Генпрокурор: жертвами российской агрессии в Украине стали 7 938 мирных жителей
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Эту цифру озвучил в понедельник, 31 октября, в интервью агентству «Интерфакс-Украина» генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Однако, по его словам, это лишь подтвержденные данные. Отсутствие доступа к оккупированным территориям пока не позволяет оценить реальный масштаб трагедии.
По нашим данным, погибли 7 938 гражданских лиц, из них — 430 детей. Раненых — 10 897. Но, подчеркну, это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств. С учетом невозможности доступа к оккупированным территориям и отсутствия полной картины того, что там, например, в Мариуполе, происходило и происходит сейчас, можем только предположить, как страшна эта цифра,
— сказал генпрокурор.
По его словам, в результате военных действий РФ в Украине разрушены и повреждены более 51 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, более 41 тысячи из них — жилые дома и постройки, 2688 — учебных и воспитательных заведений (331 разрушены полностью), 389 — медицинских учреждений.
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