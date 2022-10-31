Двести пятидесятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Центр Киева без электричества после российских ударов по объектам инфраструктуры, 24 октября 2022 года.

31 октября — 250-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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14:50 Жертвами российской агрессии в Украине стали 7 938 человек

Эту цифру озвучил 31 октября в интервью агентству «Интерфакс-Украина» генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

По нашим данным, погибли 7 938 гражданских лиц, из них — 430 детей. Раненых — 10 897. Но, подчеркну, это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств. С учетом невозможности доступа к оккупированным территориям и отсутствия полной картины того, что там, например, в Мариуполе, происходило и происходит сейчас, можем только предположить, как страшна эта цифра,

— сказал он.

По его словам, в результате военных действий РФ в Украине разрушены и повреждены более 51 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, более 41 тысячи из них — жилые дома и постройки, 2688 — учебных и воспитательных заведений (331 разрушены полностью), 389 — медицинских учреждений.

14:15 Норвегия повысит уровень боевой готовности

Норвегия с 1 ноября повысит уровень боевой готовности на фоне войны, которую Россия ведет в Украине. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр страны Йонас Гар Стере, подчеркнув, что прямой угрозы королевству обнаружено не было.

«Сегодня у нас нет оснований полагать, что Россия хочет напрямую втянуть Норвегию или любую другую страну в войну, но война в Украине заставляет все страны НАТО быть в напряжении», — добавил он.

«Я должен отметить, что за последний день или дни не произошло ничего, что могло бы поднять его [уровень боеготовности] на ступеньку выше», — сказал глава правительства Норвегии.

Йонас Гар Стере добавил, что «военный конфликт России и Украины — самая серьезная угроза безопасности за последние несколько десятилетий».

По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, повышение уровня боевой готовности означает принятие конкретных мер в области логистики, безопасности коммуникаций, а также в области безопасности вокруг армейских объектов.

Ранее Норвегия —ключевой поставщик газа в Европу — усилила защиту объектов нефтегазовой инфраструктуры после предполагаемой диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

В последние недели в Норвегии задержали не менее девяти граждан России. Большинство из них обвиняют в съемках секретных объектов и незаконном запуске дронов. Четверых россиян после недельного ареста освободили. Среди тех, кто остается под стражей, сын экс-главы РЖД Андрей Якунин.

25 октября в Норвегии был задержан исследователь из Бразилии Жосе Ассис Джиаммариа, который работал в Арктическом университете Тромсё и среди прочего занимался исследованиями гибридных угроз. Служба безопасности Норвегии PST предъявила ему обвинение в шпионаже. Норвежские спецслужбы считают, что на самом деле ученый является гражданином России и под прикрытием работал на ГРУ. Как сообщил The Insider, речь идет о сотруднике ГРУ Михаиле Микушине. Он очень плохо скрывался и оставил множество цифровых следов, подтверждающих его реальную личность.

Кроме того, норвежские власти временно приостановили обработку заявлений от граждан России, подавших прошение об убежище.

13:55 На Ямале школьники стали шить одежду для российских военнослужащих

В школе №3 в городе Лабытнанги на Ямале ученики 6-10 классов шьют одежду для российских военных. Об этом сообщила мэр города Марина Трескова.

Проект «Тепло наших рук для защитников Родины» объединил 15 ребят 6-10 классов. Балаклавы и теплые кофты шьют после уроков. Сейчас заботливыми детскими руками изготовлено семь комплектов одежды, в планах увеличить объем в три раза. Наши мужчины должны чувствовать заботу и тепло!

— написала чиновница.

Как отмечает «Медуза», подобные инициативы уже запущены в других школах и колледжах России.

13:05 В результате утренних ударов по Украине пострадали 13 человек

По предварительным данным, в результате утренних массированных ударов в разных областях Украины пострадали 13 человек. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает «Зеркало недели».

«На данный момент у нас есть 13 человек, которые пострадали в результате сегодняшних атак РФ. И мы, конечно, вместе с СБУ, с прокуратурой будем устанавливать те убытки и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории нашей страны», — сказал Клименко.

12:50 Кремль: Зерновая сделка без участия России вряд ли реализуема

С таким заявлением выступил сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», — сказал Песков.

В субботу Москва приостановила свое участие в соглашении о вывозе зерна из украинских портов. Тем не менее, как сообщил этим утром министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, 12 грузовых судов вышли сегодня из украинских портов.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено подтвердил сегодня, что Париж хочет увеличить экспорт украинского зерна по суше, чтобы не «зависеть от доброй (а в данном случае, злой) воли Владимира Путина».

12:25 Сборная Боснии и Герцеговины отказалась от товарищеского матча со сборной России

Матч должен был пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Причины отказа не называются. Известно, что несколько ведущих игроков сборной Боснии и Герцеговины отказались играть с российскими футболистами.

Как сообщает РБК, сборная Боснии могла стать первой европейской командой, сыгравшей с россиянами после начала спецоперации на Украине.

11:55 Основатель Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства

Глава британской финансовой технологической компании Revolut Николай Сторонский, занимающий 16-е место в рейтинге Forbes российских миллиардеров, отказался от российского гражданства «некоторое время назад». Об этом со ссылкой на представителя Revolt сообщает The Telegraph.

«Ник — гражданин Великобритании. Ранее в этом году он отказался от российского гражданства по рождению», — заявили изданию в Revolut.

«Ник отказался от российского гражданства некоторое время назад», — подтвердили информацию в Revolut изданию Forbes.

Украина ранее ввела санкции против отца Сторонского — гендиректора АО «Газпром промгаз», однако, как утверждают в Revolut, Сторонский-младший отказался от российского гражданства до введения Киевом ограничительных мер в отношении его отца.

