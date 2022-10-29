Двести сорок восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Противотанковые ежи в городе Бахмут Донецкой области. Российское наступление на город ведется уже несколько месяцев. 28 октября 2022 г.

29 октября — 248-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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15:19 Минобороны Великобритании отвергло обвинения Москвы в причастности к взрывам на «Северных потоках»

«Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического отношения к незаконному вторжению в Украину, Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе», — говорится в заявлении военного ведомства Великобритании.

To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale



This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 29, 2022

Ранее Минобороны России обвинило Великобританию в причастности к подрыву газопроводов «Северного потока». Якобы, «представители подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации подрыва газопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“».

14:45 В Киеве и в Москве подтвердили очередной обмен пленными

По данным офиса президента Украины, из российского плена вернулись 52 человека — офицеры, медики, сержанты и солдаты. Среди них — 12 бойцов Нацгвардии, включая двух «азовцев», 18 моряков, восемь — из госналоговой службы, девять — из теробороны, трое солдат ВСУ и двое гражданских.

«Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на „Азовстали“ и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена и добровольца из Мариуполя с символической фамилией „Москва“, а еще моряка с острова Змеиный. Также будут дома некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне», — сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«В субботу в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в МО РФ. Самолетами ВКС РФ освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации», — пишет в свою очередь агентство РИА «Новости».

13:57 Минобороны России обвинило Великобританию в причастности к подрыву газопроводов «Северного потока»

Российское министерство обороны выпустило в субботу заявление по поводу атаки беспилотников на корабли Черноморского флота в аннексированном Севастополе.

В заявлении ведомства утверждается, что подготовка этой атаки и обучение украинских военнослужащих «украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. [...] Представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“».

В Минобороны РФ также добавили, что в результате атаки на Севастополь незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Ни в Лондоне, ни в Киеве пока никак не комментировали заявления российского министерства обороны. В конце августа Великобритания объявила, что начала поставлять в Украину подводные дроны, главное предназначение которых — разминировать береговую линию моря.

13:03 В оккупированном Мариуполе раздаются взрывы и слышны звуки ПВО

Об этом в субботу написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь в канонаде. Источники из города говорят, что похоже на использование систем ПВО С-300», — написал советник мэра, который был вынужден покинуть город, после захвата его российской армией.

По словам Андрющенко, звуки «отлетов» слышно в Центральном районе, возле рынка Азовский (рядом с новым «российским кварталом», а также в Левобережном районе, возле бывшего Пивзавода.

12:31 Субботняя атака беспилотников на российский Черноморский флот в Севастополе была самой масштабной с начала войны

Назначенный Москвой губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в субботу ВСУ предприняли «самую масштабную атаку в Севастополе с начала специальной военной операции» и «пытались поразить военные объекты Черноморского флота».

По утверждению Развожаева, «все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее». Он также добавил, что власти решили закрыть общественный доступ к уличным камерам видеонаблюдения, чтобы не допустить публикации кадров с ударами по различным объектам и работой систем ПВО.

Кроме того, спецслужбы будут отслеживать публикации видеозаписей, которые дают возможность ВСУ обнаруживать системы обороны города.

11:17 Британская военная разведка увидела в перемещении останков князя Григория Потемкина признак готовности России отступить их Херсона

Этой теме посвящена ежедневная сводка британской разведки в твиттере министерства обороны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/YeQYn5GxVm



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KnwzTUXx7e — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 29, 2022

27 октября назначенный Россией губернатор оккупированной части Херсонской области Украины Владимир Сальдо заявил, что из Херсона вывозят не только людей, но и останки известного российского государственного деятеля XVIII века. Помимо останков и памятника Потемкину, россияне вывезли из оккупированного Херсона памятники адмиралу Ушакову, генералиссимусу Суворову и советскому генералу Маргелову.

«В русской национальной идентичности Потемкин тесно связан с Украиной, эвакуация его останков подчеркивает то значение, которое президент России почти придает своему историческому оправданию вторжения. Это символическое изъятие останков Потемкина и массовый вывоз жителей Херсона, вероятно, предвосхищают намерения России ускорить отступление из этого района, считают авторы», — говорится в отчете разведки.

10:26 Размер замороженных российских активов в ЕС достиг уже 17 миллиардов евро

В рамках исполнения санкций в Евросоюзе с начала войны были заморожены российские активы более чем на 17 млрд евро. Об этом пишет DW со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса. С начала российского вторжения в Украину Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций.

«На данный момент заморожены активы 90 человек, более 17 млрд евро в семи государствах-членах, в том числе 2,2 млрд евро в Германии», — заявил еврокомиссар немецким журналистам. В июле Рейндерс называл другую сумму — 13,8 млрд евро, из них больше 12 млрд евро приходилось на пять стран Евросоюза. Теперь число стран выросло до семи, среди замороженных активов — яхты, недвижимость и банковские счета.

Рейндерс не исключил, что замороженные российские активы могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины. «Если ЕС конфискует криминальные деньги, то можно направить их в компенсационный фонд для Украины. Однако этой суммы недостаточно для финансирования реконструкции», — заявил еврокомиссар, напомнив, что в рамках западных санкций были также заморожены 300 млрд евро из валютных резервов российского Центробанка.

09:55 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

Противник пытается удержать временно захваченные территории, не оставляет попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных и до 25 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись более 35 населенных пунктов. Среди них — Северск и Пречистовка в Донецкой области, Малые Щербаки в Запорожской области, Давыдов Брид и Малая Сейдеминуха в Херсонской области, а также Кобзарце в Николаевской области.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории Беларуси.

Продолжается эвакуация оккупантов с захваченной территории Херсонской области, в том числе и медицинских учреждений. Из больниц Херсона вывозится все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами.

В результате ударов ВСУ, в районе населенного пункта Майорск (Донецкая область) убито около 300 военнослужащих противника. Еще около 60 легкораненых были доставлены в медицинские учреждения города Горловка. В населенном пункте Краснопоповка (Луганская область) убиты до 20 военнослужащих противника, еще около 30 человек получили ранения разной степени тяжести.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. Были сбиты два российских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БпЛА.

09:20 Власти Севастополя заявили об атаке беспилотников

Аннексированный в 2014 году Севастополь в субботу утром подвергся атаке беспилотников. Атака совершена на акваторию Севастопольской бухты, ее «отбивают корабли ЧФ, — написал в телеграме глава Севастополя Михаил Развожаев. — В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие».

По его словам, атака началась 4:30 утра, все дроны были сбиты различными системами ПВО. Рейд Севастополя временно не работает.

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