«Грязная бомба»: на этой неделе МАГАТЭ проведет «независимую проверку»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси выступает перед СМИ после участия в закрытом заседании Совета Безопасности ООН по Украине в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, 27 октября 2022 года.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит два украинских объекта «на этой неделе» по просьбе Киева. Российские власти обвинили Украину в подготовке «грязной бомбы», а Владимир Путин призвал МАГАТЭ провести инспекцию «как можно скорее», потому что, по его мнению, Украина начинает уничтожать «доказательства» этой «подготовки».

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«Инспекторы проведут независимую проверку <…>, чтобы обнаружить любое перенаправление ядерных материалов»,

— пояснил в четверг Рафаэль Гросси.

После выступления за закрытыми дверями в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке он заявил журналистам, что выводы этих инспекций будут «очень быстрыми», имея в виду несколько «дней».

Глава МАГАТЭ на этой неделе уже заявлял, что инспекторы Агентства посетят два объекта, на которых, по утверждению российских властей, Украина занимается подготовкой «грязной бомбы». Гросси сказал, что инспекция будет проведена в ближайшее время, добавив, что Агентство регулярно проверяет их. Также, по словам главы МАГАТЭ, инспекторы посещали один из этих объектов «месяц назад» и не обнаружили там «никакой незаявленной ядерной активности». Гросси не пояснил, о каком именно объекте идет речь.

Несмотря ни на что, «мы собираемся приехать снова», — сказал Гросси в Нью-Йорке. «Обычно наши инспекции сосредоточены на прямом ядерном материале: обогащенном уране, плутонии, тории. В данном случае были упомянуты некоторые изотопы, такие как цезий и стронций», которые могли быть «реконвертированы», — добавил он.

Владимир Путин, в тот же день призвал к проведению инспекции «как можно скорее». По его словам, Украина хочет применить радиоактивное оружие, «чтобы потом можно было сказать, что это Россия нанесла ядерный удар».

«Мы сказали генеральному директору <МАГАТЭ> Гросси быть бдительными, потому что эти <проинспектированные уже> объекты — не единственные, где это может производиться»,

— заявил на выходе из Совета безопасности постпред России в ООН Василий Небензя. Также он заверил, что Россия будет «счастлива ошибиться».

«Мы не можем начать истерически бегать по всем местам, где мы можем найти источник кобальта-60», используемого, в частности, в медицине,

— прокомментировал Рафаэль Гросси.

Радиологическая бомба или «грязная бомба» состоит из обычных взрывчатых веществ, окруженных радиоактивными материалами, которые должны рассеиваться во время взрыва.

Киев категорически отрицает и называет «ложью» утверждения российских властей о причастности Украины к подготовке «грязной бомбы».

Ранее на этой неделе, правительство Словении сообщило в своем твиттере, что «фотография, использованная МИД России в Twitter» для обвинения Украины в подготовке «грязной бомбы» является «фотографией Словенского агентства по радиоактивным отходам (ARAO)». «Радиоактивные отходы хранятся в безопасности и под наблюдением в Словении. Они не будут использоваться для изготовления грязных бомб», — добавили в канцелярии премьер-министра Словении.

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