что они там своих ЛГБТшников отправят что ли?»‎‎‎.

Кадыров подчеркнул, что война уже фактически идет на территории России и в связи с этим призвал мужчин и женщин, особенно кавказцев, становиться добровольцами и идти воевать в Украину «против сатанизма»‎. По его оценкам, примерно 300-400 тысяч чеченцев должны отправиться на фронт. «Я даю вам слово, слово Рамзана Кадырова. Мы их [украинцев] уничтожим, сколько бы их ни было»‎. Глава Чечни призвал к объединению мусульман и христиан против Украины, а точнее против «шайтанов сатанизма».‎ Кадыров не сомневается в победе России, и уже планирует сделать музеи из трофейной украинской техники.

11:30 МАГАТЭ отправит инспекторов на два объекта в Украине по запросу Киева

Украина попросила Международное агентство по атомной энергии провести внеочередную инспекцию на своих объектах в связи с обвинениями со стороны России в подготовке «грязной бомбы». Несмотря на регулярные проверки объектов, уже находящихся под гарантиями МАГАТЭ, агентство отправит своих инспекторов для дополнительной проверки.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в стране нет «грязной бомбы» и отсутствуют планы по приобретению подобного вооружения. Заявление ему пришлось сделать после того, как министр обороны России Сергей Шойгу начал обзванивать глав оборонных ведомств Франции, Великобритании, США и Турции, сообщая им о грядущей «провокации» Украины.‎

11:07 Le Point: Макрон раскрыл детали разговора с Папой Римским

На пути из Италии, где Эмманюэль Макрон побывал на аудиенции у Папы Римского, президент Франции рассказал корреспонденту Le Point подробности разговора с главой католической церкви. В частности, Макрон убедил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы «способствовать мирному процессу».‎ По словам президента Республики, «у Джо Байдена настоящие доверительные отношения с Папой Римским. Папа может оказать на него влияние в отношении возобновления американской активности на Гаити и в Украине». Макрон подчеркнул необходимость «религиозного диалога»‎, важную роль в котором может сыграть католическая церковь.‎

10:27 Президент Германии прибыл в Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину впервые с момента полномасштабного вторжения России в страну 24 февраля, как сообщает агентство Reuters. В преддверии встречи с президентом Зеленским Штайнмайер отметил: «Мое послание украинскому народу таково: вы можете рассчитывать на Германию».‎

Планируется, что помимо военной поддержки со стороны Германии будет обсуждаться помощь по восстановлению разрушенной инфраструктуры Украины до наступления зимы.

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09:55 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный созвонился с главным военным советником президента США Марком Милли

Украинский главнокомандующий Валерий Залужный поговорил по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов и главным военным советником президента США Марком Милли. Они обсудили обвинения со стороны России в адрес Украины о якобы готовящемся запуске «грязной бомбы».‎

Единственное оружие «массового поражения»‎, которое у нас есть — это наша гордость, мужество и желание победить врага. Мы вынуждены защищать наших детей, родителей и дома от ничем неспровоцированной российской агрессии. Мне все равно, какие истории придумывает Россия, чтобы убивать украинцев. Я все равно буду защищать свой народ и свою страну,

— подчеркнул Валерий Залужный. Главнокомандующий ВСУ оценил текущую ситуацию на фронте как «сложную, но полностью контролируемую».‎ Залужный обратил внимание Милли на то, что россияне ведут намеренные информационные провокации, чтобы скрыть свои истинные планы.

Телефонный разговор Валерия Залужного и Марка Милли © ЗСУ

09:35 Ночью российским обстрелам подверглись Купянск, Волчанск и Никополь Харьковской области

Сегодня ночью Россия нанесла удары ракетами С-300 по Купянску, повредив административное здание. Кроме того, в Купянском районе госпитализированы 3 человека, получившие ранения накануне. В результате ударов по Двуречанской громаде частично разрушен жилой дом, начался пожар. Пострадавших нет.

В Золочевской громаде Богодуховского района ранен 36-летний тракторист.

Глава региональной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что продолжается разминирование освобожденных от российской армии территорий Харьковской области. Только за сутки обезврежено 455 взрывоопасных предметов.

09:20 Утренняя сводка ЗСУ: Украина отбила атаки в Луганской и Донецкой областях

Главное из утренней сводки ЗСУ на 25 октября:

Украина отбила атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клищеевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.

Россия ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Россия нанесла по территории Украины 3 ракетных и 12 авиационных удара, совершила более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российская армия вновь нанесла удары по объектам гражданской инфраструктуры. На этот раз в населенных пунктах Угледар и Нескучное Донецкой области, Новой Каменке Херсонской области и Николаеве.

Россия обстреливала Северское, Слобожанское, Купянское, Лиманское, Новопавловское, Запорожское, Южнобургское, Бахмутское и Авдеевское направления.

По данным ЗСУ, Россия обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российская сторона продолжает осуществлять эвакуацию местных жителей и персонала оккупационных властей из Херсона

Украинская авиация нанесла более 30 ударов, по итогам которых повреждено 22 района сосредоточения российского вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов и 9 позиций зенитно-ракетных комплексов.

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