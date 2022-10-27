Двести сорок шестой день войны против Украины. Онлайн RFI

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27 октября — 246-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:25 Разведка Литвы: Ксения Собчак въехала в страну по израильскому паспорту

После ареста своего коммерческого директора, медиаперсона Ксения Собчак решила срочно покинуть Россию. Ей удалось выехать на территорию Беларуси, а затем пешком перейти границу с Литвой на погранпункте Видзы. Сегодня утром стало известно, что на территорию ЕС ее впустили как гражданку Израиля. Об этом в в эфире радио Ziniu radijas рассказал глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

Впервые слухи о том, что у Собчак может быть израильский паспорт, появились в мае 2021 года в телеграм-канале «Героиня Татлера». Тогда бывшая кандидатка в президенты РФ эти слухи решительно опровергла. Однако, в феврале 2022 года, Собчак вылетела «в отпуск» именно в Израиль.

Уже в апреле 2022 израильская газета Haaretz со ссылкой на источники сообщила о получении ей гражданства. После этого Собчак уже напрямую не опровергала информацию, но опубликовала видео, где иронично назвала Москву-реку рекой Иордан. Мать Собчак, член Совета Федерации Людмила Нарусова тогда говорила, что ничего не знает о втором гражданстве дочери. Посольство Израиля пока воздерживается от комментариев.

10:00 Оккупационная администрация Херсонской области перемещена на левый берег Днепра

О перемещении оккупационной администрации Херсонской области на левый берег Днепра сообщил агентству РИА Новости ее глава Кирилл Стремоусов. По данным назначенного оккупационными российскими властями врио губернатора региона Владимира Сальдо, 70 тысяч местных жителей области тоже переместились с правого берега Днепра на левый.

09:32 Британская разведка: привлечение глав российских регионов в систему национальной безопасности нужно, чтобы переключить внимание населения

Британская разведка считает недавнее назначение мэра Москвы Собянина координатором по мерам безопасности в регионах и все большее вовлечение глав регионов в систему национальной безопасности России способом отвлечения внимания населения. Так, народная критика действий властей в связи с мобилизацией и войной в Украине переключится с главы государства на руководителей регионов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/PNwzvPXnTE



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OZfoBTEdyJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 27, 2022

09:15 Россия продолжает наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлении. ЧВК ведут активную вербовку в колониях

Главное из утренней сводки ВСУ:

Россия сосредотачивает усилия на сдерживании сил ВСУ.

Наступление России на Бахмутском и Авдеевском направлении продолжается.

Украина отбила атаки в Белогоровке Луганской области и Бахмут, Иванграде, Соледаре, Майорске, Красногоровке и Марьинке Донецкой области.

Российская армия активно ведет воздушную разведку.

Россия продолжает разрушать критическую инфраструктуру и дома мирных жителей, нарушая нормы международного гуманитарного права.

Российская армия нанесла 18 авиационных и 4 ракетных удара и совершила 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру.

Российская армия обстреливала населенные пункты на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлении, а также на Южнобургском направлении вблизи от линии фронта.

В Запорожскую область, оккупированную Россией продолжают прибывать мобилизованные неделю назад российские военнослужащие.

Представители российских ЧВК ведут активную вербовку заключенных в колониях города Ульяновска для отправки их на территорию Украины.

Авиация ВСУ нанесла 5 ударов за прошедшие сутки, в результате которых поражены 3 опорных пункта, 1 зенитно-ракетный комплекс и район сосредоточения российских войск, вооружения и техники.

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