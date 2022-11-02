Без России сделка по зерну невозможна? Сухогрузы из Украины шли не в Африку, а в Европу? Главные вопросы о стамбульских соглашениях

Россия на прошлой неделе приостановила свое участие в так называемой зерновой сделке — соглашении по вывозу зерна из Украины во время войны. Эти договоренности были единственным значимым достижением дипломатии с участием РФ после начала полноценного вторжения в соседнюю страну. В Украине, Франции и других странах обвинили Москву в использовании продовольствия в качестве оружия против Киева. Во вторник РФ возобновила свое участие, но ситуация с зерном по-прежнему остается непростой. Русская служба ответила на главные вопросы о соглашениях.

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Чего позволила добиться сделка по зерну? Оказалась ли она настолько эффективной, как ожидали в Украине?

Соглашение по зерну было заключено 22 июля, когда война длилась уже почти пять месяцев. За это время в Украине оказалось заблокировано около 22 миллионов тонн зерна, рассказывал Владимир Зеленский. В 2020 - 2021-м сельскохозяйственном году (период с июня по июнь) страна экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых культур.

Такое количество зерновых культур влияло не только на доход аграриев и бюджета от экспорта, но и на будущий урожай. Общая мощность всех зернохранилищ Украины на апрель, по данным СМИ, составляла около 57 миллионов тонн. Осложняет ситуацию то, что часть элеваторов была разрушена российскими войсками, а часть — находится на неподконтрольных Киеву территориях.

Сделка по экспорту зерна по Черному морю позволяла как улучшить финансовую ситуацию для сельскохозяйственной отрасли, так и избежать потери урожая, который может быть просто негде хранить.

Как утверждает ООН, за время действия соглашения из Украины были экспортированы около девяти миллионов тонн агропродукции, то есть менее трети от заблокированных запасов. Коридором воспользовались более 420 судов. Ежедневный объем поставок превышал сто тысяч тонн продовольствия.

Сделка по зерну изначально была заключена на 120 дней и истекает 19 ноября. Планировалось перевести еще около 20 миллионов тонн зерна.

За что зерновую сделку критиковали в России? Действительно ли продовольствие не доходило до бедных стран?

Одной из причин, по которой стороны продвигали сделку по зерну, стала борьба с продовольственным кризисом. Украина до войны была одним из важнейших поставщиков зерна в том числе в Африку. Москва же не скрывает свои попытки увеличить свое влияние на этом континенте, и «зерновой визит» Лаврова, который состоялся в июле, еще раз доказал это.

Тогда Лавров посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию. Он повторял, что в риске голода виноват не Кремль, а Соединенные Штаты и их партнеры.

Больше всего от украинского зерна зависели Сомали (около 70%) и Египет (20%). В украинском импорте же наибольшая доля была у Египта, Индонезии и Пакистана, свидетельствует статистика.

Основным соперником Киева на этом рынке была Россия, поставлявшая зерно в те же страны. Объем поставок отличался от стране к стране. В Сомали доля украинского импорта превышала российскую, а в Египте - наоборот. Бенин же на сто процентов зависел от российского зерна.

После заключения соглашения по зерну Владимир Путин в сентябре раскритиковал ее исполнение. Российский президент заявил, что из 87 кораблей, вышедших на тот момент из портов Украины, только два направились в «самые нуждающиеся страны».

«Значит, если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза», — отметил Путин.

По данным координационного центра, опубликованным после того, как Путин озвучил свои обвинения, треть зерна действительно достигла ЕС, а еще треть — стран с низким и средним уровнем дохода. В Судан отправилось 10% зерна, в Кению — два процента, в Сомали — один процент. Еще двадцать процентов ушли в Турцию, страну-посредницу соглашения. Но там зерно может быть перепродано в другие страны.

Более поздние данные, опубликованные ООН, показывают, что лидерами по импорту украинской агропродукции стали Испания, Турция, Китай, Италия и Нидерланды. Египет лишь на шестом месте — туда поставили 428 тысяч тонн зерновых культур.

