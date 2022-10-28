На войне против Украины погиб сын моряка, погибшего на подлодке «Курск»

В ходе российского вторжения в Украину погиб 25-летний Данис Ишмуратов — сын мичмана Фаниса Ишмуратова, погибшего на подводной лодке «Курск» в августе 2000 года. Об этом сообщило башкирское издание «Йэшлек».

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Когда именно Данис Ишмуратов отправился на войну против Украины, когда и при каких обстоятельствах погиб там, не сообщается.

Похороны Ишмуратова состоятся в пятницу в деревне Мерясово Баймакского района, уточняет издание. Военного похоронят рядом с отцом, который погиб в возрасте 26 лет на борту подлодки «Курск», когда его сыну было три года.

В августе этого года российское издание «Коммерсант» выпустило спецпроект о детях моряков с «Курска». Там было и интервью с Ишмуратовым. Тот рассказал, что его первое воспоминание из детства — похороны отца. «До сих пор помню красный гроб и красный квадратик из стекла сверху, помню ГАЗ-53, который вез гроб, и военных, которые его несли. Тело отца достали из 9-го отсека через год после крушения „Курска“», — говорил Данис Ишмуратов.

Он также сказал, что считает, что его отца «могли бы спасти, если бы поддержку от других стран приняли сразу»: «российские чиновники не приняли помощь от других государств. Точнее приняли ее, но слишком поздно. Спасать на тот момент уже было некого».

По его словам, его отец был среди 23 выживших после взрыва, которые ждали спасения в хвосте подлодке, судя по найденному письму капитана Дмитрия Колесникова.

Рассказывая о решении стать военным, Ишмуратов отметил, что в гражданской жизни себя не нашел и в 24 года начал задумываться о военной службе. Окончив учебу в Башкирском аграрном университете, в 2021 году уехал контрактником на российскую военную базу в Таджикистан. Он также сказал, что его мать не препятствовала его решению пойти в армию, а наоборот, одобрила его, сказав: «Продолжи службу отца».

«Сейчас я рядовой. Отец был мичманом, в сухопутных войсках это, получается, прапорщик. Я хочу догнать отца по погонам. Мечтаю получить звание офицера, воспитать много детей, минимум семерых, хочу быть многодетным отцом. Чтобы были дом, банька, дети, чтобы мама радовалась внукам <...> В будущем рассматриваю для себя службу в ВМФ и хотел бы, чтобы мои дети продолжили династию военных», — говорил он в недавнем интервью.

12 августа 2000 года атомная подлодка «Курск» затонула во время учений в Баренцевом море. По официальной версии, причиной гибели субмарины стал взрыв торпеды из-за утечки топлива. Погибли все 118 человек, находившихся на ее борту. Российские подводные аппараты не смогли пристыковаться к затонувшему «Курску». Помощь в спасении экипажа предложили Норвегия и Великобритания, Россия вела с ними переговоры, но к работе норвежские водолазы смогли приступить только 20 августа. 23 моряка ждали спасения в хвосте подлодки. Когда АПЛ была вскрыта, выживших на борту не оказалось. Уголовную ответственность за гибель подводников никто не понес. Многие вопросы об этой трагедии до сих пор остаются без внятных ответов.

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