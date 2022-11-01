Двести пятьдесят первый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Киевляне стоят в очереди за водой после того, как 80% города осталось без водоснабжения. Киев, Украина, 31 октября, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

1 ноября — 251-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:38 Российская армия выпустила 14 ракет по промышленным объектам Краматорска

Мэр Краматорска Донецкой области Александр Гончаренко опубликовал фотографию последствий сегодняшнего удара по городу. Всего было выпущено 14 ракет по промышленным объектам Краматорска. Жертв нет.

10:21 Программа размещения украинских беженцев в Болгарии продлена на неограниченный срок

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев на брифинге в Совете министров заявил, что правительство страны решило продолжить оказание помощи украинским беженцам на неограниченный срок. «‎Только Болгария и еще две страны, Кипр и Ирландия, предоставляют такую защиту на неограниченный срок‎», — отметил Демерджиев. Сейчас усилия правительства Болгарии направлены на то, чтобы обеспечить надежное размещение граждан Украины на предстоящий зимний период.

«‎На сегодняшний день выплачено почти 523 миллиона левов, из них 200 миллионов — за счет бюджета, а остальное — за счет реструктурированных европейских программ и фондов. Важно понимать наши возможности. Мы никого не оставим на улице. Те, кто нуждается в защите, будут размещены в государственных учреждениях, мы будем продолжать о них заботиться», — добавил министр туризма Болгарии Илин Димитров.

09:55 За прошедшую ночь по Никополю ударило около 40 российских снарядов

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, в результате ночного российского обстрела по Никополю никто не подстрадал. Среди разрушений — 14 многоэтажных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, несколько магазинов и банк.

Один из ударов пришелся по Марганецкой громаде, повредив линию электропередач и обесточив насосную станцию водоканала. В результате более 40 тысяч семей остались без воды, а более — 10 тысяч без света. Однако, благодаря экстренным ремонтным работам подача электричества уже восстановлена, а подачу воды скоро возобновят.

09:30 Николаев ночью подвергся российским обстрелам. Известно о погибшей местной жительнице

В результате ночного ракетного удара со стороны России оказался разрушен двухэтажный жилой дом, частично разрушено здание учебного заведения, возник пожар в еще одном жилом доме, еще в нескольких выбиты окна и двери, повреждена крыша. Кроме того, в одном медицинском учреждении оказались выбиты защитные панели на окнах, установленные после предыдущего обстрела. Как уточняет украинский глава местной администрации Александр Сенкевич, обстрел велся ракетами С-300. Известно об одной погибшей женщине. На данный момент ведутся спасательные работы.

09:05 Главное из утренней сводки ВСУ: Россия осуществляет принудительное перемещение мирных жителей. Продолжаются наступательные действия российской армии на Бахмутском и Авдеевском направлениях

За прошедшие сутки Россия нанесла по территории Украины 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершила более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российским ударам подверглись районы более 50 населенных пунктов Украины, в частности: Соледар, Угледар, Яковлевка, Веселое Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Однако, Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины. Продолжается переброска отдельных подразделений российской армии на территорию республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов по Украине с территории республики Беларусь.

Российская армия также обстреливала населенные пункты на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Южнобугском направлении огневому обстрелу подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии фронта.

Россия осуществляет принудительное перемещение гражданского населения . Так, в населенном пункте Каховка Херсонской области, граждан, проживающих в помещениях вдоль берега Днепра силой выселяют из домов. Вокруг гражданского жилья российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения. В населенном пункте Новочерноморье Скадовского района российские военнослужащие психологически и физически давят на мирных жителей. Их выгоняют из собственных домов. Освобожденные таким образом дома планируются под заселение российскими военнослужащими.

. Так, в населенном пункте Каховка Херсонской области, граждан, проживающих в помещениях вдоль берега Днепра силой выселяют из домов. Вокруг гражданского жилья российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения. В населенном пункте Новочерноморье Скадовского района российские военнослужащие психологически и физически давят на мирных жителей. Их выгоняют из собственных домов. Освобожденные таким образом дома планируются под заселение российскими военнослужащими. Российская армия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы международного гуманитарного права.

Россия пытается удержать оккупированные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании ВСУ на отдельных направлениях, не прекращает ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Россия продолжает обстрелы подразделений ВСУ вдоль линии фронта, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 14 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны сбили 4 российских вертолета, 2 БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные российские военные объекты.

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