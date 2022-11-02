Двести пятьдесят второй день войны России против Украины. Онлайн RFI

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2 ноября — 252-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:10 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

09:55 Утром 2 ноября силы ПВО сбили три крылатые ракеты у Одессы

Об этом сообщили в Telegram Одесский городской совет в и представитель начальника Одесской ОГА Сергей Братчук. «На рассвете (…) с направления Черного моря, с самолетов Су-30 враг пытался атаковать юг области. Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем», – говорится в сообщении.

Во время вражеской атаки в ночь с 1 на 2 ноября воздушные силы сбили 12 из 13 дронов-камикадзе Shahed-136, сообщает Командование воздушных сил Украины.6 БпЛА были сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования «Восток».

Еще 6 было сбито в зоне ответственности воздушного командования «Центр», с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ночной работы противовоздушной обороны над областью было сбито 6 «Шахедов».

За минувшие сутки российские войска обстреливал населенные пункты Харьковской, Донецкой, Сумской и Николаевской областей, от вражеских дронов удалось уберечь Днепропетровскую область, одно попадание «Шахеда» было в Черкасской области, говорится, в свою очередь, в сводке ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

09:30 В среду Украина не отправит ни одной партии украинского зерна

Координатор зернового соглашения ООН Амир М. Абдулла подтвердил в Twitter поздно вечером во вторник, что в среду не будет отправлено ни одной партии украинского зерна из Украины. Ожидается, что морские перевозки возобновятся в четверг, добавил Абдулла.

По состоянию на субботу Москва вышла из соглашения, в ответ на непризнанную Украиной атаку морских беспилотников, которые в субботу нанесли удары по кораблям российского военного флота в бухте Севастополя.

ООН подтвердила проход судов по «зерновому коридору» 3 ноября. Об этом в Twitter сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from ⁦@UN⁩ . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 1, 2022

09:10 С 6 утра 2 ноября в Украине ввели в действие графики почасовых отключений электроэнергии

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Facebook. «Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения именно в формате графиков почасовых отключений электроэнергии для потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны», – говорится в сообщении.

Такие ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, пострадавшие от российских обстрелов. А также чтобы дать возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

09:05 В Киеве разворачивают около 1000 пунктов обогрева

Киевская мэрия готовится развернуть около 1000 пунктов обогрева по всей столице на случай, если российские бомбардировки энергетической инфраструктуры выведут из строя систему отопления, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Поскольку российские удары в понедельник повредили 40% энергетической инфраструктуры Украины и оставили без воды 80% киевлян, столичные власти готовятся к разным сценариям худшим из которых, по словам Кличко, является полное отсутствие электричества, воды и отопления. По его словам, эти 1000 «тепловых пунктов» будут оснащены электрогенераторами, запасами воды и продуктов питания.

08:55 16 тысяч домов без электричества в Киеве

В ночь на 2 ноября авиация противовоздушной обороны сбила шесть иранских дронов на подступах к Киеву, в Черкасской области один из «Шахедов» попал в объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По словам губернатора Киевской области Алексея Кулебы, в среду около 16 000 домов в столице все еще оставались без электричества. Электроснабжение должно быть полностью восстановлено ​​для всех в течение дня, добавил он, предупредив, что утром могут произойти отключения электроэнергии для стабилизации сети.

Утром в понедельник от электросети, по словам мэра Киева, были отключены около 350 тысяч домов в украинской столице, а также «сотни населенных пунктов в семи областях Украины».

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