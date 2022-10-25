Президент Германии Штайнмайер неожиданно прибыл в Киев

Франк-Вальтер Штайнмайер, чей визит в Украину планировался несколько недель и был отменен на прошлой неделе «по соображениям безопасности», неожиданно прибыл в Киев во вторник утром. Президент ФРГ встретится с Зеленским и посетит город Корюковка в Черниговской области. Штайнмайер намерен помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры города, которая была полностью разрушена во время оккупации ее российскими силами в начале войны.

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Президент Германии прибыл в Киев во вторник, — сообщил AFP пресс-секретарь, подтвердив неожиданный визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину. В то же время в небе Киева прозвучала воздушная тревога.

Неделю назад запланированный визит федерального президента в Киев был отменен по соображениям безопасности. Это вызвало критику со стороны консервативной оппозиции, а также либералов, членов правительственной коалиции. Также это вызвало раздражение Киева.

Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас,

— заявил изданию BILD неназванный источник в украинском правительстве

Отмена визита на прошлой неделе произошла после того, как украинская столица впервые за последние 6 месяцев подверглась массированным ракетным бомбардировкам и атакам беспилотников-камикадзе. В результате этих ударов погибли около 10 человек и пострадали объекты электроэнергетической инфраструктуры.

Во время своего первого после начала войны визита в Украину президент Германии сказал, что «рад <предстоящей> встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и c населением на севере страны».Также в тексте, присланном пресс-секретарем Церстин Гаммелин, отмечается, что федеральный канцлер хотел бы «получить представление» как живут эти люди «в разгар войны».

Перед встречей с Зеленским Штайнмайер отправится в небольшой город Корюковка Черниговской области недалеко от белорусской границы, который был оккупирован российскими войсками в начале войны и освобожден в начале апреля.

Контекст. Именно жители Корюковской общины голыми руками остановили и отправили обратно колонну российских танков. После этого в украинских медиа появилась фраза одного из участников сопротивления — «танки едут задним ходом».

В Корюковке полностью разрушена инфраструктура и ее жителей ждет холодная зима. Президент Германии окажет помощь этому муниципалитету для восстановления его энергетической инфраструктуры.

Мое послание украинцам: вы можете рассчитывать на Германию! Мы будем продолжать поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане,

— сказал Штайнмайер в Киеве.

Также он добавил, что проспонсирует немецко-украинскую сеть побратимов, добавив, что «чем больше будет побратимов, тем легче будет пережить зиму и вместе строить долгосрочное европейское будущее».

В апреле Украина и Германия вплотную подошли к дипломатическому инциденту, когда предложение Штайнмайера посетить страну было отклонено Киевом. Исполнительная власть Владимира Зеленского объявила президента Германии персоной нон грата.

Дважды исполнявший обязанности главы МИД в правительстве Ангелы Меркель, социал-демократ Штайнмайер долгое время поддерживал политику смягчения отношений с Россией. 4 апреля президент ФРГ заявил, что признал ошибки в политике в отношении Москвы, а также неудачу «с созданием общеевропейского дома с участием РФ» и попыткой включить ее «в общую архитектуру европейской безопасности». После этого стало известно, что Штайнмайер и Зеленский урегулировали разногласия в ходе телефонного разговора.

Штайнмайер — единственный оставшийся официальный представитель Германии, посетивший Украину впервые после начала российского военного вторжения. Остальные германские официальные лица — канцлер Олаф Шольц, министр иностранных дел Анналена Бербок (дважды) и министр обороны Кристин Ламбрехт — уже бывали в Киеве.

Во вторник в Берлине должна состояться международная конференция по восстановлению Украины, на которой ожидаются канцлер Олаф Шольц, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский выступит с видеообращением.

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