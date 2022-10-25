Олег Жданов о херсонском направлении: Войска РФ не уходят с правого берега. Они усиливают группировку и готовятся сражаться «до последнего солдата»

Интервью

Поставленные Россией оккупационные власти призывают жителей Херсона немедленно уезжать на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации на фронте. На этом фоне разрушение дамбы Каховской ГЭС называют теперь главной угрозой искусственно спровоцированной катастрофы в Украине. Ситуацию на херсонском направлении обсуждаем с украинским военным экспертом Олегом Ждановым.

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Ксения Гулиа: Что сейчас происходит на херсонском направлении? Россия собирается уводить войска с правого берега Днепра или все-таки сражаться с ВСУ?

Олег Жданов: Россия готовится сражаться. Они будут сражаться до последнего солдата. По неофициальным источникам, Путин отдал приказ «ни шагу назад». Правый берег — это их фундамент обороны всей западной части оккупированных территорий на юге. Запорожское направление до перешейка просто обвалится, если они сдадут правый берег.

Сейчас они проводят ротацию войск на правом берегу. Они убирают оттуда небоевые части — такие как ФСБ, Росгвардия — и заводят туда боевые части.

Сколько сейчас на правом берегу российских войск? Много ли там мобилизованных?

Мобилизованных там уже много — уже несколько тысяч. Мобилизованными они пополняют потери в личном составе. Это играет тоже против нас в том плане, что они не привозят подразделения полностью из мобилизованных, а разбавляют боевые части регулярной армии мобилизованными. Это облегчает и ускоряет их обучаемость ведения боевых действий. Таким образом они усиливают группировку. Плюс они туда по возможности стараются нагнать туда как можно больше техники, боеприпасов и топлива.

А если говорить о численности, сколько там российских солдат?

Я думаю, что на сегодняшний день цифра колеблется в районе 25 тысяч.

Насколько вероятен сценарий, при котором они свернут свои позиции на правом берегу, сконцентрируются именно на Херсоне, превратят Херсон в «крепость»? В таком случае как долго они смогли бы удерживать город?

Думаю, что такая вероятность практически равна нулю. На сегодняшний день, судя по обстановке, у российской армии достаточно сил, чтобы удерживать тот плацдарм, который они занимают. Они не будут отступать ни на метр.

Насколько там продвинулись вооруженные силы Украины?

То, что мы видим на сегодняшний день на карте DeepState, до 20 километров мы продвинулись на севере от Высокополья на юг. Но за последние двое суток мы отошли на один-два километра, заняли более выгодные рубежи. На херсонском направлении сейчас продвижения нет совсем.

Почему местность на херсонском направлении особенно сложна для ведения боевых действий?

Эта херсонская степь. Там видимость больше пяти километров. Там негде спрятаться, не за что зацепиться. Плюс там еще есть проблема с оросительными каналами. Оросительные каналы — это фактически противотанковый ров, только с водой еще. Преодолеть их очень тяжело. Нужно специальные инженерные сооружения, чтобы переводить тяжелую технику через эти каналы.

Недавно российский генерал Суровикин, которого объявили «главным по войне», сказал (другое дело, как он это сказал в неравной битве с суфлером, но тем не менее), что в отношении Херсона нельзя исключить «непростых решений». Какие могут быть варианты непростых для россиян решений по Херсону?

Трудно сказать, что он имел в виду. Но я думаю, что это может быть связано с применением каких-нибудь видов вооружений при защите города Херсона. Они, кстати, готовят Херсон к уличным боям. Они заваривают канализационные люки, минируют их, перерезают коммуникации в системе инженерного обеспечения, особенно коммуникации связи. Они готовят долговременные огневые точки в жилых массивах. Так что они пытаются превратить Херсон в «крепость».

Какова вероятность того, что Россия все-таки решит устроить там техногенную катастрофу и подорвать сооружения Каховской ГЭС?

Я думаю, что практически нулевая. Зачем стрелять себе в ногу? Чтобы подорвать Каховскую ГЭС, надо отвести все склады, все войска на левом берегу от Днепра из зоны затопления. Получится, что они создадут пустую полосу километров в 20 шириной. Для них это катастрофа. Это первое. А второе — сейчас они там проводят аварийный сброс воды через шлюзы и говорят, что эти шлюзы якобы заминировали и готовы их взорвать. Обратите внимание, до какого уровня они будут сбрасывать воду. Они будут сбрасывать воду до уровня Северокрымского канала. Потому что, если рвануть плотину, Крым останется без воды.

Высказывалось мнение, что затопление в низовье Днепра может быть нужно России при отступлении, чтобы предотвратить дальнейшее наступление ВСУ в сторону Крыма. Вам это кажется возможным?

Да, вероятность такой версии существует. Но даже если мы выходим на правый берег Днепра, чтобы предотвратить наше дальнейшее продвижение, им надо отойти на 20 километров от Днепра. Мы же не будет сидеть сложа руки. Если мы увидим, что противник отводит свои войска, естественно, мы будем их преследовать.

Правильно ли я понимаю, что полностью разрушить такое сооружение как дамба Каховской ГЭС крайне сложно?

Туда надо как минимум вагон взрывчатки, чтобы взорвать плотину изнутри, только изнутри можно заминировать плотину. Есть фотографии ДнепроГЭСа, который подорвал Советский Союз, когда отступал. Там снесли только верхнюю часть плотины, ее не полностью взорвали. Чтобы сделать такой пролом в плотине, советским войскам понадобилось порядка 20 тонн взрывчатки. Это настолько капитальное сооружение, которое держит такой огромный напор воды, что его просто так не взорвешь. И не забывайте, что после подрыва плотины, придется спускать полностью водохранилище, чтобы ее восстановить.

Позавчера с российской стороны началась раскрутка темы о некой «грязной бомбе». Что это? Очередной виток шантажа?

Конечно. У России настолько критическая ситуация с войсками, что, если они в ближайший месяц не добьются прекращения огня, — а это можно сделать, только принудив Украину к переговорному процессу, — у них начнется сыпаться оборона. Войска будут терять способность вести даже оборонительные бои. Поэтому они сегодня готовы выдумать все, даже прилет инопланетян, лишь бы Украину [усадить за стол переговоров]. Они поняли, что на нас давить бесполезно. Мы закрепили невозможность переговоров с Путиным законодательно. И теперь давят на Запад. Чего Запад больше всего боится? Техногенной катастрофы и радиоактивного заражения. Вот они этим и пользуются. Но, судя по реакции министров обороны, которым звонил Шойгу, на Западе, наконец-то, уже есть понимание процесса. Они все высказали свое недоверие тому, что говорит Шойгу.

То есть был газовый шантаж, продовольственный шантаж, шантаж с Запорожской АЭС, а теперь — с радиационным заражением?

Был шантаж с Каховской ГЭС. Вы еще забыли шантаж с уничтожением энергетической системы. Так что остались только инопланетяне.

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