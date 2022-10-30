249-й день войны России против Украины. Онлайн RFI
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30 октября — 249-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости
В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).
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10:30 В Татарстане студента задержали за попытку поджога кабеля на территории военкомата
Об этом пишет Astra
10:10 Местные власти сообщили об обстрелах трех областей Украины
Речь идет о Харьсковской, Николаевской и Днепропетровской, объявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов. Там по его словам, в ночь на 30 октября произошли обстрелы Купянска, сел и поселков в Чугуевском, Харьковском и Купянском районах области.
Пострадавших, по предварительным данным, в результате нет. На одном из промышленных объектов произошел пожар.
В Днепропетровской области под огонь попал Никополь и Никопольский район, были повреждены газопровод и многоэтажные и частные дома. Пострадала 73-летняя женщина.
В Николаевской области под обстрелы попали несколько общин, повреждены жилые дома. О пострадавших не сообщается.
09:40 Британская разведка опубликовала ежедневную сводку. По данным спецслужбы, ЧВК Вагнер набирает заключенных с тяжелыми заболеваниями
- 27 октября Евгений Пригожин опубликовал, по-видимому, признание в том, что его ЧВК Вагнера изменила свои стандарты и вербует российских заключенных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит С.
- Роль ЧВК Вагнера значительно изменилась после вторжения России в Украину. В предыдущих конфликтах она поддерживала относительно высокие стандарты набора, и многие из ее операторов ранее служили профессиональными российскими солдатами.
- Прием заключенных с серьезными проблемами со здоровьем подчеркивает новый подход к набору солдат: предпочтение дается количеству, а не опыту или качеству.
- Недавно Пригожин обсуждал планы по созданию 200-километровой оборонительной «линии Вагнера» на востоке Украины. Это строительство потребует большого количества рабочей силы.
- Существует реальная возможность того, что некоторые новобранцы-осужденные будут привлечены к работе по возведению оборонительных сооружений.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 October 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 30, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/NnbL0SZv8W
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pVG0B0CJXK
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