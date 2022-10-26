От историко-архивного до Донбасса и Гааги. Чем известен Стрелков-Гиркин

Контекст

За пленного Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Стрелков, власти Украины предлагают сто тысяч долларов. Сейчас бывший лидер сепаратистов в так называемой «ДНР», который, согласно собственным словам, и начал войну на Донбассе, может находиться на линии фронта — хотя с 2014 года, вероятно, не появлялся на оккупированных территориях. Русская служба RFI рассказывает историю Гиркина — от историка-архивиста и писателя до одного из самых разыскиваемых в мире преступников.

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Сейчас Игорь Гиркин с псевдонимом Стрелков для украинских интернет-пользователей известен уже скорее не как лидер поддерживаемых РФ сепаратистов и, по версии Международной следственной группы, один из виновников крушения рейса MH-17 над Донбассом, а как герой шуток в интернете. Агентство УНИАН называет его «алкоголиком» и «недотеррористом», а «24 канал» собрал коллекцию интернет-мемов с Гиркиным. Здесь экс-министра самопровозглашенной ДНР называют новым биткоином, реагируя на предложенные украинскими властями сто тысяч долларов за взятие его в плен. На фотографии со сбритыми усами его сравнивают с советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Пессимистичные для Кремля прогнозы Игоря Гиркина о скорых ударах ВСУ по Крыму, выходе Украины к Луганску и том, что Владимир Путин может повторить судьбу Каддафи или Милошевича, регулярно попадали в заголовки украинских СМИ. На его призывы к властям РФ перейти к более агрессивным действиям и объявить, в частности, полную мобилизацию, журналисты обращают не меньше внимания.

Однако доказательств того, что в полномасштабном вторжении России в Украину он играет важную роль, нет — в своих соцсетях Гиркин разве что помогает организовать отряды «добровольцев» на войну. Сам бывший лидер ополченцев не раз говорил, что хочет отправиться на фронт — но в первый раз, по данным СМИ, пытался попасть туда летом 2022 года через Крым. Российские telegram-каналы сообщили о его задержании 13 августа на территории оккупированного полуострова, но сам экс-главарь пророссийских сепаратистов эту информацию опроверг.

Российские СМИ называют Игоря Гиркина одним из идеологов мобилизации и ключевых «ястребов» военной кампании — хотя знаков того, что к нему в действительности прислушиваются в кругах власти или в самопровозглашенных республиках, нет.

Родился Гиркин в 1970 году в Москве — по данным СМИ, в семье потомственных военных. Детали его биографии журналистам удалось узнать из слитой переписки, выложенной в блоге «Анонимного интернационала». The Insider называет его жизнь «авантюрным романом».

Игорь Гиркин получил специальность «историка-архивиста», но по профессии не работал — зато участвовал в качестве добровольца в боевых действиях в Приднестровье в 1992-м и в Югославии в 1992—1993 гг. В Чечне он служил уже по контракту и участвовал в обоих войнах.

Параллельно с участием в военных конфликтах Гиркин писал статьи для консервативной газеты «Завтра». Позже он стал автором двух книги сказок для детей, о чем сообщали российские СМИ. Одна из них называется «Сказки заколдованного замка» (сборник), другая — «Детектив замка Хэльдиборн».

В одном из многочисленных интервью Гиркин рассказывает, что сожалеет о распаде Советского Союза (Владимир Путин называет это событие геополитической катастрофой — RFI).

«Как историку мне было понятно, что первоначальный распад будет продолжаться и углубляться. Я его не принимал, полагал, что Советский Союз нуждается в серьёзном реформировании, но не в разрушении. На фоне этого я понимал, что будет нанесён ущерб русскому народу и вообще России и что его нужно останавливать всеми силами».

В слитой переписке Игорь Гиркин много обсуждает именно свою работу в качестве реконструктора и торговлю раритетным оружием. Его эпохи — Первая мировая, Великая Отечественная и Отечественная война 1812 года. Издание «Холод» пишет, что он руководил группой «Сводная пулеметная команда» из восьми человек — и как реконструктор не раз посещал Украину.

В ФСБ на службу Гиркин поступил в 1996 году — и ушел из спецслужбы в звании полковника в 2013-м. В интервью «Комсомольской правде» он рассказывает, что руководил оперативной деятельностью «по борьбе с терроризмом» в Чечне, а под его командованием в течение нескольких месяцев находились в 150 человек.

