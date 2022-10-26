В Загребе прошел парламентский саммит Крымской платформы. Обсуждали не только Крым

В хорватском Загребе с 24 по 26 октября прошел парламентский саммит Крымской платформы — международной конференции, проводимой с августа 2021 года по инициативе Украины. Это уже третья встреча стран-участниц платформы, но в первый раз переговоры проходили на уровне парламентов, а не правительств. Как сообщают украинские СМИ, на встрече в Загребе говорили не только о возвращении Крыма под контроль Киева, но и про недавно аннексированные РФ территории. Россию же власти Украины вновь потребовали признать страной-террористом.

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Во встрече Крымской платформы приняли участие делегации около 40 стран и международных организаций, сообщает «Украинский медиацентр». Как утверждает издание N1, Сербия отказалась отправить свою делегацию на переговоры после встречи посла РФ с Владимиром Орличем, председателем сербского парламента. В ноте, которая оказалась в распоряжении издания, дипломат «выразил ожидание», что Сербия не будет отправлять своих представителей в Хорватию — а вместо этого пригласил Орлича в Москву.

Встреча парламентариев прошла на фоне напряженной для России ситуации на южном фронте. По данным руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, российские войска, занявшие Херсон еще в начале войны, готовятся к обороне города. И хотя генерал РФ Суровикин, по мнению Буданова, и готовит почву для сглаживания реакции общества в случае сдачи Херсона, пока о войска готовятся к обороне.

Успехи ВСУ подкрепили дискуссию о необходимости вернуть Крым под контроль Украины в том числе и военным путем. Тем не менее, как пишет «Радио свобода», несмотря на недавний подрыв Крымского моста и взрывы на территории самого Крыма, освобождение этой территории будет «непростой» для Украины: для этого потребуется не только мощная дальнобойная артиллерия, но и сухопутная армия.

Министр обороны Украины Алексей Резников в июне утверждал, что возврат Крыма является «стратегической целью» Киева — однако то, как именно его будут возвращаться, Украина обсудит с партнерами на «третьем этапе войны», когда ВСУ отбросят российскую армию на позиции до 24 февраля.

В августе в интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что дипломатическое решение вопроса Крыма предпочло бы большинство украинцев. Когда именно могут начаться переговоры и какие страны будут участвовать в них, Зеленский не назвал.

Формально цель «Крымской платформы», организованной Киевом еще до начала полномасштабной российской агрессии — именно «деоккупация Крыма и возвращение его Украине мирным путем». По крайней мере, так говорится на сайте саммите. Однако география участников и темы, поднятые на саммите, показывают: речь идет о неформальном клубе государств, поддерживающих Украину в борьбе с российской агрессией. В Киеве заверяют, что в работе платформы участвуют в том числе страны Африки и Азии.

Одной из самых ярких политических фигур, посетивших саммит, стала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она подчеркнула, что Конгресс США «на двухпартийной и двухпалатной основе без колебаний продолжит усилия по поддержке Украины и привлечению России к ответственности» (цитата по «Голосу Америки»). Ранее на этой неделе конгрессмены США сначала подписали — а после отозвали — призывы к Байдену найти «дипломатический путь» решения конфликта и избежать «затяжной войны».

В рамках платформы выступили представители не только стран ЕС, но и Новой Зеландии, Коста-Рики и Японии.

Накануне перед участниками саммита выступил Владимир Зеленский. Он предложил не останавливаться на Крыме — а расширить формат платформы, чтобы говорить об оккупации Россией территорий не только Грузии, но и Японии (Курильские острова).

В итоговой декларации, принятой по итогам работы платформы, представители стран ожидаемо осудили действия России в Украине, в том числе так называемые «референдумы» на оккупированных территория. Они предложили продолжить дискуссии касательно Крыма на других межпарламентских платформах и разработать «действенный механизм для выработки общих позиций» по возвращению полуострова под контроль Украины».

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