38-летний Сторонский — четвертый бизнесмен из российского топа Forbes, который отказался от гражданства России после начала военной агрессии России против Украины. Ранее в октябре от российского паспорта отказался IT-инвестор Юрий Мильнер.

Николай Сторонский основал стартап Revolut в 2015 году вместе с украинцем Владом Яценко, который стал техническим директором компании. Сторонский выступает против войны России в Украине.

11:20 Премьер Украины: Россия ударила по 10 регионам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Россия нанесла удары по 10 регионам страны. В результате массированного обстрела повреждены 18 объектов критической инфраструктуры, большинство из них энергетические. Глава правительства добавил, что обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

«В Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения. Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть», — написал Шмыгаль.

Ранее сегодня глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что в Украине введут график почасового отключения энергии.

11:00 В результате обстрела 80% жителей Киева осталось без воды

Как сообщает «Киевводоканал», из-за повреждения инфраструктуры в украинской столице 80% потребителей остаются без водоснабжения.

«Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций, — говорится в сообщении организации. — Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в краны киевлян».

«На всякий случай, просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж», — написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

«Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тысяч квартир Киева, которые остались без света», — добавил он.

10:45 Российская ракета, сбитая украинскими ПВО, упала на территории Молдовы

Ракета, сбитая украинскими ПВО, упала на территории села Наславча в Молдове возле границы с Украиной. Об этом сообщило МВД Молдовы. По информации ведомства, пострадавших нет, но в нескольких домах выбило стекла.

10:30 Франция хочет увеличить экспорт украинского зерна по суше

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено подтвердил сегодня утром в эфире радиостанции RMC европейскую инициативу, направленную на обеспечение экспорта украинского зерна по суше.

Накануне об этом заявили власти Польши. Министр сельского хозяйства Франции пояснил RMC, что задача европейцев заключается в том, чтобы «обеспечить поставки зерна, в случае, если оно не может пройти через Черное море, по сухопутным путям [...], чтобы те, кто нуждается в зерновых, могли получить их по разумным ценам».

Марк Фено подчеркнул, что Евросоюз намерен сделать все для того, чтобы не зависеть от «доброй (а в данном случае, злой) воли Владимира Путина, который открывает и закрывает пути в Черном море в зависимости от своего настроения».

Эта инициатива продолжает линию, начатую Парижем в середине сентября, когда Франция и Румыния подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на облегчение экспорта украинского зерна наземным транспортом.

10:10 Двенадцать грузовых судов покинули украинские порты

Как заявил министр инфраструктуры Украины, в понедельник из украинских портов вышли 12 грузовых судов. «Делегации ООН и Турции направляют десять инспекционных групп для проверки 40 судов, предназначенных для реализации Черноморской зерновой инициативы, — написал Александр Кубраков в Twitter. — Этот план инспекции был принят украинской делегацией. Российская делегация проинформирована».

Today 12 🚢s left 🇺🇦 ports. @UN & 🇹🇷delegations provide 10 inspection teams to inspect 40 🛳️s aiming to fulfill the #BlackSeaGrainInitiative. This inspection plan has been accepted by the 🇺🇦 delegation. The russian delegation has been informed. — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 31, 2022

В субботу Россия заявила о решении приостановить свое участие в соглашения о вывозе украинского зерна, заключенного 19 июля под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) и Турции.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Анкара «намерена продолжать прикладывать усилия» для защиты украинского зернового соглашения, «несмотря на колебания России». «Хотя Россия колеблется, потому что ей не были предложены такие же возможности [как Украине], мы полны решимости продолжать наши усилия на службе человечества», — заявил Эрдоган.

09:55 В Днепропетровской области Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он пишет о серьезных разрушениях.

09:40 Британская военная разведка: Мобилизованных россиян отправляют на фронт со старым вооружением

Как пишет военная разведка Минобороны Великобритании в ежедневном отчете, тысячи россиян, призванных в рамках мобилизации, отправляют на фронт со старыми автоматами Калашникова.

Основываясь на фотографиях российских военных из открытых источников, британские аналитики отмечают, что мобилизованные экипированы автоматами Калашникова, которые были приняты на вооружение советской армией еще в 1959 году. Большая часть такого вооружения вряд ли пригодна для использования.

09:25 В Украине вводят график почасового отключения энергии

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Сегодня на Львовщине и по всей Украине вводят график почасового отключения электроэнергии. Специалисты "Львовоблэнерго" поделили потребителей области на 3 группы», — написал Козицкий в своем телеграм-канале.

«Также, из-за ударов по объектам критической инфраструктуры, к которым государство-террорист прибегло сегодня, в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии. О ситуации на Львовщине сообщу со временем», — пояснил Козицкий.

Об экстренных отключениях электроэнергии сообщил также заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Ранее сегодня Максим Козицкий сообщил, что во время утреннего обстрела Россия пыталась ударить по Львовской области.

«Над Львовщиной сбили ракеты врага. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.

09:00 Россия ударила по энергообъектам Черновицкой области

Как сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, в области из-за российского удара повреждена критическая инфраструктура.

08:35 Новые российские удары по Украине. Часть Киева обесточена

В Киеве сегодня утром прогремели взрывы, в области работает ПВО

В результате ударов часть Киева осталась без электричества, в нескольких районах города нет водоснабжения. Об этом сообщил утром 31 октября мэр столицы Виталий Кличко.

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее — впоследствии», — написал он в своем телеграм-канале.

Украинские власти сообщают о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Запорожской, Черкасской, Днепропетровской области и Харькове.

«Российские неудачники продолжают воевать с мирными объектами», — прокомментировал российские удары советник Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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