Глава правозащитного центра «Мемориал» (ликвидирован российскими властями) Александр Черкасов писал, что человек с фамилией «Стрелков» в 2001-м году фигурировал в четырех эпизодах насильственных исчезновений в Чечне.

В 2013-м году Игорь Гиркин был уволен из ФСБ «по реорганизации» — а по собственным словам, из-за конфликта с одним из «непосредственных начальников».

После ухода из ФСБ на пенсию Игорь Гиркин начал работать в службе безопасности инвестиционного фонда Marshall Capital, который основал бизнесмен и создатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Именно он, по мнению властей США, финансировал сепаратистов на юго-востоке Украины. Вместе с Игорем Гиркиным на Малофеева работал Александр Бородай — он после начала событий в Украине стал председателем так называемого Совета министров ДНР, а в 2021 году избрался в Государственную думу.

В апреле 2014 года Игорь Гиркин вместе с диверсионной группой пересек границу с Украиной и захватил административные здания в Славянске. Тогда его псевдоним — «Стрелок» — впервые попал в СМИ. Это событие стало ключевым в начале войны на Донбассе, а позже Гиркин и вовсе заявил, что ответственность за начало вооруженного конфликта лежит на нем.

«Я на Донбасс не за интересом шёл. Факт в том, что я полагал, что на Крыме останавливаться ни в коем случае нельзя. И пока в Киеве находится эта антирусская власть, Крым будет под вопросом. Тогда у меня была уверенность, что в Москве понимают, что они сделали, и что пути назад нет. Нужно идти только вперёд», — отмечал Гиркин в интервью в 2021 году, незадолго до начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Гиркин возглавлял силы сепаратистов с мая по август 2014 года, став «министром обороны ДНР». После ряда поражений он покинул этот пост и уехал из Донбасса. В 2015-м и планировал создать «оппозиционную партию», выступающую против курса Владимира Путина — но в итоге активно политикой так и не занялся.

В Украине на Гиркина заведено уголовное дело за «организацию гражданином Российской Федерации Стрелковым умышленного убийства и совершения действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведения диверсионно-подрывной деятельности, а также организации массовых беспорядков на территории восточных регионов нашего государства». Однако более серьезные обвинения ему предъявлены в Гааге не за сами события на Донбассе, а за причастность в крушении малазийского Boeing 777. Обвинение считает вину доказанной и требует приговорить его к пожизненному сроку. Приговор будет оглашен 22 декабря этого года.

С начала войны в Украине и до лета Игорь Гиркин не появлялся на фронте — по крайней мере, публично об этом не сообщалось. В социальных сетях и в эфирах Youtube-каналов он обсуждал перспективы «спецоперации», причем осуждая нерешительные действия властей.

6 октября Игорь Гиркин описывал фронт в фразах даже более пессимистичных, чем телевизионная российская пропаганда. В своих стримах бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР открыто критикует не только Рамзана Кадырова, но и власти России, говоря о возможной отставке министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Главная задача была бабки сделать, да? Вот и делают!», — сказал Гиркин в стриме от 6 октября, опубликованного в его Telegram.

«А что за семь с половиной месяцев было сделано? Как только провалилась операция по параду на Хрещатике, стало ясно, что Медведчук не стоит там с ключами на подушечке, не ждет, чтобы вручить их великому победителю, что Шойгу зря себе сшил новый парадный мундир, почему нельзя было понять, что война будет долгая, серьезная? Что надо будет строить блиндажи, дороги, копать окопы?… Мы можем говорить о выдающемся дибилизме наших полководцев. Не всех, но многих… Но все утыкается в одно. Что бы не происходило, никто ни за что не отвечает».

В середине октября резкая критика военного командования со стороны Стрелкова — как и других «блогеров» — прекратилась. Издание Mash объявило, что Генпрокуратура стала проверять сразу девять прокремлевских критиков войны по статье о дискредитации российской армии. Среди них оказался и Игорь Гиркин.

18 октября Гиркин намекнул, что скоро может оказаться на территории Украины — в его соцсетях опубликовали фотографию с женой в военной форме. Затем появилась запись, что с 14 октября Гиркин находится в действующей армии.

Где действительно сейчас бывший лидер сепаратистов, неизвестно. Заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки опубликовал его фото в военной форме. Но интернет-пользователи определили, что снимок, вероятно, сделан в Ростовской области.

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