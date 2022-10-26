Двести сорок пятый день войны против Украины. Онлайн RFI

26 октября — 245 день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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12:05 Маргарите Симоньян и Константину Затулину запретили въезд в Армению.

Вечером 25 октября глава пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян написала в своем телеграм-канале, что Армения запретила въезд ей самой и Затулину, по словам, «много лет яростно поддерживающему Армению».

Затулин также сообщил, что получил на депутатскую электронную почту письмо о нежелательности его приезда в Армению, несмотря на приглашение международного «Лазаревского клуба».

В письме говорится, что его публичные высказывания в адрес Армении наносят вред развитию дружеских отношений между двумя государствами.

11:30 Россия пытается вербовать военных в Афганистане.

Как сообщает fамериканский журнал Foreign Policy со ссылкой на афганские источники, члены корпуса коммандос Национальной армии Афганистана, которые прошли подготовку в Великобритании и США, получают предложения присоединиться к российским вооруженным силам.

В Афганистане после вывода войск США остались от 20 до 30 тысяч коммандос, скрывающихся с тех пор от талибов. Опасность, которой они подвергаются, может заставить их принять российское предложение, говоится в сообщении.

11.06 Продвижение ВСУ в Херсонской области замедлилось из-за дождливой погоды

Об этом в интервью Fox News сказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он также отметил, что контрнаступление продолжается.

«На юге мы также продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Сейчас некоторые погодные условия, я имею в виду дождь, замедляют ее. Но мы используем тактику и шаг за шагом возвращаем наши села, метры и километры, и мы будем продолжать это делать», — сказал министр.

Резников также высказал мнение, что россияне не рискнут проводить уличные бои в Херсоне, «потому что ВСУ контролируют мосты через Днепр, по которым они могли бы отступить».

Мы контролируем все мосты через Днепр, используя американские комплексы, такие как HIMARS, а также другие РСЗО, как M270, артиллерию 155-мм калибра — все это современные системы стандарта НАТО, как например M777 из США. Для них оставаться в Херсоне — это реальный риск, потому что у них не будет возможности сбежать, как они сделали на Харьковском направлении, например в Изюме и других городах.

10:43 Американский Институт изучения войны (ISW) обращает внимание на конфликт между Путиным и силовиками, критикующими его действия в Украине.

Институт изучения войны ишет о влиянии на российскую политику Евгения Пригожина и на российское информационное пространство. «Путинский режим, считают эксперты, во многом зависит от монополии Кремля в инфосфере, и Пригожин все явственнее бросает этой монополии вызов», — говорится в сообщении ВВС.

Также для необходимости использовать в мобилизации религиозные и этнические меньшинства вместо борьбы «православного народа» распространяется идея «борьбы с украинским сатанизмом», ко которой могут оказаться восприимчивы представители других конфессий. С соответствующими высказываниями выступили помощник секретаря совбеза РФ Алексей Павлов и Рамзан Кадыров.

10:21 Британская разведка об эффективности диверсий на железных дорогах России

В утренней сводке британской разведки анализируются диверсии на российских железных дорогах.

24 октября 2022 года губернатор Белгородской области России сообщил, что вщрывом была пореждена железная дорога в районе села Новозыбково, в 15 км от российско-белорусской границы. Эта линия - главный железнодорожный путь между Россией и югом Беларуси.

«Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа "Остановите вагоны". Это как минимум шестой с июня случай саботажа на российских железных дорогах, о котором заявляют в группе», пишет ВВС. В сообщении также говорится, что инциденты также происходят и на территории Беларуси.

Успешная деятельность таких небольших, но эффективных антивоенных групп саботажа должна вызывать все большее беспокойство российских властей, подчеркивает британская разведка..

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/sjWLyEfmxf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ct2pdrwjTp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 26, 2022

09:49 Росавиация еще раз продлила запрет полетов в центральной части и на юге РФ.

На этот раз запрет действует до 3 ноября и касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты3

Аэропорты бездействуют с начала военного вторжения России в Украину.

09:37 Raytheon Technologies передал правительству США две системы противовоздушной обороны NASAMS, их развернут в Украине.

NASAMS — система противовоздушной обороны малой дальности, которая может стрелять усовершенствованной ракетой средней дальности AIM-120 «воздух-воздух» и сбивать=в небе беспилотники, баллистические ракеты и истребители.

NASAMS обеспечит защиту от российских атак на средней и дальней дистанции.

09:24 Из утренней сводки ВСУ:

ВСУ отбили российские атаки в районах городов и населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Терновая.

Российские войска обстреливают позиции украинских войск вдоль линии фронта, строят фортификационные усиленияпозиций и ведут воздушную разведку.

Противником нанесены 5 ракетных и до 30 авиационных ударов, более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись более чем 40 населенных пунктов.

09:05 В результате падения обломков российской ракеты на автозаправку в Днепре погибли два человека, в том числе беременная женщина.

Езе четыре человека ранены. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

08:50 Президент Израиля Ицхак Херцог, который 25 октября прибыл с визитом в Вашингтон, представит американским чиновникам доказательства использования Россией иранских беспилотников в Украине.

Перед отъездом Херцог сказал, что самой важнойтемой переговоров станет «иранская угроза, которая дестабилизирует не только Ближний Восток, но и весь мир».

Президент Израиля намерен поделиться фотоснимками, доказывающими, что Россия использовала в Украине иранские дроны. Израильская служба безопасности установила, что фрагменты беспилотников, использованных в Украине, идентичны тразработанным в Иране.

08:30 Россия уведомила министерство обороны США, что собирается провести учения стратегических ядерных сил «Гром».

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он также сказал, что США «продолжат следить» за российскими учениями.

Reuters также сообщает, что, по предположениям США, во время учений Россия проведет испытательные пуски ракет.

Предыдущие учения «Гром» прошли 19 февраля 2022 года, за пять дней до начала российского вторжения в Украину.

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