Как пишет «Голос Америки», на 27 августа из Украины в Африку вышли четыре корабля — часть зерна будет поставлена в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Может ли сделка по зерну действовать без России?

Помимо России зерновую сделку заключили Украина, Турция и ООН. Причем Москва и Киев подписывали соглашения отдельно — в условиях войны садиться за стол переговоров в июле 2022 года стороны не хотели, поэтому Россия и Украина формально достигли договоренностей по отдельности с Турцией и Организацией Объединенных Наций.

После объявления приостановления сделки в одностороннем порядке Москвой президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Анкаре продолжат выполнять свою часть соглашения. Речь идет прежде всего об организации досмотра судов в Стамбуле под контролем Совместного координационного центра, даже если инспекторы из РФ не будут принимать в нем участия.

В понедельник, 31 октября, инспекторы уже согласовали движение 16 судов — о чем проинформировали Россию. По данным Министерства инфраструктуры Украины, из трех портов — «Одесса», «Черноморск» и «Южный» — в этот день вывезли более 350 тонн агропродукции.

Инспекции судов без участия России, как отмечают СМИ, проходят даже быстрее, чем раньше. Как пишет DW со ссылкой на представителей компаний-перевозчиков, еще до официального сообщения о выходе Москвы из сделки российская сторона начала «тормозить» досмотры судов с украинским зерном. С 31 октября работать будут 10 групп, досматривающих до 40 судов в день. Это вдвое больше, чем ранее.

Однако пока через Босфор пропускают лишь суда, которые следуют из Украины. В обратном направлении пустые сухогрузы не пропускают — вероятно, в ожидании результатов политических консультаций.

Главный риск функционирования зернового коридора без согласия Москвы — инциденты, связанные с безопасностью. В Москве уже заявили, что удары по кораблям Черноморского флота могли быть нанесены из зоны, в которой проходили сухогрузы. Гарантий безопасности Россия теперь судам с зерном не дает.

Эксперты при этом сомневаются, что сухогрузы подвергнутся атаке со стороны России. Руководитель мониторинговой группы «Института черноморских стратегических исследований» Андрей Клименко в интервью «Настоящему времени» рассказал, что Совместный координационный центр в Стамбуле разослал судам с зерном радиотелеграмму с разрешением следовать по коридору. «Российская Федерация взяла на себя обязательства не осуществлять нападение на суда. Руководствуйтесь только нашей информацией, а все остальное — от лукавого», — объявили в СКЦ, по словам Клименко.

В среду РФ объявила, что получила «письменные гарантии» от Киева, что зерновой коридор не будет использоваться в военных целях. Таким образом вывоз зерна при участии России будет продолжен, заявили в Москве. Но доказательств того, что Москва вновь не приостановит свое участие, нет.

Есть ли альтернативные маршруты для зерна из Украины?

Один из путей вывоза зерна из Украины — через порт Констанца в Румынии на черноморском побережье. Туда продукция поступает по железной дороге, на баржах по Дунаю или на грузовиках. Но возможности порта ограничены, не раз предупреждали местные власти и администрация порта. Кроме того, порт используется для вывоза зерна, произведенного в Румынии.

Помогла ли сделка по зерну сельскохозяйственной отрасли в Украине?

Для украинских аграриев сделка по зерну — по сути, один из немногих способов продолжать экономическую деятельность. Но всех проблем сельскохозяйственной отрасли она не решила.

Хотя стоимость пшеницы на мировых рынках на фоне вторжения России в Украину и новых атак на 20–30 процентов выше прошлогодней, стоимость зерновых на внутреннем рынке снизились по сравнению с довоенным уровнем. Причина этого — прежде всего в логистических сложностях.

«Если сегодня цена кукурузы в румынском порту составляет 340–350 долларов за тонну, то украинский фермер из этой суммы получает всего 160 долл. за тонну, остальное он тратит на усложненную логистику», — отмечал Укринформ, ссылаясь на слова министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. Ранее же фермеры получали около 80% от стоимости своего зерна.

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