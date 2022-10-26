Первые переговоры в статусе премьера: Риши Сунак побеседовал с Зеленским и Байденом

Недавно возглавивший британское правительство Риши Сунак провел первые международные переговоры в новом статусе: вечером 25 октября созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а позднее провел переговоры с американским лидером Джо Байденом.

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Сунак зверил украинского президента в поддержке Великобритании. Зеленский поздравил нового премьер-министра с назначением и пожелал ему счастливого Дивали (главный индуистский праздник — RFI). Сунак поблагодарил его и выразил надежду на скорую встречу.

Британский премьер также отметил важность работы Международного агентства по атомной энергии в Украине для обеспечения ядерной безопасности и во избежание любой дезинформации.

На сайте британского правительства говорится, что «оба лидера согласились с необходимостью продолжать оказывать давление на варварский режим Путина путем продолжения экономических санкций».

A privilege to speak to the President of Ukraine @ZelenskyyUa this evening.



Both he and the Ukrainian people can count on the UK's continued solidarity and support.



We will always stand with Ukraine. pic.twitter.com/ycVr3K0DVS — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 25, 2022

Следующий раунд международных переговоров Риши Сунак провел с президентом США Джо Байденом. В пресс-релизе на сайте Белого дома говорится, что Байден поздравил Сунака со вступлением в должность:

Лидеры подтвердили особые отношения между нашими странами, подчеркнув свое стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества по вопросам, имеющим решающее значение для глобальной безопасности и процветания. Лидеры согласились с важностью совместной работы по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за ее агрессию, решению проблем, создаваемых Китаем, и обеспечению устойчивых и доступных энергоресурсов. Они также обсудили свою общую приверженность защите достижений Белфастского соглашения и Соглашения Страстной пятницы и необходимость сохранения динамики в достижении соглашения с Европейским союзом по Североирландскому протоколу.

После отставки Лиз Трасс 42-летний Риши Сунак стал 57-м премьер-министром Великобритании и начал формировать правительство. В своем первом обращении в качестве премьера он предупредил о предстоящих «сложных решениях» и желании исправить «ошибки» своей предшественницы.

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