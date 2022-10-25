Двести сорок четвертый день войны против Украины. Онлайн RFI
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25 октября — 244-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
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12:32 Возле отделения ФСБ в оккупированном Мелитополе произошел взрыв
Самодельное устройство, заложенное в автомобиль, взорвалось в Мелитополе возле бизнес-центра, принадлежащего главе оккупационной администрации Запорожья Евгению Балицкому. В здании располагается отделение ФСБ и офис пророссийской телекомпании «ЗаTV», вещающей на оккупированных территориях. Факт взрыва подтвердил как украинский глава Мелитополя Иван Федоров, так и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По словам последнего, в результате взрыва оказались повреждены несколько десятков квартир и пострадало пять человек.
12:10 Британская разведка: Россия лишилась уже более 25% боевых вертолетов
В сегодняшней сводке британская разведка констатирует, что у России по-прежнему не получается установить превосходство в воздухе. Именно поэтому для необходимой поддержки войск российское командование все чаще прибегает к рискованным вертолетным операциям.
Боевые вертолеты, однако, вылетают без достаточного прикрытия. Поэтому украинской армии с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов легко получается их сбивать. В итоге с 24 февраля Россия потеряла уже 23 ударных вертолета Ка-52, что составляет более 25% парка ВВС России.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 October 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 25, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/bZmLpOMrm8
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xz5YZDfgkT
11:56 Рамзан Кадыров раскритиковал российские методы ведения войны в Украине
В ночь с понедельника на вторник в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова, на который подписано три миллиона человек, появилось длинное голосовое сообщение длиной в 13 минут на тему войны в Украине. Из этой довольно запутанной аудиозаписи понятно следующее. Кадыров убежден, что Россия «мстит» Украине недостаточно жестко. По его мнению, США и НАТО ведут «одностороннюю предательскую политику», выступая на стороне Украины. С его точки зрения, у Европы нет сил противостоять России: «Что они там своих ЛГБТшников отправят что ли?».
Кадыров подчеркнул, что война уже фактически идет на территории России и в связи с этим призвал мужчин и женщин, особенно кавказцев, становиться добровольцами и идти воевать в Украину «против сатанизма». По его оценкам, примерно 300-400 тысяч чеченцев должны отправиться на фронт. «Я даю вам слово, слово Рамзана Кадырова. Мы их [украинцев] уничтожим, сколько бы их ни было». Глава Чечни призвал к объединению мусульман и христиан против Украины, а точнее против «шайтанов сатанизма». Кадыров не сомневается в победе России, и уже планирует сделать музеи из трофейной украинской техники.
11:30 МАГАТЭ отправит инспекторов на два объекта в Украине по запросу Киева
Украина попросила Международное агентство по атомной энергии провести внеочередную инспекцию на своих объектах в связи с обвинениями со стороны России в подготовке «грязной бомбы». Несмотря на регулярные проверки объектов, уже находящихся под гарантиями МАГАТЭ, агентство отправит своих инспекторов для дополнительной проверки.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в стране нет «грязной бомбы» и отсутствуют планы по приобретению подобного вооружения. Заявление ему пришлось сделать после того, как министр обороны России Сергей Шойгу начал обзванивать глав оборонных ведомств Франции, Великобритании, США и Турции, сообщая им о грядущей «провокации» Украины.
11:07 Le Point: Макрон раскрыл детали разговора с Папой Римским
На пути из Италии, где Эмманюэль Макрон побывал на аудиенции у Папы Римского, президент Франции рассказал корреспонденту Le Point подробности разговора с главой католической церкви. В частности, Макрон убедил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы «способствовать мирному процессу». По словам президента Республики, «у Джо Байдена настоящие доверительные отношения с Папой Римским. Папа может оказать на него влияние в отношении возобновления американской активности на Гаити и в Украине». Макрон подчеркнул необходимость «религиозного диалога», важную роль в котором может сыграть католическая церковь.
10:27 Президент Германии прибыл в Украину
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину впервые с момента полномасштабного вторжения России в страну 24 февраля, как сообщает агентство Reuters. В преддверии встречи с президентом Зеленским Штайнмайер отметил: «Мое послание украинскому народу таково: вы можете рассчитывать на Германию».
Планируется, что помимо военной поддержки со стороны Германии будет обсуждаться помощь по восстановлению разрушенной инфраструктуры Украины до наступления зимы.
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09:55 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный созвонился с главным военным советником президента США Марком Милли
Украинский главнокомандующий Валерий Залужный поговорил по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов и главным военным советником президента США Марком Милли. Они обсудили обвинения со стороны России в адрес Украины о якобы готовящемся запуске «грязной бомбы».
Единственное оружие «массового поражения», которое у нас есть — это наша гордость, мужество и желание победить врага. Мы вынуждены защищать наших детей, родителей и дома от ничем неспровоцированной российской агрессии. Мне все равно, какие истории придумывает Россия, чтобы убивать украинцев. Я все равно буду защищать свой народ и свою страну,
— подчеркнул Валерий Залужный. Главнокомандующий ВСУ оценил текущую ситуацию на фронте как «сложную, но полностью контролируемую». Залужный обратил внимание Милли на то, что россияне ведут намеренные информационные провокации, чтобы скрыть свои истинные планы.
09:35 Ночью российским обстрелам подверглись Купянск, Волчанск и Никополь Харьковской области
Сегодня ночью Россия нанесла удары ракетами С-300 по Купянску, повредив административное здание. Кроме того, в Купянском районе госпитализированы 3 человека, получившие ранения накануне. В результате ударов по Двуречанской громаде частично разрушен жилой дом, начался пожар. Пострадавших нет.
В Золочевской громаде Богодуховского района ранен 36-летний тракторист.
Глава региональной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что продолжается разминирование освобожденных от российской армии территорий Харьковской области. Только за сутки обезврежено 455 взрывоопасных предметов.
09:20 Утренняя сводка ЗСУ: Украина отбила атаки в Луганской и Донецкой областях
Главное из утренней сводки ЗСУ на 25 октября:
- Украина отбила атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клищеевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.
- Россия ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- Россия нанесла по территории Украины 3 ракетных и 12 авиационных удара, совершила более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Российская армия вновь нанесла удары по объектам гражданской инфраструктуры. На этот раз в населенных пунктах Угледар и Нескучное Донецкой области, Новой Каменке Херсонской области и Николаеве.
- Россия обстреливала Северское, Слобожанское, Купянское, Лиманское, Новопавловское, Запорожское, Южнобургское, Бахмутское и Авдеевское направления.
- По данным ЗСУ, Россия обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- Российская сторона продолжает осуществлять эвакуацию местных жителей и персонала оккупационных властей из Херсона
- Украинская авиация нанесла более 30 ударов, по итогам которых повреждено 22 района сосредоточения российского вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов и 9 позиций зенитно-ракетных комплексов.
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