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Двести сорок восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Противотанковые ежи в городе Бахмут Донецкой области. Российское наступление на город ведется уже несколько месяцев. 28 октября 2022 г.
Противотанковые ежи в городе Бахмут Донецкой области. Российское наступление на город ведется уже несколько месяцев. 28 октября 2022 г. AP - Efrem Lukatsky
RFI
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29 октября — 248-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). 

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15:19 Минобороны Великобритании отвергло обвинения Москвы в причастности к взрывам на «Северных потоках»

«Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического отношения к незаконному вторжению в Украину, Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе», — говорится в заявлении военного ведомства Великобритании.

Ранее Минобороны России обвинило Великобританию в причастности к подрыву газопроводов «Северного потока». Якобы, «представители подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации подрыва газопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“».

14:45 В Киеве и в Москве подтвердили очередной обмен пленными

По данным офиса президента Украины, из российского плена вернулись 52 человека — офицеры, медики, сержанты и солдаты. Среди них — 12 бойцов Нацгвардии, включая двух «азовцев», 18 моряков, восемь — из госналоговой службы, девять — из теробороны, трое солдат ВСУ и двое гражданских.

«Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на „Азовстали“ и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена и добровольца из Мариуполя с символической фамилией „Москва“, а еще моряка с острова Змеиный. Также будут дома некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне», — сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«В субботу в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в МО РФ. Самолетами ВКС РФ освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации», — пишет в свою очередь агентство РИА «Новости».

13:57 Минобороны России обвинило Великобританию в причастности к подрыву газопроводов «Северного потока»

Российское министерство обороны выпустило в субботу заявление по поводу атаки беспилотников на корабли Черноморского флота в аннексированном Севастополе.

В заявлении ведомства утверждается, что подготовка этой атаки и обучение украинских военнослужащих «украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. [...] Представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“».

В Минобороны РФ также добавили, что в результате атаки на Севастополь незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Ни в Лондоне, ни в Киеве пока никак не комментировали заявления российского министерства обороны. В конце августа Великобритания объявила, что начала поставлять в Украину подводные дроны, главное предназначение которых — разминировать береговую линию моря.

13:03 В оккупированном Мариуполе раздаются взрывы и слышны звуки ПВО

Об этом в субботу написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь в канонаде. Источники из города говорят, что похоже на использование систем ПВО С-300», — написал советник мэра, который был вынужден покинуть город, после захвата его российской армией.

По словам Андрющенко, звуки «отлетов» слышно в Центральном районе, возле рынка Азовский (рядом с новым «российским кварталом», а также в Левобережном районе, возле бывшего Пивзавода.

12:31 Субботняя атака беспилотников на российский Черноморский флот в Севастополе была самой масштабной с начала войны

Назначенный Москвой губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в субботу ВСУ предприняли «самую масштабную атаку в Севастополе с начала специальной военной операции» и «пытались поразить военные объекты Черноморского флота».

По утверждению Развожаева, «все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее». Он также добавил, что власти решили закрыть общественный доступ к уличным камерам видеонаблюдения, чтобы не допустить публикации кадров с ударами по различным объектам и работой систем ПВО.

Кроме того, спецслужбы будут отслеживать публикации видеозаписей, которые дают возможность ВСУ обнаруживать системы обороны города.

11:17 Британская военная разведка увидела в перемещении останков князя Григория Потемкина признак готовности России отступить их Херсона

Этой теме посвящена ежедневная сводка британской разведки в твиттере министерства обороны.

27 октября назначенный Россией губернатор оккупированной части Херсонской области Украины Владимир Сальдо заявил, что из Херсона вывозят не только людей, но и останки известного российского государственного деятеля XVIII века. Помимо останков и памятника Потемкину, россияне вывезли из оккупированного Херсона памятники адмиралу Ушакову, генералиссимусу Суворову и советскому генералу Маргелову.

«В русской национальной идентичности Потемкин тесно связан с Украиной, эвакуация его останков подчеркивает то значение, которое президент России почти придает своему историческому оправданию вторжения. Это символическое изъятие останков Потемкина и массовый вывоз жителей Херсона, вероятно, предвосхищают намерения России ускорить отступление из этого района, считают авторы», — говорится в отчете разведки.

10:26 Размер замороженных российских активов в ЕС достиг уже 17 миллиардов евро

В рамках исполнения санкций в Евросоюзе с начала войны были заморожены российские активы более чем на 17 млрд евро. Об этом пишет DW со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса. С начала российского вторжения в Украину Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций.

«На данный момент заморожены активы 90 человек, более 17 млрд евро в семи государствах-членах, в том числе 2,2 млрд евро в Германии», — заявил еврокомиссар немецким журналистам. В июле Рейндерс называл другую сумму — 13,8 млрд евро, из них больше 12 млрд евро приходилось на пять стран Евросоюза. Теперь число стран выросло до семи, среди замороженных активов — яхты, недвижимость и банковские счета.

Рейндерс не исключил, что замороженные российские активы могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины. «Если ЕС конфискует криминальные деньги, то можно направить их в компенсационный фонд для Украины. Однако этой суммы недостаточно для финансирования реконструкции», — заявил еврокомиссар, напомнив, что в рамках западных санкций были также заморожены 300 млрд евро из валютных резервов российского Центробанка.

09:55 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

  • Противник пытается удержать временно захваченные территории, не оставляет попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
  • За прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных и до 25 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись более 35 населенных пунктов. Среди них — Северск и Пречистовка в Донецкой области, Малые Щербаки в Запорожской области, Давыдов Брид и Малая Сейдеминуха в Херсонской области, а также Кобзарце в Николаевской области.
  • Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории Беларуси.
  • Продолжается эвакуация оккупантов с захваченной территории Херсонской области, в том числе и медицинских учреждений. Из больниц Херсона вывозится все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами.
  • В результате ударов ВСУ, в районе населенного пункта Майорск (Донецкая область) убито около 300 военнослужащих противника. Еще около 60 легкораненых были доставлены в медицинские учреждения города Горловка. В населенном пункте Краснопоповка (Луганская область) убиты до 20 военнослужащих противника, еще около 30 человек получили ранения разной степени тяжести.
  • Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. Были сбиты два российских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БпЛА.

09:20 Власти Севастополя заявили об атаке беспилотников

Аннексированный в 2014 году Севастополь в субботу утром подвергся атаке беспилотников. Атака совершена на акваторию Севастопольской бухты, ее «отбивают корабли ЧФ, — написал в телеграме глава Севастополя Михаил Развожаев. — В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие».

По его словам, атака началась 4:30 утра, все дроны были сбиты различными системами ПВО. Рейд Севастополя временно не работает.

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