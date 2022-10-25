Оккупационные власти выступили с угрозами в адрес херсонцев из-за случаев отказа принимать рубли

Женщина с украинским флагом перед российскими войсками в Херсоне, март 2022 г.

Оккупационные власти Херсона, откуда российские ставленники призывают эвакуироваться, заявляют о случаях отказа принимать российские рубли. Замглавы оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов грозит местным жителям наказаниями «по законам военного времени».

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В связи со случаями отказа принимать российские рубли оккупационные власти грозят местным жителям. Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 25 октября сообщил, что в Херсоне есть случаи отказа принимать рубли в расчетах за продукты питания.

По его словам, в Херсоне «многие „ждуны“» (речь идет о местных проукраински настроенных жителях, ожидающих освобождения города армией Украины) «попытались поднять головы». Стремоусов пригрозил «привлечением к ответственности по законам военного времени» тем, кого он назвал «барыгами, пытающимися наживаться на ситуации». Стремоусов также заявил, что всех, кто ослушается оккупационную администрацию, будут выдворять на подконтрольную Украине территорию.

«Все те, кто сегодня отказываются принимать рубли, кто незаконно поднял курс в обменном фонде — это обыкновенные барыги. Как только ситуация упростится, будут предпосылки освобождения областей, мы будем их выдворять с территории Херсонской области: в трусах, в шлепанцах, в том, в чем они есть», — пригрозил Стремоусов.

Российский ставленник утверждает, что ситуация в городе «абсолютно контролируема», и «Херсон никто не сдает сдавать не собирается».

Информация о случаях отказа принимать российские рубли в Херсонской области приходила и раньше. Несколько дней назад российское пропагандистское издание Readovka писало, что в Херсоне на некоторых заправках и в аптеках отказываются принимать рубли и требуют только гривны.

22 октября оккупационная администрация Херсона призвала местных жителей немедленно покинуть город и перебраться на левый берег Днепра. Поставленные Россией власти до этого говорили об «организованном перемещении» жителей правобережья Днепра на другой берег. 19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в четырех украинских областях, претензии на аннексию которых заявляет РФ. Всем оставшимся в городе мужчинам оккупанты предложили вступить в пророссийскую «тероборону».

По последним данным оккупационных властей Херсонской области, с правобережья вывезено более 22 тысяч человек на левый берег и далее в другие российские регионы. Программа переселения рассчитана на 60 тысяч человек. «Медиазона» со ссылкой на местных жителей 21 октября писала, что покидают Херсон в основном те, кто пошел на сотрудничество с оккупантами, а также российские учителя и врачи.

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