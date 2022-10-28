Двести сорок седьмой день войны против Украины. Онлайн RFI

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28 октября — 247-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter.

10:00 «Ведомости»: Zoom стал отключать российским вузам доступ к платным аккаунтам

Сервис видеоконференций Zoom отключает пользователям из России оплаченные лицензии и отключает возможность оплаты коммерческих лицензий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников среди российских разработчиков сервисов видеоконференцсвязи. Издание отмечает, что Zoom отключил действующую лицензию одному из крупных российских вузов. Его название не уточняется, но журналисты предполагают, что это Российский государственный университет правосудия, так как, судя по сайту госзакупок, лишь у этого образовательного учреждения до конца ноября был действующий контракт на использование Zoom.

9:44 В Изюме переименуют улицы, названия которых связаны с Россией и СССР

Украинская военная администрация города Изюм в Харьковской области планирует переименовать улицы города, названия которых связанны с Россией и Советским Союзом. Об этом заместитель мэра города Владимир Мацокин написал в на своей странице в Facebook.

9:36 Днепропетровская область в ночь на 28 октября подверглась обстрелу

Об этом сообщил глава области Валентин Резниченко. По его словам, в Червоноградской общине без электричества остались 1000 домохозяйств, а в Никопольском районе повреждены линии электропередач.

9:10 Reuters: cтроительство завода Baykar по производству беспилотников в Украине планируется завершить в течение двух лет

Об этом глава компании рассказал агентству в кулуарах выставки SAHA defense expo в Стамбуле. По его словам, этап детального проектирования завода завершен.

Турецкие беспилотники «Байрактар» в последние годы использовались в ряде конфликтов. Предполагается, что на новые модели производства Baykar можно будет ставить в том числе украинские двигатели.

9:00 Арестованный в Норвегии сын экс-главы РЖД останется под стражей до тех пор, пока не рассмотрят поданную полицией апелляцию

Об этом пишет «Коммерсант». Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина был арестован 17 октября за запуск дрона над Шпицбергеном. 27 октября суд согласился отпустить его, согласившись, что на дрон, который он использовал, не распространяется запрет на запуск летательных аппаратов, действующий в Норвегии для граждан РФ. Полиция обжаловала освобождение Якунина.

8:55 Джо Байден высказался об «опасном подходе» президента РФ к использованию ядерного оружия

Президент США прокомментировал телеканалу Newsnation заявления Владимира Путина о том, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в Украине.

Если он не собирается этого делать, почему продолжает об этом говорить? Почему он говорит о возможности использовать тактическое ядерное оружие? У него очень опасный подход к ситуации.

Накануне на заседании клуба Валдай Путин заявил, что нет «ни политического, ни военного» смысла наносить ядерный удар.

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