249-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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30 октября — 249-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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10:30 В Татарстане студента задержали за попытку поджога кабеля на территории военкомата

Об этом пишет Astra

10:10 Местные власти сообщили об обстрелах трех областей Украины

Речь идет о Харьсковской, Николаевской и Днепропетровской, объявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов. Там по его словам, в ночь на 30 октября произошли обстрелы Купянска, сел и поселков в Чугуевском, Харьковском и Купянском районах области.

Пострадавших, по предварительным данным, в результате нет. На одном из промышленных объектов произошел пожар.

В Днепропетровской области под огонь попал Никополь и Никопольский район, были повреждены газопровод и многоэтажные и частные дома. Пострадала 73-летняя женщина.

В Николаевской области под обстрелы попали несколько общин, повреждены жилые дома. О пострадавших не сообщается.

09:40 Британская разведка опубликовала ежедневную сводку. По данным спецслужбы, ЧВК Вагнер набирает заключенных с тяжелыми заболеваниями

27 октября Евгений Пригожин опубликовал, по-видимому, признание в том, что его ЧВК Вагнера изменила свои стандарты и вербует российских заключенных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит С.

Роль ЧВК Вагнера значительно изменилась после вторжения России в Украину. В предыдущих конфликтах она поддерживала относительно высокие стандарты набора, и многие из ее операторов ранее служили профессиональными российскими солдатами.

Прием заключенных с серьезными проблемами со здоровьем подчеркивает новый подход к набору солдат: предпочтение дается количеству, а не опыту или качеству.

Недавно Пригожин обсуждал планы по созданию 200-километровой оборонительной «линии Вагнера» на востоке Украины. Это строительство потребует большого количества рабочей силы.

Существует реальная возможность того, что некоторые новобранцы-осужденные будут привлечены к работе по возведению оборонительных сооружений.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NnbL0SZv8W



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pVG0B0CJXK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 30, 2022

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