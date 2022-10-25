Рафаэль Гросси: Инспекторы МАГАТЭ посетят два ядерных объекта в Украине «в ближайшие дни» по ее запросу

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси общается с журналистами после прибытия миссии ООН на Запорожскую АЭС, 1 сентября 2022 года.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба обратился к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой «срочно направить экспертов» на два ядерных объекта страны. РФ, по словам украинских официальных лиц «ложно утверждает» что на их территории Украина разрабатывает «грязную бомбу». Глава МАГАТЭ уже посещал эти объекты «месяц назад» и не обнаружил «никакой незаявленной ядерной активности».

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Инспекторы МАГАТЭ посетят два ядерных объекта в Украине, — заявил Гросси после получения запроса от Украины.

В пресс-релизе, выпущенном организацией, сообщается, что «Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о сделанных в воскресенье заявлениях Российской Федерации о предполагаемой деятельности на двух ядерных объектах в Украине».

Генеральный директор МАГАТЭ подтвердил, что «оба объекта находятся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами МАГАТЭ». Он добавил, что МАГАТЭ получило письменный запрос от Украины на направление групп инспекторов для проведения проверочных мероприятий в двух местах.

Месяц назад МАГАТЭ проинспектировало одно из этих мест, и все наши выводы соответствовали заявлениям Украины о гарантиях,

— сказал генеральный директор Гросси, подчеркнув, что на упомянутых объектах «никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов» обнаружено не было. Глава МАГАТЭ не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Цель посещений, как она заявляется в пресс-релизе организации «состоит в том, чтобы обнаружить любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материал».

В начале войны Москва уже обвинила Украину в подготовке бактериологического оружия в секретных лабораториях, финансируемых США. Киев опроверг эти обвинения.

Обвинения в разработке «грязной бомбы» прозвучали в тот момент, когда российские войска, вынужденные вести боевые действия на нескольких фронтах, в сентябре потеряли тысячи квадратных километров на северо-востоке Украины и теперь отступают на юге Херсонской области, где оккупационные российские власти организуют эвакуацию населения.

Ранее в понедельник, украинское командование объявило о взятии, в общей сложности, более 90 населенных пунктов в Херсонской области, одной из четырех аннексированных Москвой в конце сентября областей Украины. Также генштаб ВСУ сообщил о взятии трех сел в Донецкой области и одного — на Луганщине.

Государственной агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в ООН сообщило, что Россия запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности предполагаемой подготовки Киевом провокации с применением так называемой «грязной бомбы».

Киев категорически отрицает обвинения.

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