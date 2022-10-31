Генпрокурор: жертвами российской агрессии в Украине стали 7 938 мирных жителей

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил о не менее восьми тысячах мирных жертв российской агрессии в Украине. AP - Michal Dyjuk

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Эту цифру озвучил в понедельник, 31 октября, в интервью агентству «Интерфакс-Украина» генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Однако, по его словам, это лишь подтвержденные данные. Отсутствие доступа к оккупированным территориям пока не позволяет оценить реальный масштаб трагедии.